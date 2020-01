Sanremo 2020: fra le vallette di Amadeus anche la fidanzata di Valentino Rossi

editato in: da

Ci sarà anche Francesca Sofia Novello fra le vallette che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Il nome della modella è stato affiancato a quello di altre donne famose che calcheranno il palco dell’Ariston insieme al conduttore.

Secondo Il Secolo XIX, Amadeus avrebbe già scelto le sue vallette. Fra i nomi sicuri del cast ci sarebbero quelli di Diletta Leotta, Antonella Clerici (che ha confermato in un’intervista) e Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Sembra certa anche la presenza di due giornaliste: Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Per Francesca Sofia Novello si tratterebbe di un’occasione importante per entrare nel mondo dello spettacolo passando dalla porta principale.

Modella ed ex ombrellina, famosa per la sua incredibile somiglianza con Brooke Shields, star di Laguna Blu, Francesca Sofia è legata ormai da diverso tempo a Valentino Rossi. Il campione di MotoGp accanto alla top model ha trovato la stabilità che cercava e i due formano una coppia molto affiatata. Riservata e molto timida, è diventata in breve tempo una stella di Instagram.

“Non sono mai uscita dagli schemi – ha confessato di recente a Corriere Milano -: non è stato un exploit studiato, anzi, sono sempre rimasta me stessa e così sarà. Sono una persona timida e riservata e quando vedo i paparazzi che mi seguono sono ancora spaventata. E divento rossa. Non mi piace che le persone entrino troppo nella mia privacy. Quando invece mi fermano i fan per una foto sono felice e accolgo tutto sempre con il sorriso”.

Nel frattempo continuano i gossip su Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni al Festival potrebbero sbarcare anche Monica Bellucci e Vanessa Incontrada, quest’ultima richiesta a gran voce dal pubblico dopo il suo straordinario monologo sulla perfezione. Presente anche Tiziano Ferro, che sarà sul palco dell’Ariston per tutte le cinque serate, mentre potrebbe fare un’incursione al Festival anche Fiorello, grande amico di Amadeus.