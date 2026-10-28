Grande Fratello Vip, ascolti in picchiata. Mediaset cancella il doppio appuntamento

Ascolti deludenti e una decisione inattesa per il GF Vip. Mediaset cambia strategia, mentre emergono segnali preoccupanti sul futuro del reality show di Ilary Blasi

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

Dopo settimane di ascolti deludenti, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione del Grande Fratello Vip 2026. Cancellando la diretta del venerdì sera condotta da Ilary Blasi. Da novembre il reality show tornerà in onda una sola volta a settimana, nella prima serata del lunedì su Canale 5. Una decisione che arriva in un momento particolarmente delicato per il format, alle prese con una progressiva perdita di pubblico e risultati decisamente inferiori alle aspettative.

Grande Fratello Vip, Mediaset cancella la puntata del venerdì: quando ci sarà la finale

La nona edizione del Grande Fratello Vip, iniziata lo scorso 17 settembre, era partita con una programmazione particolarmente ambiziosa. Due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì, affidati a Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Una formula pensata per dare ampio spazio alle dinamiche della Casa e a concorrenti forti e divisivi come Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi. Ma i risultati sperati non sono arrivati.

A confermare il cambio di strategia sono i listini pubblicitari di Publitalia, dai quali emerge la decisione di eliminare il secondo appuntamento settimanale. Il reality proseguirà quindi soltanto il lunedì, mentre il venerdì sera spazio ad una fiction ancora da decidere.

Tra i titoli che potrebbero trovare spazio nel palinsesto figura Alex Bravo- Poliziotto a modo suo, la serie con Marco Bocci inizialmente prevista per la scorsa primavera e successivamente rinviata.

La riduzione delle puntate accompagnerà il GF Vip verso la conclusione. Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, la finale è fissata per martedì primo dicembre, secondo quanto indicato dalla programmazione pubblicitaria.

Una scelta che potrebbe anche rivelarsi vantaggiosa per Ilary e company: concentrare le dinamiche in un’unica diretta settimanale permetterebbe di costruire puntate più ricche, evitando di diluire i contenuti in circa otto ore complessive di trasmissione.

Grande Fratello Vip, ascolti sempre più bassi: anche i giovani abbandonano Ilary Blasi

A pesare sulla decisione di Mediaset sono soprattutto gli ascolti del Grande Fratello Vip, che continuano a mostrare segnali di difficoltà.

Le prime tredici puntate hanno registrato una media di poco superiore a 1 milione e 770 mila telespettatori, con il 16,42% di share. Numeri che evidenziano una differenza significativa tra i due appuntamenti settimanali: il lunedì ha ottenuto mediamente il 17%, mentre il venerdì si è fermato al 15,6%.

Ma il dato che fa maggiormente discutere riguarda il pubblico giovane, tradizionalmente uno dei principali punti di forza dei reality show. Basti pensare che nell’ultima sfida televisiva, il GF Vip ha ottenuto il 18,88% di share nel target giovanile, venendo superato dalla fiction concorrente, che ha raggiunto il 20,13%.

Dunque, il problema non sembra riguardare soltanto la concorrenza o la collocazione nel palinsesto, ma anche la capacità dello show di mantenere vivo l’interesse degli spettatori.

Un malcontento che è emerso persino all’interno della Casa. Alcuni concorrenti hanno espresso perplessità sulla propria partecipazione al reality, come Alex Belli che si è lamentato della scarsa iniziativa dei coinquilini nel creare dinamiche interessanti.

La riduzione a una sola puntata settimanale potrebbe rappresentare un primo tentativo di rilancio, ma resta da capire se sarà sufficiente per invertire la tendenza.

Intanto per Mediaset si apre una riflessione sul futuro del programma. Il Grande Fratello Vip ha ancora qualcosa da raccontare oppure è arrivato il momento di ripensare profondamente la formula? La risposta potrebbe arrivare proprio dagli ascolti delle ultime puntate, decisive per comprendere quale strada intraprendere dopo la finale di dicembre.