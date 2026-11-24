Melania Trump ha accolto l’albero di Natale della Casa Bianca con un cappotto che avrebbe già indossato nel dicembre 2019 per l’accensione dell’albero nazionale, accanto a Donald Trump. Lunedì 23 novembre, poco dopo mezzogiorno, la First Lady è uscita dal portico nord in un Gabriela Hearst doppiopetto a quadri rossi e bianchi, con il colletto a punta e la cintura annodata in vita.
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Il look super natalizio di Melania Trump
Sorridente e a favore di camera, Melania Trump ha sorpreso con un cappotto (riciclato dal suo armadio) tartan i cui colori sono quelli tipici del Natale: rosso e bianco. Lungo fino al polpaccio e decisamente elgante, il cappotto ha un taglio sartoriale classico con cintura.
Non è la prima volta che vediamo Melania con questo look, è lo stesso che ha indossato nel 2019, e questa scelta stilistica ricorda quelle della principessa Kate Middleton o della regina di Spagna Letizia Ortiz.
Ai piedi, décolleté bordeaux a punta con tacco a spillo, sull’asfalto del vialetto e a pochi passi da una carrozza verde trainata da cavalli, il mezzo con cui per tradizione arriva l’albero. Capelli sciolti e mani senza guanti. Un anno fa, per lo stesso appuntamento, Melania Trump era in bianco: cappotto Dior a maniche tre quarti con guanti bordeaux e décolleté tartan Manolo Blahnik.
Un abete di 18 piedi dal Wisconsin
L’albero è un abete concolor alto 18 piedi, circa 5 metri e mezzo, e arriva da Silent Night Evergreens, la fattoria della famiglia Chapman a Endeavor, in Wisconsin. Per la famiglia è la quarta consegna alla Casa Bianca, dopo quelle del 1998, del 2003 e del 2017. L’ultima era toccata proprio a Melania Trump, che si era presentata con il figlio Barron Trump, allora undicenne, e un Calvin Klein a quadri rossi e blu appoggiato sulle spalle. Sui quadri la costanza non le manca: nel 2018, con Donald Trump al fianco, aveva scelto un poncho tartan e stivali Christian Louboutin.
Per arrivare alla Casa Bianca un coltivatore deve vincere prima il concorso del suo Stato e poi quello nazionale della National Christmas Tree Association: dal 1966 l’albero ufficiale viene da quella gara, e dal Wisconsin arriva per la decima volta.
L’abete resterà nella Blue Room per tutte le feste, come vuole un’usanza che risale al 1912, quando i figli del presidente William Howard Taft ci misero un albero di Natale. Da noi di solito l’albero si fa l’8 dicembre: alla Casa Bianca sono già avanti di due settimane.
Gli addobbi 2026 e il tour dello scorso anno
Il tema degli addobbi di quest’anno, annunciato dall’ufficio della First Lady, è “America in Bloom”. Quello del 2025, “Home Is Where the Heart Is”, lo avevamo raccontato il primo dicembre nel tour tra decorazioni e oggetti di design.
Ai giornalisti Melania Trump ha detto di essere grata per la famiglia e per la salute, augurando a tutti un buon Natale. Sull’albero ha usato le stesse parole dell’anno scorso: “È un bellissimo albero”.