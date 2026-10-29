MGK e Dakota Johnson, la coppia inaspettata che infiamma lo showbiz

I rumors della storia tra il rapper e l'attrice, che circolavano da settimane, trovano conferma in foto e video che li ritraggono insieme

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Dakota Johnson e Machine Gun Kelly: la nuova coppia di Hollywood

Che Dakota Johnson, bellissima attrice figlia d’arte di Melanie Griffith (quindi nipote di Tippi Hedren) e di Don Johnson, avesse un debole per i musicisti belloni, è cosa nota. Da Matthew Hitt (2014-2016) a Chris Martin dei Coldplay (2017-2025, la relazione più lunga) a Tucker Pillsbury (2025-2026), a Role Model, la lista è lunga e non sembra voler finire, visto che l’ultimo è proprio Colson Baker, aka Machine Gun Kelly. Che a sua volta ha un debole per le more super sensuali, da Chantel Jeffries a Megan Fox, con la quale ha avuto una relazione passionale di 4 anni, da 2000 al 2024, tra alti e bassi, e una bambina, nata dopo che la loro storia era arrivata al capolinea.

I rumors sulla loro frequentazione si inseguivano da settimane, e le ultime foto paparazzate, di Dakota che lo aspetta fuori dagli studi di registrazione, e poi di loro due che salgono in macchina e si allontanano insieme, riprese da tanti tabloid, non lascerebbero dubbi.

Dakota, classe 1989, non è mai stata sposata nè ha figli. Machine, del 1990, ha una figlia di nome Casie, nata nel 2009, quando aveva appena 19 anni, e la piccola avuta da Megan Fox, Saga Blade, nata il 27 marzo del 2025.

L’amore nato al matrimonio di Taylor Swift

Sebbene si conoscessero già superficialmente da tempo, pare che la scintilla sia scattata a luglio 2026, quando entrambi hanno partecipato al blindatissimo matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce a New York.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio l’attrice di Cinquanta sfumature a fare il primo passo, avendo sempre apprezzato la musica di MGK e trovandolo molto affascinante

La cronologia degli avvistamenti, tra settembre e ottobre

A metà settembre Dakota e MGK vengono avvistati per la prima volta a New York, mentre scendono da un SUV a Tribeca per dirigersi verso l’appartamento di Taylor Swift, e poi a cena al ristorante Estela.

Poco dopo, il 22 settembre, Dakota vola in Italia e viene vista nel front row alla sfilata di Vogue World 2026 durante la Milano Fashion Week, dove MGK ha sfilato in passerella.

Infine a ottobre, la coppia si sposta a Los Angeles. Vengono paparazzati all’uscita di uno studio di registrazione, dove Dakota accompagna regolarmente il musicista durante le sue sessioni di lavoro, e in un cocktail lounge esclusivo.

Anche se fuori possono sembrare molto diversi tra loro ( e Machine di discosta parecchio dagli ex di Dakota) insider rivelano che a unirli profondamente sia il loro spiccato senso dell’umorismo, descritto come molto “cinico e oscuro”. Candidati a diventare, insomma, la nuova coppia dark dello showbiz. Come direbbe Morticia: “Se sono (steli di) rose…”.