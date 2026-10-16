Céline Dion incanta Parigi con lo stesso abito (o quasi) degli Oscar 1997: un sogno couture

Sono bastati una voce ed un abito a compiere la magia, facendoci tornare tutti insieme indietro nel tempo: il capolavoro indossato da Céline Dion a Parigi non era solo stoffa, ma definitiva rinascita

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

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Regina assoluta della musica internazionale, icona intramontabile e anche maestra indiscussa di stile. Céline Dion è tornata a far battere il cuore di Parigi, e lo ha fatto con il rumore bianco di migliaia di cristalli e un carico di emozioni indescrivibile. A prendersi la scena infatti, accanto alla sua voce divina, è stato un look che profuma di leggenda e che ha riavvolto il nastro dei nostri ricordi più glamour.

Céline Dion, quell’abito a Parigi è stato il più dolce dei déjà vu: cosa dobbiamo sapere a riguardo

Ci sono momenti in cui la moda smette di essere una mera questione di stoffa e si trasforma in pura magia: è esattamente ciò che è successo durante il concerto della rinascita di Céline Dion, a Parigi, quando in un attimo a tutti è parso di tornare nel lontano 1997, e non soltanto per i tormentoni intonati.

Le radio passavano la colonna sonora di Titanic, i red carpet brillavano di un glamour irripetibile e lei, diva assoluta, stregava gli Oscar con un abito argenteo entrato nella storia.

Ebbene oggi, a quasi trent’anni di distanza, la capitale francese ha vissuto un incredibile déjà-vu: dopotutto il legame tra lei e questa città è da sempre un affare di cuore. Solo salendo sul palco, la cantante non ha potuto che scatenare un brivido lungo la schiena dei presenti e dei milioni di fan collegati da casa: quello che aveva addosso non era un semplice vestito da sera, bensì la maestosa reintroduzione di un mito.

Se l’originale dell’epoca portava la firma indimenticabile di Karl Lagerfeld per Chanel, questa nuova e spettacolare reincarnazione contemporanea è nata dall’estro creativo di Matthieu Blazy: il designer franco-belga è riuscito nell’impresa titanica di fondere la memoria storica con la modernità più audace, dando vita ad un autentico capolavoro artigianale nei leggendari atelier parigini di 31 Rue Cambon.

Tutti i dettagli dell’abito da sogno: è nostalgia pura

Parliamo di un straordinario esperimento di alta moda — frutto di ben milletrecentottanta ore di meticoloso lavoro — che ha mixato sapientemente la silhouette fluida e sognante della sfilata Primavera/Estate 1997 con la struttura iper-contemporanea di un corset dress preso in prestito dalle collezioni più recenti, nascosto sotto una nuvola di mussola interamente ricamata.

Il tessuto era tempestato da seimila cristalli e cinquemila perline, posizionati strategicamente per ricreare sul corpo dell’artista un sofisticato effetto sfumato e luminoso, che la facesse brillare ad ogni minimo movimento, proprio come un cielo stellato.

Rispetto alla versione scollata e fluida di fine anni Novanta, la variante odierna ha optato per una struttura più definita, caratterizzata da una romantica scollatura a cuore che esaltava la sua figura regale.

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A coronare questa meraviglia è stato, infine, un gioiello d’eccezione: una nuova collana Comète High Jewelry, omaggio a quella originale indossata trent’anni fa, in platino, oro bianco a diciotto carati e milleottanta diamanti, per un totale di oltre sessantasette carati.

L’effetto finale? Una combinazione travolgente di nostalgia, maestria sartoriale e rinascita. Un vero e proprio, scintillante, sogno ad occhi aperti.

Non si è trattato di un semplice sfoggio di stile, piuttosto di un potentissimo atto di resilienza. Indossare nuovamente quella luce, dopo le durissime sfide personali degli ultimi anni, ha rappresentato per Céline Dion la chiusura di un cerchio e il manifesto della sua rinascita: il segno tangibile che la regina è tornata per riprendersi il suo regno, più forte, fiera e splendente che mai.