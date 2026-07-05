Melania Trump, il look fresco per il Giorno dell’Indipendenza delude

IPA Melania Trump

Washington si è vestita a festa per un’occasione importante, tra fulmini e fuochi d’artificio: i 250 anni degli Stati Uniti. Il caldo era asfissiante, il cielo tutt’altro che rassicurante, e il programma ha subito qualche ritardo; eppure Washington si è riempita lo stesso con migliaia di persone che si sono riversate nella capitale sabato sera per celebrare la ricorrenza. E in mezzo al mare di bandiere a stelle e strisce, gli sguardi si sono posati anche su di lei, Melania Trump. La First Lady è arrivata con un abito bianco a pois, fresco e impeccabile come da manuale. Eppure, per un’occasione tanto simbolica, il suo look ha lasciato una delusione di fondo.

Il look di Melania Trump per il Giorno dell’Indipendenza 2026

Per l’occasione Melania Trump ha scelto Adam Lippes, un abito bianco dalla linea midi e dall’effetto leggerissimo. Il dettaglio? Piccoli pois tono su tono, lavorati nel tessuto, visibili più come trama che come decorazione vera e propria. Silhouette da chemisier, maniche lunghe, colletto classico e una gonna ampia e mossa, stretta in vita da una cintura sottile in tinta.

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Ai piedi, un paio di décolleté in pelle bianca di Christian Louboutin, e a completare il tutto un beauty look misurato: capelli sciolti e ondulati, manicure nude. La scelta dello stilista, del resto, non sorprende. Adam Lippes è ormai un nome ricorrente nel guardaroba istituzionale della First Lady, che vi ha fatto ricorso per appuntamenti importanti come l’insediamento del 2025 e il tè privato con Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca. Un abito perfetto per resistere alla calura che sabato ha sfiorato i 39 gradi, leggero e arioso, perfettamente in linea con i suggerimenti diramati agli stessi partecipanti dell’evento. Sotto questo punto di vista nessuna sbavatura: eleganza sobria e influenza a stelle e strisce.

Perché il look ha deluso le aspettative

Il confronto con il look del 2025 viene però quasi naturale: anche allora la First Lady aveva scelto un bianco estivo e molto controllato, ma non aveva lasciato un’impressione così neutra. Nel 2025 il modello mostrava una linguetta in grosgrain sul fianco con la classica riga rossa, bianca e blu dello stilista, un ammicco discreto ma efficace ai colori della festa. E a ravvivare il tutto c’erano delle Manolo Blahnik dalla stampa pitonata rossa e bianca, per guizzo cromatico irrinunciabile quando si predilige un look dai colori chiari.

Stavolta, invece, è mancato un dettaglio patriottico. Una scelta che si sposa con la direzione ormai intrapresa dalla First Lady in questa fase. L’audacia è ormai un ricordo, al suo posto ci sono misura e autocontrollo, una coerenza quasi istituzionale. Il suo guardaroba, del resto, parla sempre più spesso americano, e resta composto, calibrato fin nei minimi dettagli. Trattenuto, verrebbe da dire, ma coerente senza dubbio.

Fresco, elegante, azzeccatissimo per il clima, ma davanti a un evento storico, la First Lady ha preferito la prudenza. Molti da un anniversario solenne si aspettavano un pizzico di creatività in più, ma è anche vero che il clima non ha lasciato grande margine agli eccessi.