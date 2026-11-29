IPA Cristiano Malgioglio

I ricordi si susseguono uno dietro l’altro con Cristiano Malgioglio a Verissimo. Spaziando dai ricordi delle grandi dive a momenti personali, l’artista ripercorre la sua vita tra emozioni e risate che non mancano mai. L’amore è un tasto dolente, ma nella vita c’è una certezza: la sua gatta.

L’eredità di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio inizia il suo racconto a Silvia Toffanin parlando del rapporto con la madre e con la propria sessualità: “Desiderava che mi sposassi, ma non è stato possibile a causa della mia natura. Quando mi vedeva con una donna diceva: ‘Speriamo che sia quella giusta’ ma non poteva essere quella giusta”. Voleva che lavorasse in banca, che avesse una vita più lineare e per lei non è stato facile accettare il percorso di Cristiano, ma alla fine ha capito che lui era felice e che la strada che aveva preso era quella giusta.

Le nozze, comunque, erano il programma per il cantante. Le aveva anche annunciate a Verissimo, poi sono naufragate, come ha raccontato anche nei giorni scorsi a La Volta Buona. “Ora è un amico meraviglioso” spiega, e dice che trascorreranno le feste insieme a Istanbul. Con il fidanzato turco Onur faceva coppia dal 2020, ma racconta di averlo lasciato e tra il serio e il faceto rivela di aver scoperto che l’altro era interessato solo all’eredità: “Ma non avrebbe trovato niente. Quando sarà, tra 100 anni, lascerò tutto alla mia gatta!“. Malgioglio è affezionatissimo a Pupa, una micia tigrata che è con lui da tanti anni. Ne parla spesso e per i suoi fan sui social è una presenza fissa.

Ma a parte la gatta che è sempre al suo fianco, per lui l’amore al momento è un tasto dolente: “Quando mi innamoro sono frigido” risponde a Silvia Toffanin che gli chiede cosa è per lui essere innamorato. Poi si corregge: “No, friccicarello, felice!”

Lo screzio con Elettra Lamborghini

Cristiano Malgioglio torna anche sullo screzio avuto con Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show, quando entrambi erano giurati del programma. Lui racconta di aver fatto un commento poco carino: “Non sa cantare, non sa ballare, perché deve essere qui a giudicare?” però aggiunge: “L’ho detto in maniera ironica, ma lei giustamente si è arrabbiata. Anche io mi sarei arrabbiato. Io comunque le voglio molto bene, ma lei mi deve saper prendere anche nel mio lato ironico”, ma non si ricorda se l’ultima volta che l’ha vista l’ha salutata. Insomma: pace fatta? Nemmeno per lui è troppo chiaro.

Il ricordo di Ornella Vanoni

Con Malgioglio a Verissimo c’è anche spazio per ricordare le grandi dive della musica italiana: Patty Pravo, Amanda Lear, ma soprattutto Ornella Vanoni a un anno dalla sua scomparsa. Per la grande interprete ha scritto molti brani e racconta un aneddoto divertente: “Le ho chiesto perché non cantava mai ‘Amore mio, amico mio’. Gliel’ho fatto risentire e lei ha detto: ‘Ma che bella voce, chi è che canta?’ Era lei, non si era riconosciuta” dice ridendo. E poi chiosa: “Ma la più grande diva di tutti i tempi sono io!”.