Il nome femminile più diffuso in Italia è anche il più bello secondo la scienza

Secondo uno studio britannico è il nome femminile dalla sonorità più bella. E anche le classifiche italiane confermano il suo successo

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123RF Il nome femminile più bello è amato anche in Italia

Alcuni nomi sembrano avere qualcosa di speciale fin dal primo momento in cui li pronunciamo. Spesso ci riportano alla mente una persona cara o hanno il suono di un ricordo, mentre altri ci conquistano senza che sappiamo spiegarne bene il perché. Scegliere il nome di un bambino o una bambina significa anche questo: trovare una parola che, con il tempo, diventerà parte della sua storia.

E se esistesse un modo per capire quali nomi risultano più piacevoli all’orecchio? Una ricerca condotta nel Regno Unito ha messo al centro proprio la musicalità dei nomi, scoprendo che tra i nomi femminili compare una scelta che gli italiani conoscono molto bene: Sofia, che oltre a essere considerato il nome più bello secondo questo studio è anche il più scelto nel nostro Paese.

Sofia, il nome “più bello” secondo la scienza

Che cosa rende un nome piacevole da ascoltare? E perché alcuni nomi ci piacciono subito, mentre altri ci lasciano indifferenti? My 1st Years ha commissionato uno studio per provare a trovare una risposta, affidandosi a Bodo Winter, professore di Linguistica cognitiva all’Università di Birmingham.

Winter ha preso in esame circa 400 nomi diffusi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, concentrandosi sulla loro composizione fonetica. L’analisi si inserisce nel campo del simbolismo fonetico, che studia il rapporto tra i suoni delle parole e le sensazioni che possono evocare. In altre parole, il modo in cui una parola viene pronunciata può contribuire alla percezione che abbiamo di essa ancora prima di conoscerne il significato.

Attraverso l’analisi dei singoli suoni e delle loro caratteristiche, lo studio ha attribuito ai nomi un punteggio di piacevolezza. A conquistare il primo posto nella classifica femminile è Sophia, la forma internazionale di Sofia. Seguono Zoe, Rosie, Sophie, Ivy, Phoebe, Violet, Willow, Hannah ed Ellie.

Naturalmente, il risultato va letto tenendo conto del contesto in cui nasce: la ricerca prende in considerazione nomi diffusi in due Paesi anglofoni e un determinato modello di valutazione. Non esiste, quindi, una bellezza assoluta e valida per tutte le lingue. Ma c’è un elemento interessante nel nome che ha conquistato la vetta: Sofia porta con sé anche un significato antico e prezioso. Deriva dal greco sophía, che significa sapienza, saggezza.

Sofia conquista anche le famiglie italiane

La bellezza del nome Sofia sembra mettere d’accordo anche i genitori italiani. Secondo i dati ISTAT, nel 2025 è proprio questo il nome femminile più scelto per le nuove nate: sono 4.389 le bambine che lo hanno ricevuto. Al secondo posto si trova Aurora, con 3.956 bambine, mentre Ginevra occupa il terzo gradino della classifica con 3.686.

Una preferenza che si conferma nel tempo. Sofia era già al primo posto nel 2024 e continua a essere una presenza costante tra i nomi più amati dalle famiglie italiane. La sua diffusione attraversa anche i confini nazionali: la forma Sophia è conosciuta e utilizzata in molti Paesi, con piccole variazioni nella grafia ma conservando lo stesso significato.

Una bellissima coincidenza: un nome che una ricerca individua per la sua musicalità e che tante famiglie scelgono per accompagnare le proprie bambine nella vita. Al di là delle classifiche e degli studi sulla musicalità, ogni Sofia avrà poi il proprio modo di dare significato a quel nome. Una parola antica che continua a trovare posto nelle storie di tante famiglie