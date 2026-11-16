La casa delle luci di Natale di Alessandro e Anna: “Vi raccontiamo la nostra impresa”

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Alessandro Squizzato La Casa delle Luci di Natale di Noasca

Chi è stato a New York nel periodo di Natale sicuramente non si sarà perso l’incredibile Dyker Heights a Brooklyn, il quartiere natalizio più famoso del mondo: interi isolati che competono a suon di luci, soldatini giganti alti fino a 7 metri, Babbi Natale luminosi a due piani e decorazioni super sfarzose. Una tradizione nata nel 1986 grazie a una residente italoamericana, Lucy Spata. E chissà quanti, vedendolo, avranno pensato: “Che bello sarebbe replicarlo anche da noi…”.

In reatà, In Italia, c’è qualcuno che ci ha provato a competere con la megalomania natalizia americana: per esempio il villaggio natalizio allestito dal signor Oscar Bontempo vicino a Treviso; la celebre casa del signor Nevio, decorata con decine di migliaia di led, renne e presepi a Monopello scalo, in Abruzzo. E l’incredibile Casa delle luci Natale di Alessandro e Anna a Noale, Venezia.

Abbiamo raggiunto proprio Alessandro Squizzato, alle prese con l’allestimento, che tra un metro di led e l’altro ci ha raccontato come è nata l’impresa famigliare, quali sono i suoi numeri oggi e dove e come poter ammirare tutto.

Quando è nata l’idea e da chi è partita?

Anche se questo sarà il decimo anniversario, in realtà tutto è iniziato guardando la tv nel dicembre 2015: guardavamo un programma che mostrava gli allestimenti natalizi nelle case americane, e Matilda, che all’epoca aveva 6 anni, ci chiede: “Perché non lo facciamo anche noi?”. Io e mia moglie ci siamo guardati e abbiamo deciso di provare a fare qualcosa l’anno successivo. Il primo allestimento consisteva in una tenda luminosa sulla grondaia verso la strada, un paio di alberi e la natività realizzata con legno di recupero e colorata con le tempere delle bimbe. Poi ogni anno abbiamo aggiunto luci e allestimenti in legno dipinti a mano, fino ad arrivare ad oggi.

Alessandro Squizzato

Dacci i numeri per il 2026: quantità di luci, metri di cavo, ore di preparazione per l’allestimento?

Il numero preciso di luci che metteremo giù lo avremo solo ad allestimento finito, ma l’obiettivo 100000 led verrà sicuramente raggiunto e probabilmente superato. I metri di cavo in realtà sono “chilometri” di cavo, fra metri di cavo luminoso e prolunghe per alimentarle, siamo oltre i 7 chilometri. Le ore dell’allestimento sono difficilmente quantificabili, in pratica finito di allestire cominciamo a lavorare per l’anno successivo: ogni weekend è dedicato alla manutenzione dell’esistente ed alla progettazione e costruzione delle novità. A settembre inizia la costruzione delle strutture che ospiteranno le luci e gli allestimenti in legno, e poi dai primi di ottobre si iniziano a montare le luci. Se dovessimo quantificare le ore di lavoro, fra me e Anna, credo saremmo tranquillamente oltre le 500 ore!

Quando si accendono le luci e fino a quando. Le possono vedere tutti?

Le luci si accenderanno alle 18:00 di sabato 28 Novembre e rimarranno accese fino a domenica 10 Gennaio 2027. L’ingresso è libero. Le luci si accendono alle 17 ogni giorno ed invitiamo tutti a parcheggiare la macchina lungo la via e ad entrare nel nostro giardino, completando il giro della proprietà, perché dalla strada non tutto è visibile, e poi l’esperienza è più “immersiva”. L’ingresso è aperto a tutti.

Chi collabora in famiglia?

Io e Anna facciamo la maggior parte del lavoro di allestimento, ma sono i nonni Dino e Milva a garantire l’apertura puntuale tutti i giorni. Mentre Matilda e Teresa, le nostre figlie, aiutano negli allestimenti, nei lavori di dipintura e nelle faccende domestiche finchè papà e mamma sono fuori a lavorare al Natale…

Quale il vostro obiettivo, cosa vi regala più soddisfazione dopo tanta fatica?

L’obiettivo è quello di migliorarci ogni anno, cercando di farci conoscere perché vorremmo che più gente possibile provasse l’esperienza di visitare il nostro allestimento, visto che tutti quelli che passano a trovarci restano stupefatti. E a questo sono legate anche le nostre più grandi soddisfazioni, ricevere visite di persone che arrivano da altre regioni solo per vedere le nostre luci, vedere i loro sguardi ed a volte anche i loro occhi lucidi: questo ci spinge ad andare avanti, anche se significa sacrificare tanto tempo libero e tantissime energie.

Alessandro Squizzato

Quest’anno con il caro energetico siete preoccupati? Come pensate di contenere i costi?

In realtà 100mila led consumano come un microonde, quindi la voce “energia elettrica” rappresenta una delle spese meno impegnative. Il grosso delle spese va in legno, vernici, ferramenta, materiale elettrico e, naturalmente, in luci di Natale.

Il commento più bello che vi è stato fatto?

“Potete venirlo a fare anche a casa mia?”

La Casa delle Luci di Natale si trova a Cappelletta di Noale (VE), in Via Santa Giovanna d’Arco 15A.