Grande Fratello Vip, è passione tra Megan e Varsi. Confessione sulla notte bollente

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Al Grande Fratello Vip è nata una nuova intesa tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Dopo settimane di sguardi complici e tenerezze, i due hanno deciso di lasciarsi andare anche davanti alle telecamere. A raccontare quanto accaduto è stata proprio la ballerina che, durante una conversazione con Giancarlo Danto, ha ammesso di aver scambiato alcuni baci con il coinquilino. Ma sui social non tutti sembrano credere alla spontaneità di questa nuova liaison.

Grande Fratello Vip, Megan Ria e Alessandro Varsi si baciano

La complicità tra Megan Ria e Alessandro Varsi cresce giorno dopo giorno al GF Vip. Dopo aver condiviso una notte nella suite, conquistata grazie a una prova di canto, i due concorrenti hanno continuato a cercarsi, trascorrendo sempre più tempo insieme.

Abbracci, carezze e baci sulla guancia hanno progressivamente lasciato spazio a gesti più espliciti. Fino al risveglio che ha attirato l’attenzione degli spettatori: Megan e Alessandro si sono svegliati nello stesso letto, scambiandosi coccole e un bacio sulle labbra.

Un momento di intimità che le telecamere del reality hanno immortalato e che sembra confermare un’attrazione reciproca. Anche dopo essersi alzati, i due hanno continuato a mostrarsi affettuosi, salutandosi con un altro bacio.

Per la ballerina si tratta di un cambiamento significativo rispetto alle prime settimane del programma, quando aveva dichiarato di voler vivere l’esperienza nella Casa senza legami sentimentali.

In passato Giacomo Gallani aveva tentato di avvicinarsi a lei, ma Megan aveva chiarito di non essere interessata e di preferire proseguire il proprio percorso da single. Adesso, però, l’intesa con Varsi sembra averle fatto cambiare idea.

Megan Ria confessa tutto a Giancarlo Danto

A voler scoprire cosa fosse realmente accaduto tra Megan e Alessandro è stato Giancarlo Danto che, all’interno della Casa, si è guadagnato il soprannome di “Padre Spio” per la sua curiosità nei confronti delle vicende sentimentali degli altri concorrenti.

Durante una conversazione in cucina, Danto ha deciso di interrogare direttamente la ballerina, cercando di ottenere qualche dettaglio sulla notte trascorsa insieme a Varsi.

Megan non si è sottratta alle domande e, con naturalezza, ha confermato l’avvicinamento: “Ci siamo coccolati un po’… Ci siamo dati due bacetti”. Una confessione accolta con entusiasmo dal coinquilino, che ha immediatamente commentato: “Bravi, evviva l’amore”.

La ragazza ha poi lasciato intendere che l’interesse per Alessandro non sarebbe nato improvvisamente. Il desiderio di avvicinarsi a lui era presente già da qualche tempo, ma soltanto negli ultimi giorni entrambi avrebbero deciso di lasciarsi andare.

Dunque, dopo l’avvicinamento tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia potrebbe essere nata un’altra coppia. Per ora, però, Megan e Varsi non hanno ancora definito pubblicamente la natura del loro rapporto.

Grande Fratello Vip, il bacio tra Megan e Varsi divide il web

Le immagini del bacio tra Megan e Varsi hanno rapidamente iniziato a circolare online, scatenando commenti e discussioni. Una parte del pubblico si è mostrata incuriosita dalla nascita di questa possibile storia, mentre altri spettatori hanno espresso forti dubbi sulla sincerità dei sentimenti dei due concorrenti.

“Giochiamoci l’ultima carta per arrivare in finale”, si legge in uno dei commenti che accompagnano il video del bacio. E ancora: “Cosa non si fa per arrivare in finale” e “Due falsoni, i giovani sanno fare solo le ship”.

C’è anche chi ha definito l’intera situazione “un circo”, insinuando che l’avvicinamento possa essere legato più a una strategia televisiva che a un reale interesse sentimentale.

Ovviamente sarà solo il tempo a chiarire se il loro avvicinamento sia destinato a trasformarsi in una relazione oppure a rimanere soltanto una parentesi all’interno della Casa.