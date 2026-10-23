Beautiful, le anticipazioni del 26 ottobre 2026: Hope riprende il suo posto alla Forrester, ma è il caos

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 26 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 26 ottobre 2026

Remy porta una pizza a Electra in ufficio e si ferma a parlare con lei. Will lo invita a proseguire il giro di consegne, preoccupato che la sua presenza possa metterla in difficoltà sul lavoro. Electra gli spiega che le fa piacere incontrare un volto amico, ma sottolinea anche quanto sia importante per lei l’opportunità nel mondo della moda, dopo tutto ciò che si è lasciata alle spalle. Remy se ne va visibilmente alterato e Will comincia a nutrire dubbi su di lui e sulle ragioni della sua presenza a Los Angeles. Rimasto solo, Remy guarda sul computer una foto di Electra aperta in un programma di ritocco e sembra prepararsi a modificarla.

Intanto Hope comunica a Zende che Carter è diventato il nuovo capo della Forrester Creations. Zende protesta: secondo lui l’azienda appartiene ai Forrester e deve restare alla famiglia, e accusa Carter di averla sottratta. Hope e Carter difendono la decisione, ma la notizia apre un nuovo fronte di tensione all’interno della maison.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 18 al 24 ottobre.