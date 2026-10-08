Matilde Gioli, il dolore per il cane Kalel: “Ora riposa tranquillo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Matilde Gioli

Matilde Gioli su Instagram racconta il dolore per la morte del cane Kalel in un lungo post in cui dice addio ad un compagno fedele, diventato fondamentale nella sua vita.

Il dolore di Matilde Gioli per il suo cane: l’addio su Instagram

L’attrice di Doc – Nelle tue mani 4 ha condiviso uno scatto del suo cane Kalel. Una foto che la ritrae al mare insieme al suo cagnolino in un momento di relax e di grande felicità. Poi una riflessione profonda e un commovente addio.

“Non ero pronta per questo dolore – ha scritto Matilde Gioli -. Ero pronta per tante altre cose ma non per questo. Mi hai donato i sei anni più profondi, divertenti, significativi e intensi della mia vita. Hai lottato come un drago fino alla fine ma poi mi hai guardata e mi hai detto mamma sono stanco”.

“Credo che tu sia venuto su questo mondo con la precisa missione di rendermi migliore e aiutarmi a crescere – ha aggiunto l’attrice -. L’hai fatto amore mio, grazie a te ho scoperto di avere una forza che non mi sarei mai sognata. Temo che tu abbia mollato proprio perché hai sentito che io potevo camminare da sola e a quel punto hai deciso di lasciarti andare e riposare in pace. Sappi che non ero pronta a vivere senza di te. Mi sta sanguinando il cuore e vorrei tornare indietro nel tempo solo per poterti ancora sentir respirare sul mio petto. Grazie Kalel per quello che hai fatto per me, con te muore una parte della mia anima. Ora riposa tranquillo e corri sulle spiagge come ti piace tanto fare”.

L’amore di Matilde Gioli per gli animali

Matilde Gioli è una grande appassionata di animali. L’attrice di Doc – Nelle tue mani qualche tempo fa aveva raccontato di convivere con tre gatti, due cani e ben due cavalli. Dopo aver esordito al cinema con Il capitale umano nel 2013, Matilde ha raggiunto un enorme successo grazie alla serie tv con Luca Argentero in cui interpreta una dottoressa grintosa e molto umana.

“La vita per me è nella natura, lì mi rispecchio. Il dna dei miei avi, pittori macchiaioli che dipingevano casali, prati fioriti e cavalli, mi ha forgiata”, aveva spiegato qualche tempo fa Matilde. La passione per i cavalli, come raccontato dall’attrice stessa, era nata sul set de I moschettieri del re, film di Giovanni Veronesi.

“Ricordo le risate, c’era il servo muto che in battaglia veniva ucciso e lui a pranzo si appoggiava sulle frecce conficcate nel petto, le usava come vassoio – aveva svelato -. Lì è esploso il mio amore per i cavalli”. Nadador e Cricchetto sono i nomi dei suoi due cavalli, che l’attrice reputa fondamentali per la sua crescita personale e per il suo percorso di vita: “Si fanno capire eccome, se ho una indecisione o commetto un errore, mi danno un morsetto. È un dialogo immediato, senza filtri, imparo tanto da loro – aveva detto -. Ero iperattiva e pasticciona, con loro devo essere calma e non alzare mai la voce. Ho portato nella vita queste cose”.