Auguri Meg Ryan: i ruoli indimenticabili della fidanzatina d’America

Meg Ryan, una delle attrici più amate degli anni '90 e 2000, soprannominata la "fidanzata d'America", perché protagonista delle commedie d'amore più famose di quegli anni e perché dotata di una bellezza dolce e rassicurante, non altera e irraggiungibile come quella di molte colleghe. Meg ha segnato un'epoca, alcuni suoi film (e scene) sono diventate cult, come quella del finto orgasmo in Harry ti presento Sally. Vita, carriera e amori della bionda più amata e simpatica del cinema (che nel 2023, dopo qualche anno di oblio ha debuttato alla regia..)