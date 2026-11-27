Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Canva Come risparmiare sul Gas

Il prezzo del gas non lo decidi tu. Lo leggi in bolletta, lo commenti a cena con chi vive con te e intanto il termosifone continua a girare. Quello che puoi decidere, invece, è quanto calore butti via senza accorgertene.

Succede più spesso di quanto pensi: la stanza degli ospiti che si scalda per settimane per nessuno, il riscaldamento acceso mentre sei in ufficio, la finestra spalancata ogni mattina con il termosifone che lavora a pieno ritmo. Sono sprechi piccoli, ma in un inverno in cui ogni metro cubo conta, si sommano.

Prima di pensare a lavori o a una nuova caldaia, io parto sempre da qui: tre gadget smart che scaldano solo dove e quando serve.

Criteri di selezione

Ho scelto dispositivi che si montano da soli, quasi sempre senza idraulico né lavori, e che si gestiscono da un’app. Costano poco rispetto a una bolletta invernale e funzionano anche se non ami smanettare con la tecnologia.

Il termostato smart: il cervello che accende la caldaia solo quando serve

Prende il posto di quello a parete e parla con il Wi-Fi di casa: accendi, spegni e cambi i gradi dall’app o con la voce, chiedendo ad Alexa o a Google.

La differenza la fa la programmazione: la casa è calda quando ti svegli e più fresca quando non c’è nessuno. Molti modelli imparano anche quanto tempo impiega casa tua a scaldarsi e accendono la caldaia al momento giusto, non prima.

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Se esci di fretta e ti accorgi dall’ufficio di aver lasciato tutto acceso, basta un tocco. I grafici dei consumi, poi, ti mostrano a che ora scaldi più del necessario. Alcuni termostati smart sfruttano anche la posizione del telefono per capire se stai uscendo o rientrando: ecco come funzionano.

SONOFF TP-WGZBA: il più economico

Ha una manopola con schermo che si illumina quando ti avvicini e consente di impostare fino a 12 orari al giorno. Va bene con le caldaie e con il riscaldamento a pavimento, in modalità manuale o automatica. Costa circa 31 euro: è la porta d’ingresso ideale se hai già una casa smart.

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tado° X: il più facile da installare da sola

Si monta fai da te e si controlla da app o con la voce. Riconosce da solo quando apri una finestra e abbassa il riscaldamento, senza sensori aggiuntivi. Funziona con caldaie a gas compatibili, pompe di calore e riscaldamento a pavimento.

L’app ti accompagna passo passo nell’impostazione, così non resti mai con il dubbio su cosa premere. Lo starter kit con Bridge X costa circa 100 euro.

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BTicino Smarther2: il più completo, con schermo touch

Ha lo schermo touch, un’app gratuita e programmi giornalieri e settimanali. La funzione boost scalda la casa in fretta per 30, 60 o 90 minuti, quando rientri infreddolita e non vuoi aspettare. Misura anche l’umidità ed è fatto in Italia.

È da incasso a muro e va alimentato a 230 V: se non sei pratica, meglio chiamare un tecnico. Costa circa 120 euro.

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Le valvole smart: ogni stanza ha la sua temperatura

Sostituiscono la manopola che hai su ogni termosifone. Le avviti al suo posto, quasi sempre con gli adattatori già in confezione, e da quel momento ogni stanza ha i suoi orari.

Così scaldi lo studio durante la giornata di lavoro, il soggiorno la sera e la camera poco prima di andare a letto, mentre le stanze vuote restano a temperatura ridotta. Funzionano a batterie e un piccolo motorino chiude il passaggio dell’acqua calda quando la stanza raggiunge i gradi impostati.

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Sono preziose anche in condominio con riscaldamento centralizzato: la caldaia non la comandi tu, ma puoi decidere quanto deve scaldare il tuo termosifone. Molte si chiudono da sole quando apri la finestra e, d’estate, si muovono ogni tanto per non farsi bloccare dal calcare.

SwitchBot: la più silenziosa, con la batteria che dura

Si regola dalla ghiera o dall’app, ha un display digitale, la protezione antigelo e il blocco bambini. È molto silenziosa e la batteria arriva a 10 mesi.

Il produttore dichiara un risparmio fino al 30% circa sui costi di riscaldamento: un dato da prendere come indicazione, perché dipende da casa e abitudini. Per comandarla da fuori casa o con la voce serve l’hub SwitchBot. Costa circa 27 euro.

Non disponibile.

Shelly BLU TRV V2: la più precisa

Regola la temperatura con una precisione di 0,1 °C e ha un display LED, una manopola e la modalità boost per scaldare la stanza in fretta.

Le due batterie incluse durano fino a 2 anni e si monta direttamente sulle valvole compatibili. Per usarla fuori casa serve una centralina compatibile. Costa circa 36 euro.

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Imou: la più pronta all’uso con la voce

Si programma dall’app, si ferma da sola quando apri la finestra e ha la protezione antigelo. In confezione trovi ben 6 adattatori per adattarla alla maggior parte dei termosifoni e le due batterie AA già incluse. È compatibile con Alexa e Google. Costa circa 44 euro.

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I sensori per finestre: il caldo si ferma da solo quando arieggi

Sono due piccoli pezzi: uno si incolla sul telaio, l’altro sull’anta. Quando si separano, cioè appena apri la finestra, il sistema lo sa all’istante e ferma il termosifone di quella stanza, oppure la richiesta di calore alla caldaia. Quando richiudi, riparte con le impostazioni di prima.

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Termostati e valvole possono accorgersi da soli di una finestra aperta, perché sentono un calo improvviso di temperatura, ma ci mettono qualche minuto e nelle mezze stagioni, con fuori meno freddo, funziona peggio. Il sensore è immediato.

Il risultato pratico è poter cambiare aria ogni mattina per 10-15 minuti senza che il riscaldamento lavori a vuoto, o evitare di dimenticare una finestra aperta. Se vuoi altri trucchi, qui trovi piccoli accorgimenti per riscaldare casa senza sprechi.

Tapo T110: il più economico e il più venduto

Manda un avviso immediato sul telefono quando una porta o una finestra si apre o si chiude e la batteria dura oltre 1 anno. È il più venduto della sua categoria su Amazon e costa circa 15 euro, ma per funzionare richiede l’hub Tapo.

Tapo T110 Sensore Smart Porte e Finestre Tapo T110 sensore per porte e finestre, avviso immediato sul telefono, batteria oltre 1 anno, richiede hub Tapo

Shelly BLU Door/Window: la batteria che dura fino a 5 anni

Capisce se la finestra è aperta, chiusa o inclinata e misura anche la luce della stanza. La batteria dura fino a 5 anni, quindi puoi dimenticartene, e si fissa con un adesivo. Per gestirlo da app e assistenti vocali serve una centralina Shelly. Costa circa 23 euro.

Shelly BLU Door/Window Sensore Magnetico Shelly BLU Door/Window sensore per porte e finestre, rileva aperto, chiuso o inclinato, batteria fino a 5 anni, installazione con adesivo

EZVIZ T2C: l’allarme anti-manomissione

Ti avvisa quando la finestra si apre e scegli tu dopo quanto: 1, 2 o 5 minuti. Ha un allarme anti-manomissione che scatta se qualcuno prova ad aprire il sensore e una batteria che arriva fino a 2 anni. Si installa con un adesivo, senza viti né trapano. Costa circa 28 euro.

EZVIZ T2C Sensore Wireless Porte e Finestre EZVIZ T2C sensore wireless per porte e finestre, avviso dopo 1, 2 o 5 minuti, allarme anti-manomissione, batteria fino a 2 anni

Da dove cominciare

Se non ami smanettare, scegli un sistema dello stesso marchio: termostato, valvole e sensori si gestiscono da un’unica app e il montaggio è più semplice. Se preferisci mixare i prodotti, controlla prima che siano compatibili tra loro.

Con una spesa contenuta puoi iniziare in piccolo: una valvola nella stanza che usi meno e un sensore sulla finestra che apri ogni mattina costano meno di 45 euro in tutto. Il resto lo aggiungi quando vedi la differenza.