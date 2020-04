Caracciolo e Vieri terzo figlio: il calciatore svela la verità

editato in: da

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la storia del loro amore

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri parlano del terzo figlio su Instagram. La coppia ha da poco accolto Isabel, la secondogenita, arrivata dopo la piccola Stella. Le due bambine hanno portato grande gioia nella vita dell’ex calciatore, ma in tanti si chiedono se non sogni anche un maschio per completare la famiglia.

La risposta è arrivata dal diretto interessato nel corso di una diretta con Manuela Arcuri. L’attrice romana, amica di Costanza Caracciolo, ha fatto allo sportivo qualche domanda sul suo legame con l’ex velina di Striscia la Notizia.

“Bobo, come stai!?”, gli ha chiesto. “È pieno di femmine in casa – ha detto Vieri, parlando delle figlie e della moglie -, pieno di bimbe”. A quel punto la Arcuri l’ha stuzzicato “Bobo, adesso manca solo un maschio!”, ha esclamato, ma l’ex calciatore ha affermato di essere troppo grande per avere un terzo figlio. “Manca un maschio? No, no – ha svelato -. Basta, basta sono troppo vecchio”. Costanza però non sembra pensarla allo stesso modo, perché ha aggiunto: “Tanto lo devo fare io”, segno che forse i discorso “terzo figlio” non è ancora chiuso.

Lo scorso 25 marzo, la Caracciolo ha dato alla luce Isabel, secondogenita della coppia. La piccola è arrivata a pochi anni di distanza da Stella, nata nel novembre del 2018. Le bambine hanno riempito di gioia la casa di Vieri che da sportivo di successo si è trasformato in tenero papà. A cambiarlo l’amore per Costanza che ha saputo mettere fine ai suoi giorni da playboy, conquistando il suo cuore.

I due, come hanno raccontato più volte, si conoscevano da tempo, ma solo qualche anno fa si sono avvicinati davvero. Da allora è nata una love story che sembra avere basi molto solide e che li ha portati alle nozze e all’arrivo di ben due figlie. “Vorrei facesse sport, calcio o tennis – aveva raccontato Vieri a Verissimo, parlando del secondo figlio -. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare”.