IPA Miley Cyrus e Maxx Morando

Miley Cyrus sta per dire di nuovo sì. Stando alle ultime indiscrezioni, la cantante e il fidanzato Maxx Morando si sposeranno nel fine settimana, in California del Sud. Il resto è top secret: non si conoscono la data esatta, la location né la lista degli invitati, e dall’entourage dei due, almeno per ora, non è arrivata nessuna conferma (né smentita). Per Miley è il secondo matrimonio, dopo quello con Liam Hemsworth.

Miley Cyrus e Maxx Morando, cosa sappiamo del matrimonio

Che qualcosa bollisse in pentola, a dire il vero, si era capito da tempo. A maggio, durante la cerimonia per la stella di Miley Cyrus sulla Walk of Fame di Hollywood, mamma Tish si era lasciata scappare una frase che aveva fatto drizzare le antenne a più di qualcuno. Mentre posava per le foto con le figlie, avrebbe detto: “Porteremo il marito”. Una gaffe? Oppure i due erano già sposati in gran segreto? Le voci, da allora, non si sono mai fermate.

A questo aneddoto è seguito un indizio ancora più chiaro. Il 16 ottobre, all’Hollywood Bowl di Los Angeles, Miley è tornata a fare un concerto intero dopo quattro anni e, per il bis, ha chiamato sul palco proprio Maxx, alla batteria, per cantare Let’s Get Married (letteralmente, “Sposiamoci”). Il brano fa parte del nuovo album, Bass Persuades, uscito a settembre (quello con cui ha anche messo da parte il cognome: ora si firma semplicemente Miley).

E, sì, novembre è un mese decisamente speciale per la coppia: Maxx ha compiuto 28 anni il 16 novembre, Miley ne compirà 34 il 23. E se la cerimonia sarà davvero blindata, non sarebbe una novità: anche le nozze con Liam Hemsworth, a dicembre 2018, erano state celebrate in gran segreto, nella casa di Franklin, in Tennessee, con pochi parenti e amici.

La proposta in Giappone e l’anello: i segreti di Miley e Maxx

La loro storia è iniziata alla fine del 2021, con un appuntamento al buio, anche se, come ha raccontato lei stessa, “al buio” lo era soprattutto per Miley. I primi avvistamenti risalgono al novembre di quell’anno, al Gucci Love Parade, e poco dopo lui era con lei anche al suo speciale di Capodanno a Miami. Da allora hanno sempre protetto la loro privacy, con qualche rara eccezione: nel 2024, per esempio, Maxx era al suo fianco ai Grammy, la sera in cui Miley ha vinto con Flowers.

La proposta è arrivata a fine 2025, durante un viaggio in Giappone. Una scelta tutt’altro che casuale: Miley non c’era mai stata, e non per caso, perché aveva sempre evitato di andarci, di proposito. “Non sono facile da sorprendere, perché mi piace controllare ogni situazione”, aveva raccontato, ammettendo che stavolta si era lasciata andare completamente. Eppure c’è mancato poco che rovinasse tutto: ha confessato di aver perquisito il fidanzato alla ricerca dell’anello. Lui, però, era stato più furbo, e lo aveva nascosto in una tasca all’altezza del ginocchio.

L’anello, sfoggiato a dicembre 2025 sul red carpet della premiere di Avatar: Fire and Ash, porta la firma della gioielliera di Los Angeles Jacquie Aiche: un diamante taglio cuscino montato su una fascia d’oro giallo da 14 carati. Quanto è costato? Si presume un prezzo a partire da 150mila fino a 300–450mila dollari. Ora manca solo il “sì”. Con o senza fotografi, lo scopriremo nei prossimi giorni.