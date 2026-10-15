Chi è Christopher Guest, marito (da oltre 40 anni) dell’attrice Jamie Lee Curtis

Christopher Guest e Jamie Lee Curtis sono sposati da oltre 40 anni e si amano come il primo giorno. E lei svela il segreto della loro longevità di coppia

Getty Images Christopher Guest e Jamie Lee Curtis

La storia d’amore tra Jamie Lee Curtis e Christopher Guest è un caso più unico che raro nel mondo di Hollywood, laddove flirt e matrimoni sembrano talvolta bruciare in fretta. Oltre 40 anni insieme con complicità e discrezione, sebbene siano due nomi ben più che noti agli addetti ai lavori e non solo. Gli è bastata una foto per conquistare l’attrice che, come se non bastasse, ha anche reso baronessa.

Come si sono conosciuti

Oggi ne parliamo come di un matrimonio che più solido non si può, ma già dal primo incontro si capisce che i due protagonisti di questa storia hanno qualcosa di speciale.

Tutto ha inizio nel 1984, quando Jamie Lee Curtis sfoglia la rivista Rolling Stone ed è lì che lo vede per la prima volta: le basta una foto pubblicata dalla rivista per restarne folgorata. Lui nelle vesti di musicista un po’ “maledetto” nel film This Is Spinal Tap, con giacca di pelle e sguardo malandrino. Insomma, la giovane Jamie non può far altro che cedere al fascino del bello e dannato, confidando all’amica e produttrice Debra Hill una profezia destinata ad avverarsi: “Sposerò quell’uomo”.

L’attrice non ha intenzione di mollare la presa, tanto da lasciare il proprio numero di telefono all’agente di Guest. La risposta non arriva, ma ci pensa il destino a farli incrociare con un incontro del tutto fortuito in un ristorante a West Hollywood. Uno scambio di sguardi complici, poi un saluto a distanza ed ecco che la frittata è fatta. Lui la chiama l’indomani mattina e, dopo un primo appuntamento a cena, inizia una storia destinata a crescere fino alle nozze, celebrate il 18 dicembre 1984, appena sei mesi dopo il loro primo incontro.

La carriera nel cinema

Classe 1948, Christopher Guest è molto più del “compagno di” una diva come Jamie Lee Curtis. È un geniale maestro della comicità, attivo come attore, regista, sceneggiatore e anche musicista.

Dopo aver conquistato il pubblico interpretando il chitarrista Nigel Tufnel in This Is Spinal Tap, firma da regista titoli di culto come Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind. Tra i suoi ruoli indimenticabili non possiamo dimenticare il crudele Conte Rugen ne La storia fantastica.

Cinema a parte, Guest vanta una eredità nobiliare. Nel 1996, dopo la scomparsa del padre Peter, eredita il seggio e il titolo britannico di quinto Barone Haden-Guest, rendendo Jamie Lee Curtis effettivamente baronessa.

La famiglia con Jamie Lee Curtis

Sono entrambi di talento, famosi e avrebbero potuto facilmente lasciarsi andare a distrazioni e follie in quel vortice di emozioni (e tentazioni) che può essere Hollywood. E invece no, Jamie Lee Curtis e Christopher Guest si amano come il primo giorno, mettendo al centro la famiglia e un amore che ha consentito loro di superare tanti ostacoli.

Hanno due figlie, Annie nata nel 1986 e Ruby nata nel 1996 e per quest’ultima dimostrano pubblicamente un amore e un sostegno incondizionati quando, nel 2021, inizia il percorso per la transizione di genere.

Non meno importante è il sostegno che Guest dà alla sua amata, con la consueta discrezione, quando affronta la battaglia contro la dipendenza. Lui è lì, al suo fianco, quando Jamie celebra i suoi oltre vent’anni di sobrietà.

Il segreto del loro matrimonio

Vien da chiedersi quale sia l’ingrediente segreto di questa coppia tanto longeva. A rispondere è la stessa Jamie Lee Curtis in un’intervista a Hello! Magazine: “Non andatevene. È proprio così, in due parole. Perché poi vorrete farlo. Se mi dite che qualcuno sposato da molto tempo non ha mai pensato ‘Lo odio, voglio andarmene’, certo che l’ha pensato! Credo che se si rimane sull’autobus abbastanza a lungo, il panorama cambierà!”.