Grande Fratello VIP, anticipazioni del 9 novembre: televoto infuocato e resa dei conti

IPA Valeria Marini

Il Grande Fratello VIP torna con la 17esima puntata, in onda come sempre nella prima serata di Canale 5. Al timone Ilary Blasi, affiancata dallo sguardo attento e dalle battute taglienti delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronta a guidare i concorrenti, con la finalissima del 30 novembre ormai all’orizzonte. La Casa più spiata d’Italia è una vera e propria polveriera: l’addio clamoroso di Alex Belli ha rimescolato le carte e infranto vecchie alleanze, lasciando spazio a nuove rivalità e a un televoto sempre più imprevedibile.

Valeria Marini contro tutti

L’uscita di scena di Alex Belli ha travolto gli equilibri nella Casa e a pagare il prezzo più alto è, senza dubbio, Valeria Marini. Rimasta senza il suo principale alleato e difensore, la concorrente più “stellare” del GF VIP è stata bersaglio di attacchi incrociati, culminati nello scontro furioso col ballerino Andreas Muller.

Tra accuse reciproche di ipocrisia e parole piuttosto pesanti (“Ipocrita, come ti permetti?” ha sbottato la Marini, “Infame non è un insulto?”, la replica di Muller), la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una banale scritta lasciata su una confezione di uova.

Nonostante un chiarimento dell’ultimo minuto nel weekend che sembrava avesse portato a una tregua, il risentimento continua a covare sotto la cenere: il ballerino non ha nascosto il proprio pensiero ovvero che, senza Alex Belli, la showgirl sia ormai “persa”. Intanto l’attore ha rotto il silenzio sui social, promettendo un non ben precisato “scacco matto”.

Il bacio tra Megan e Varsi

Litigi a parte, si è accesa la passione nella Casa più spiata d’Italia. Protagonisti di questa svolta “romantica” sono Megan Ria e Alessandro Varsi che, dopo settimane di sguardi complici e confidenze, hanno finalmente abbattuto ogni resistenza, lasciandosi andare a baci appassionati e tenerezze sotto le lenzuola.

A confessare l’accaduto è stata proprio l’ex ballerina di Amici durante una chiacchierata con Danto, confermando come i suoi propositi iniziali di vivere il reality da single siano ormai un lontano ricordo. La nuova liaison ha diviso gli inquilini: Marina La Rosa, forte del suo status di prima finalista, ha sollevato forti dubbi sulla sincerità di questo flirt, giudicandolo una mossa studiata a tavolino per far breccia nel cuore pubblico (sottinteso, per salvarsi dal televoto).

Chi viene eliminato stasera

Il momento più temuto della serata? Ovviamente l’apertura della busta col verdetto del televoto. A rischiare l’addio definitivo sono quattro nomi molto amati di questo GF VIP: Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. La domanda rivolta ai telespettatori è in positivo: “Chi vuoi salvare?”.

Stando ai sondaggi della vigilia, le preferenze del pubblico online sembrano chiare: Andreas Müller, 36,59%; Valeria Marini, 31,95%; Carmen Di Pietro, 16,22%; Giulia Provvedi, 15,24%. Se Muller e Marini sembrano “blindati” dal sostegno delle rispettive tifoserie, la vera sfida all’ultimo voto si consuma tra Di Pietro e Provvedi, con un distacco microscopico. Il verdetto finale è assolutamente aperto e ogni voto potrebbe ribaltare le sorti della Casa.

Quando e dove vedere il GF VIP

Il Grande Fratello VIP va in onda lunedì 9 novembre alle 21:20 su Canale 5. Per chi preferisce seguire le vicende dei gieffini dal proprio smartphone, tablet o smart TV, la diretta è disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity e, sempre sulla piattaforma, è possibile recuperare l’intera puntata on demand subito dopo la messa in onda, insieme alle clip dei confessionali e ai momenti clou della giornata. Per i super appassionati, invece, ricordiamo che su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) è disponibile la diretta no stop dalla Casa.