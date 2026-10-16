Creare zucche decorative senza cucire: come farle con solo due comuni oggetti

Un rotolo di carta igienica e un pezzo di stoffa possono trasformarsi in una decorazione autunnale morbida e originale. Un’idea facilissima, economica e pronta in pochi minuti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

iStock Zucche decorative facili da fare a casa

Con l’autunno cambia anche la voglia di decorare casa, tornano i colori caldi, le candele accese la sera, i rami secchi nei vasi e, naturalmente, le zucche. Non è però necessario acquistare nuovi addobbi ogni anno, con un po’ di fantasia si possono creare zucche decorative usando soltanto due oggetti che probabilmente abbiamo già in casa: un rotolo di carta igienica e un pezzo di stoffa. Il procedimento non richiede particolari abilità manuali, non sporca e permette di cambiare completamente stile semplicemente sostituendo il tessuto.

Il risultato? Una decorazione morbida e voluminosa che può trovare posto sul tavolo, sopra una mensola, accanto ai libri o in un angolo del soggiorno. E una volta terminata la stagione più cozy dell’anno, si smonta tutto in pochi secondi.

Zucche decorative senza cucire, il metodo più semplice

Il punto di partenza è un normale rotolo di carta igienica: sarà lui a dare volume alla decorazione e a permettere alla stoffa di mantenere una forma tondeggiante senza bisogno di imbottitura. Prima di iniziare, conviene rendere il rotolo un po’ meno regolare e per farlo basta tirare delicatamente qualche foglio e riavvolgerlo in modo più morbido. Non serve essere precisi, qualche piega irregolare aiuta proprio a togliere alla base quell’aspetto troppo geometrico.

A questo punto occorre scegliere il tessuto. Non deve essere nuovo né perfettamente tagliato, può bastare un quadrato ricavato da ciò che si ha a disposizione, purché sia abbastanza grande da avvolgere il rotolo e raggiungere il foro centrale.

Si sistema quindi il tessuto sul piano di lavoro, con il lato che vogliamo mostrare rivolto verso il basso, e si appoggia il rotolo al centro. Da qui inizia la parte più semplice: si prendono i lembi della stoffa uno alla volta e si accompagnano verso il centro, spingendoli delicatamente all’interno del foro.

Il tessuto va distribuito lungo tutta la circonferenza, senza tirarlo troppo. L’obiettivo è creare pieghe morbide e naturali, lasciando che la superficie acquisti volume. Se un lato sembra più teso degli altri, basta liberarlo leggermente e sistemarlo di nuovo. Non servono punti di cucitura né nodi. La stoffa resta bloccata all’interno grazie alla forma del rotolo e può essere riposizionata tutte le volte che si desidera.

Quando tutto il tessuto è stato infilato nel centro, la zucca è già riconoscibile. Per completarla si può aggiungere un piccolo picciolo: un rametto corto è perfetto, ma si può usare anche un pezzetto di legno levigato, un elemento raccolto in giardino o qualsiasi dettaglio che abbia un aspetto naturale.

Come scegliere la stoffa e creare una decorazione più elegante

La stoffa è ciò che definisce lo stile della zucca: con lo stesso procedimento si può quindi ottenere una decorazione rustica, romantica, minimale o più giocosa.

Per un ambiente dai toni chiari funzionano bene i tessuti neutri, soprattutto se hanno una trama visibile. Un beige caldo, un grigio morbido o un color burro rendono la zucca discreta e facile da abbinare agli altri complementi d’arredo.

Chi ama l’autunno più classico può invece scegliere le sfumature della stagione come ruggine, senape, verde bosco, mattone o bordeaux. Non serve limitarsi all’arancione, anzi, mescolare colori differenti rende l’insieme meno scontato e più simile a una vera composizione decorativa.

Anche le fantasie possono funzionare molto bene. Piccoli quadri, righe sottili o motivi floreali possono dare carattere alla zucca, soprattutto se si vuole creare un angolo più informale e accogliente.

Un’idea semplice è realizzarne tre o quattro con stoffe coordinate e disporle insieme. Non devono avere per forza la stessa dimensione, tutt’altro: si può variare usando rotoli più o meno pieni o aggiungendo qualche giro di carta in più per ottenere forme leggermente diverse.

Decorare la casa con le zucche fai da te: semplice e originale

Ora che le zucche sono pronte nasce il vero “problema”: dove posizionarle in casa? La composizione può essere appoggiata su un vassoio, accanto a qualche candela o tra libri e piccoli oggetti decorativi. Per una tavola autunnale, invece, le zucche possono diventare il punto centrale di un allestimento semplice e poco impegnativo.

Se si vuole aggiungere un dettaglio in più, poi, basta legare attorno al picciolo un nastrino sottile, un filo grezzo o una piccola etichetta di carta. Per una cena tra amici, il cartoncino può anche riportare il nome di ciascun ospite e trasformare la mini zucca in un segnaposto originale.

Per Halloween si può giocare con tessuti più decisi, scegliendo il nero, il viola o fantasie insolite e molto più dark, perfette per una serata di paura. Se invece l’obiettivo è lasciare la decorazione in casa per tutto l’autunno, meglio puntare su colori più facili da abbinare.

Una creazione perfetta per chi ha poco tempo

Tra i tanti progetti autunnali, questo ha un grande vantaggio: richiede pochissima preparazione. Non c’è bisogno di disegnare sagome, prendere misure precise o preparare una postazione piena di attrezzi.

È quindi un lavoretto adatto anche a chi vuole provare qualcosa di creativo senza trasformare il soggiorno in un laboratorio, ma soprattutto per chi ha poco tempo ma vuole comunque dare alla casa un po’ di brio in più. Può diventare anche un’attività da fare insieme ai bambini, con la supervisione di un adulto nella scelta e nella sistemazione dei materiali.

C’è poi un altro aspetto pratico da non sottovalutare: la decorazione è completamente reversibile. Quando l’autunno finisce, basta sfilare la stoffa e il rotolo torna utilizzabile, mentre lo stesso tessuto può essere piegato, conservato oppure destinato ad altro. Questo rende il progetto particolarmente adatto a chi non ama accumulare scatole di addobbi stagionali e preferisce soluzioni che occupino poco spazio.

Proprio questa facilità rende il progetto adatto anche a chi non ha grande dimestichezza con il fai da te. Si parte da ciò che si ha già, si prova, si sistema la stoffa finché la forma convince e si può ricominciare senza aver rovinato nulla, anzi dando sfogo alla fantasia: possono essere sobrie o colorate, piccole o più piene, singole oppure raccolte in gruppo. Una soluzione facile ma molto carina per portare un po’ d’autunno in casa senza complicarsi la vita.