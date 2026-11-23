Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Valerio Scanu

Valerio Scanu è tornato al centro dell’attenzione mediatica per il suo cambiamento fisico. Il cantante, diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, è apparso visibilmente dimagrito in un video condiviso sui social da un’amica. Immagini che hanno immediatamente suscitato reazioni contrastanti: da una parte la preoccupazione di chi lo segue da anni, dall’altra commenti poco delicati e supposizioni sulle ragioni della sua perdita di peso.

Qualcuno ha parlato addirittura di trenta chili persi, altri hanno ipotizzato il ricorso a farmaci dimagranti. Voci che hanno spinto l’artista a intervenire attraverso Instagram, con un messaggio nel quale ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute, senza nascondere il fastidio per le insinuazioni degli utenti più indiscreti.

Valerio Scanu dimagrito, la risposta alle preoccupazioni dei fan

Tutto è cominciato con un video nel quale Valerio Scanu appare con il viso più asciutto e le occhiaie marcate. Un aspetto diverso rispetto a quello al quale il pubblico era abituato, tanto da alimentare domande e commenti sulle sue condizioni fisiche.

Il cantante ha scelto di rispondere chiarendo di stare bene. Con la sua consueta ironia, ha attribuito parte del clamore anche alle immagini poco lusinghiere pubblicate dall’amica, per poi affrontare la questione del peso. “Sì, sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa, ma non credo di dovermi giustificare”, ha spiegato, respingendo le illazioni circolate online.

Scanu ha raccontato di attraversare un periodo particolarmente intenso, nel quale cerca di conciliare numerosi impegni professionali con lo studio e l’attività fisica. Oltre alla musica e alla televisione infatti sta portando avanti altri progetti lavorativi e ha intrapreso un percorso universitario per conseguire una seconda laurea. A occupare una parte importante delle sue giornate è anche il ballo, al quale dedica diverse ore di allenamento. Un’attività che, come ha spiegato lui stesso, comporta un notevole dispendio energetico.

Quanto alle occhiaie che hanno attirato l’attenzione dei follower, la spiegazione del cantante è altrettanto semplice: “Dormo poco per riuscire a fare tutto”.

Tra le indiscrezioni circolate dopo la diffusione del video, una delle più insistenti riguarda l’entità del dimagrimento. Sui social si è parlato di trenta chili persi, una cifra che però Scanu non ha confermato nelle sue recenti dichiarazioni.

Ancora più delicate le insinuazioni sul presunto utilizzo di farmaci per perdere peso, con alcuni utenti che hanno fatto riferimento all’Ozempic e alle cosiddette punturine dimagranti. Scanu ha preferito raccontare la quotidianità che sta vivendo, spiegando quanto siano impegnative le sue giornate e quanto tempo dedichi all’allenamento.

Valerio Scanu, la replica durissima contro gli haters

Se nei confronti dei fan sinceramente preoccupati Valerio Scanu ha mostrato gratitudine, ben diverso è stato il tono riservato a chi ha approfittato della situazione per avanzare accuse e giudizi personali. Il cantante ha voluto distinguere chiaramente la preoccupazione autentica dalla curiosità invadente, ringraziando chi gli ha manifestato affetto e riservando parole decisamente più dure agli haters.

“A chi si preoccupa sinceramente per me, grazie di cuore”, ha scritto su Instagram, prima di rivolgersi a chi preferisce formulare ipotesi sulla vita degli altri: “Io non rompo i co****ni a nessuno. Provate a fare lo stesso!”. Una risposta che lascia poco spazio alle interpretazioni: del resto, dato il suo carattere diretto, e come già accaduto in altre occasioni, non ha voluto lasciar correre ritenendo di essere bersaglio di critiche ingiustificate.