Celine Dion scivola sul palco e cade, il pubblico canta per lei le parole dimenticate

IPA Celine Dion

“Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi”, dice la famosa frase attribuita al leggendario allenatore di football americano Vince Lombardi. Una lezione che Celine Dion ha dimostrato di aver imparato bene, dopo lo scivolone sul palco del suo concerto alla Plenitude Arena di Nanterre, nei pressi di Parigi. Durante l’esecuzione di Dans un autre monde è caduta a terra e, come se non bastasse, l’incidente le ha causato un piccolo vuoto di memoria. I suoi fan le sono corsi in soccorso, continuando a cantare la canzone al posto suo e facendole ritrovare il filo.

La caduta sul palco e l’aiuto del pubblico

Era l’undicesimo concerto consecutivo di Celine Dion a Nanterre e, se i primi dieci erano filati lisci e senza intoppi, alla fine qualche sbavatura doveva capitare. La sera del 7 ottobre l’artista canadese si stava esibendo sul palco con la solita energia, tutta fasciata in una tuta con applicazioni luccicanti e pantaloni dalla linea flare. Sono stati proprio questi, insieme ai tacchi alti, a giocarle un brutto scherzo: ha inciampato sull’orlo ed è scivolata a terra. “The show must go on”, si dice. E infatti lei si è subito rialzata come se niente fosse, ma si è trovata davanti a un altro ostacolo. Forse lo spavento, forse l’imbarazzo, ecco che le parole della canzone le sono sfuggite di mente. Ma il suo pubblico non l’ha abbandonata, trasformando una défaillance in un momento di complicità. Tutti in coro hanno proseguito la canzone, permettendole di riprendere l’esibizione senza interruzioni. “Per fortuna che ci siete, mi dispiace”, ha detto al termine del brano.

Il ritorno sul palco di Celine Dion dopo i problemi di salute

I concerti di Parigi segnano per Celine Dion un ritorno sul palco dopo 6 anni di assenza, fatta eccezione per l’esibizione nel 2024 alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Ma cantare una canzone è una cosa, uno show intero e tutt’altra e per lei la sfida non è semplice. Dopo averla tenuta nascosta per 17 anni, nel 2022 la cantante ha reso pubblica la diagnosi di sindorme della persona rigida: una rara patologia neurologica e autoimmune, c che provoca rigidità muscolare e spasmi dolorosi.

Dopo la diagnosi, Dion ha dovuto fermarsi e rinunciare progressivamente agli impegni professionali, cancellando concerti e rinviando il ritorno sulle scene per dedicarsi alle cure. Il percorso non è stato semplice né rapido: la cantante ha raccontato di essersi sottoposta a un trattamento intensivo, seguito da un team di specialisti, lavorando soprattutto sulla respirazione, sulla voce e sul controllo della rigidità muscolare. Per anni ha dovuto imparare a convivere con i sintomi della malattia e a gestirne gli effetti, senza sapere con certezza quando sarebbe riuscita a tornare sul palco. La riabilitazione ha richiesto costanza e pazienza, ma le ha permesso di recuperare gradualmente le capacità necessarie per affrontare nuovamente concerti e spettacoli dal vivo.

Il fatto che dal 12 settembre si esibisca a brevi intervalli davanti a 30mila persone ogni sera, non è scontato. E che lo faccia in uno show di due ore, con oltre 25 canzoni, cantando e ballando dal vivo è qualcosa che ha dell’incredibile. Poco male se, per una volta, capita un piccolo incidente. È scivolata e ha avuto un vuoto di memoria, ma non si è lasciata impressionare e nonostante tutto ha proseguito lo show. Forse è da questo che si riconosce una vera diva.