Con i cartoni delle uova esausti possiamo accendere il fuoco di caminetti e stufe in tre modi semplici e veloci.

iStock Con i vecchi cartoni vuoti delle uova si può accendere il fuoco di camino e stufe in modo veloce e naturale

La stagione fredda incalza e in casa siamo già tutti raccolti attorno al tepore di termosifoni, stufe e caminetti. In questi ultimi due casi, forse la notizia ci suonerà inattesa, ma abbiamo un valido aiuto per l’accensione della fiamma, i cartoni vuoti delle uova.

Le confezioni in pura carta o cellulosa sono infatti una base ottima per accendere il fuoco in modo veloce. E se in estate possono rivelarsi alleate dei nostri barbecue, in inverno renderanno invece più semplice e immediato il lavoro del caminetto.

In realtà, ci sono almeno tre metodi distinti per avviare e alimentare il fuoco di camini e stufette. Il primo è diretto e ci basta spezzettare i cartoni delle uova e disporli sotto la legna in modo omogeneo come esca asciutta, in modo da favorire accensione e combustione.

Gli altri due metodi prevedono l’abbinamento con del cotone idrofilo o della cera per creare dei comodi accendifuoco che bruciano a lungo. Un piccolo accorgimento iniziale, scegliamo solo cartoni in polpa di carta grezza, non plastificati o cerati, per evitare di rilasciare sostanze tossiche nell’aria e danneggiare gli impianti.

Come usare i cartoni delle uova per accendere il fuoco

Lo dicevamo poc’anzi, i cartoni delle uova possono essere adoperati in tre modi per il fuoco del camino o della stufa. A seconda dei bisogni, infatti, possiamo avvalerci del loro aiuto per avere fiamme vivaci e che durano a lungo.

Metodo diretto

Il cartone delle uova può essere spezzettato e posto sul fondo della brace, con la parte concava delle coppette in alto. Sul cartone e intorno dovremo invece appoggiare legna sottile, come rametti secchi e corteccia, lasciando spazio per il ricircolo dell’aria.

Per capirci, dovremo avere una disposizione “a capanna” ma non fitta, affinché l’ossigeno sia libero di passare. Ora possiamo accendere i bordi strappati del cartone con un accendino: la fiamma si animerà subito e si propagherà ai legnetti circostanti.

Metodo del cotone

Il cotone idrofilo e la carta sono una combinazione vincente per un’accensione veloce del fuoco e il suo mantenimento. Però in questo caso è necessario un occhio attento, in quanto stiamo parlando di un materiale ad elevato potere infiammabile.

Per accendere il fuoco il consiglio è di inserire qualche pezzetto di cotone idrofilo nelle coppette dei cartoni delle uova vuoti e porli in un’intercapedine sotto la legna. Con un accendino bruciamo i bordi della carta e aspettiamo che la fiamma si animi.

E anche se in rete c’è chi suggerisce di addizionare olio da cucina o alcol al cotone, vi sconsigliamo di procedere in questo modo, in quanto poco sicuro. La regola è poco cotone e niente acceleranti, o si corrono rischi di vampate pericolose e incendi.

Metodo della cera

In commercio possiamo trovare accendifuoco naturali a base di trucioli di legno compattati e irrorati di cera o di paraffina liquida. Con i cartoni delle uova possiamo mimare queste soluzioni, ma prestando le dovute cure ad ambienti e procedura di creazione.

Di fatti, se abbiamo stufe a filtri catalitici moderni o caminetti le cui canne fumarie non sono del tutto pulite o hanno sistemi di tiraggio dell’aria lenti, evitiamo questa opzione. In tutti gli altri casi, abbiamo meno limiti nel dedicarci al fai da te.

Il procedimento è semplice: tagliamo le coppette dei cartoni e riempiamole con trucioli di legno o segatura asciutta fino al bordo. In un pentolino invece scaldiamo dei vecchi residui di candele per sciogliere la cera a bagnomaria, eliminando sporcizia e residui.

Ora possiamo versare la cera fusa nelle coppette, avendo cura che il materiale di riempimento sia coperto. Non serve eccedere con le quantità, basta verificare che i trucioli di legna siano tenuti assieme dalla cera dopo che questa è ormai fredda.

Non ci resta che adoperare gli accendifuoco appena realizzati, posizionandone uno vicino alla legna del camino o della stufetta e accendendo il bordo del cartone. In pochi minuti la cera si scioglierà di nuovo e i trucioli avvieranno una fiamma intensa e stabile.