Beautiful, le anticipazioni del 31 ottobre 2026: Carter affronta le conseguenze del suo tradimento

Ufficio stampa Mediaset Carter, Eric e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13:50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Zende, indignato per quanto accaduto, raggiunge i Forrester e annuncia di volersi dimettere per lealtà alla famiglia. Ecco le anticipazioni di sabato 31 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 31 ottobre 2026

Dopo il colpo di mano di Carter e Hope, la famiglia Forrester affronta le conseguenze della perdita del controllo dell’azienda. Eric, Ridge e Steffy sono furiosi e considerano quanto accaduto un vero e proprio tradimento. Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope e la tensione coinvolge anche il suo rapporto con Brooke. Nel frattempo Carter, ormai al comando, si mette subito al lavoro per realizzare i suoi ambiziosi progetti di trasformare l’azienda in un marchio globale del lusso attraverso nuove acquisizioni. Carter restituisce inoltre a Hope il suo ruolo e garantisce pieno sostegno e finanziamenti a “Hope for the Future”. Hope è entusiasta della nuova situazione e assicura a Carter di avere completa fiducia nella sua visione. Zende, indignato per quanto accaduto, raggiunge i Forrester e annuncia di volersi dimettere per lealtà alla famiglia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 25 al 31 ottobre 2026.