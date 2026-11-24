Cappotto a quadri rossi e bianchi, décolleté bordeaux a spillo e una carrozza verde sul vialetto: Melania Trump apre così il suo Natale in Casa Bianca

Melania Trump ha accolto l’albero di Natale della Casa Bianca con un cappotto che avrebbe già indossato nel dicembre 2019 per l’accensione dell’albero nazionale, accanto a Donald Trump. Lunedì 23 novembre, poco dopo mezzogiorno, la First Lady è uscita dal portico nord in un Gabriela Hearst doppiopetto a quadri rossi e bianchi, con il colletto a punta e la cintura annodata in vita.

Il look super natalizio di Melania Trump

Sorridente e a favore di camera, Melania Trump ha sorpreso con un cappotto (riciclato dal suo armadio) tartan i cui colori sono quelli tipici del Natale: rosso e bianco. Lungo fino al polpaccio e decisamente elgante, il cappotto ha un taglio sartoriale classico con cintura.

Non è la prima volta che vediamo Melania con questo look, è lo stesso che ha indossato nel 2019, e questa scelta stilistica ricorda quelle della principessa Kate Middleton o della regina di Spagna Letizia Ortiz.

Ai piedi, décolleté bordeaux a punta con tacco a spillo, sull’asfalto del vialetto e a pochi passi da una carrozza verde trainata da cavalli, il mezzo con cui per tradizione arriva l’albero. Capelli sciolti e mani senza guanti. Un anno fa, per lo stesso appuntamento, Melania Trump era in bianco: cappotto Dior a maniche tre quarti con guanti bordeaux e décolleté tartan Manolo Blahnik.

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Un abete di 18 piedi dal Wisconsin

L’albero è un abete concolor alto 18 piedi, circa 5 metri e mezzo, e arriva da Silent Night Evergreens, la fattoria della famiglia Chapman a Endeavor, in Wisconsin. Per la famiglia è la quarta consegna alla Casa Bianca, dopo quelle del 1998, del 2003 e del 2017. L’ultima era toccata proprio a Melania Trump, che si era presentata con il figlio Barron Trump, allora undicenne, e un Calvin Klein a quadri rossi e blu appoggiato sulle spalle. Sui quadri la costanza non le manca: nel 2018, con Donald Trump al fianco, aveva scelto un poncho tartan e stivali Christian Louboutin.

Per arrivare alla Casa Bianca un coltivatore deve vincere prima il concorso del suo Stato e poi quello nazionale della National Christmas Tree Association: dal 1966 l’albero ufficiale viene da quella gara, e dal Wisconsin arriva per la decima volta.

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L’abete resterà nella Blue Room per tutte le feste, come vuole un’usanza che risale al 1912, quando i figli del presidente William Howard Taft ci misero un albero di Natale. Da noi di solito l’albero si fa l’8 dicembre: alla Casa Bianca sono già avanti di due settimane.

Gli addobbi 2026 e il tour dello scorso anno

Il tema degli addobbi di quest’anno, annunciato dall’ufficio della First Lady, è “America in Bloom”. Quello del 2025, “Home Is Where the Heart Is”, lo avevamo raccontato il primo dicembre nel tour tra decorazioni e oggetti di design.

Ai giornalisti Melania Trump ha detto di essere grata per la famiglia e per la salute, augurando a tutti un buon Natale. Sull’albero ha usato le stesse parole dell’anno scorso: “È un bellissimo albero”.