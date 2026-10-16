Grande Fratello Vip, anticipazioni 16 ottobre: chi viene eliminato stasera

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale5 venerdì 16 ottobre, con una puntata che si preannuncia decisiva per il futuro di uno dei concorrenti. Ilary Blasi è pronta a guidare un nuovo appuntamento del reality, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Al centro della serata ci sarà soprattutto il televoto eliminatorio, che costringerà uno dei sei concorrenti in nomination ad abbandonare definitivamente la Casa.

Grande Fratello Vip, chi viene eliminato il 16 ottobre

La decima puntata del Grande Fratello Vip segnerà un passaggio importante per i concorrenti ancora in gioco. Questa volta infatti non ci saranno biglietti di ritorno: chi riceverà meno voti dal pubblico dovrà lasciare definitivamente il programma, senza la possibilità di rientrare nella Casa.

A contendersi la permanenza nel reality sono sei concorrenti: Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Müller e Moreno Morello. Secondo i risultati del sondaggio online di ForumFree, Marina La Rosa sarebbe in testa alle preferenze con il 28,11%, seguita da Andreas Müller con il 20,86%. Più distanti Moreno Morello, fermo al 13,91%, e Megan Ria, al 12,73%. A rischiare maggiormente sarebbero invece Giacomo Gallani e Jonathan Kashanian, rispettivamente con il 12,24% e il 12,14% delle preferenze.

Proprio quest’ultimo, finito al centro di alcune discussioni nella Casa, sembrerebbe al momento il concorrente più esposto all’eliminazione. Si tratta naturalmente di indicazioni non ufficiali, che non corrispondono al risultato del televoto. Il verdetto definitivo arriverà soltanto durante la diretta, quando Ilary Blasi comunicherà il nome dell’eliminato.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni: tensioni tra Guendalina Tavassi e Jonathan

La puntata del 16 ottobre non sarà dedicata soltanto all’eliminazione. Negli ultimi giorni, infatti, nella Casa si sono accese nuove discussioni che potrebbero trovare spazio durante la diretta.

Tra i protagonisti c’è ancora una volta Jonathan Kashanian, il cui rapporto con i concorrenti più giovani ha suscitato qualche perplessità. Guendalina Tavassi ritiene che Jonathan eserciti una certa influenza sul gruppo, un’interpretazione che non è stata condivisa dagli altri inquilini coinvolti. Lo stesso Kashanian ha deciso di affrontare direttamente la questione, chiedendo ai ragazzi se si fossero mai sentiti condizionati da lui. La risposta è stata negativa, ma il confronto ha evidenziato quanto gli equilibri all’interno della Casa siano diventati delicati.

A far parlare è stata anche Valeria Marini, che ha insinuato l’esistenza di un legame di parentela tra Piera Meloni e uno degli autori del programma. Un’indiscrezione smentita da Selvaggia Lucarelli, ma che ha comunque alimentato le conversazioni sui social.

Accanto alle nomination e ai confronti, ci sarà spazio anche per lo spettacolo. Torna infatti la sfida dei talenti, che vedrà alcuni concorrenti impegnati in esibizioni musicali e coreografie. Da una parte Alessandro Varsi, Jonathan Kashanian, Federica Morello, Megan Ria e Piera Meloni si cimenteranno in un numero ispirato al musical Grease. Dall’altra, Valeria Marini e Carmen Di Pietro porteranno in scena Vamos a bailar, il celebre brano di Paola e Chiara.

Dove vedere la puntata del Grande Fratello Vip

La puntata del reality show va in onda venerdì 16 ottobre in prima serata su Canale5, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, mentre su Mediaset Extra prosegue il collegamento quotidiano con la Casa.