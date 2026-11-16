Anthony Peth: “Dal dolore si può sempre rinascere. La malattia mi ha insegnato il vero valore della vita”

Ufficio stampa - Anthony Peth Anthony Peth

Dalla diagnosi di un tumore alle ossa a soli 14 anni e mezzo a una nuova vita costruita con coraggio e determinazione. Dopo vent’anni di silenzio, il conduttore e regista Anthony Peth ha deciso di raccontare la sua storia in Le parole che servono, pubblicato da Armando Editore, con la prefazione della giornalista e scrittrice Silvana Giacobini.

Non si tratta solo di un racconto autobiografico, ma un potente strumento di rinascita e un inno alla vita dedicato a chiunque si trovi ad affrontare il momento più buio. Anthony Peth ci mostra come la malattia può essere sconfitta e la sofferenza può essere trasmutata in forza collettiva, restituendo dignità e immenso coraggio a tutti i pazienti che oggi lottano.

Per questo, al libro si accompagna un tour nei reparti oncologici. Le città di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Padova, Cagliari, offrendo supporto diretto a pazienti, medici e famiglie.

Partiamo dal titolo del tuo libro, Le parole che servono. Quali sono le parole che possono davvero fare la differenza quando si riceve una diagnosi di tumore?

Le parole che servono, pubblicato da Armando Editore con la prefazione di Silvana Giacobini, è un libro autobiografico, un vero e proprio vocabolario di vita che nasce dalla mia esperienza personale durante i quattro anni di cure per affrontare il cancro alle ossa. È il racconto di un paziente oncologico che sogna il mondo esterno, che desidera tornare a vivere lontano dalle mura dell’ospedale, mentre affronta trattamenti molto pesanti, come la chemioterapia e numerosi interventi chirurgici. Ho scelto cinquanta parole e ho voluto reinterpretarle attraverso il significato che hanno assunto nella mia esperienza. Sono parole che parlano di speranza, coraggio e forza, ma soprattutto della possibilità di ritrovare il senso della vita anche dopo aver attraversato un dolore enorme.

La parola conclusiva è vittoria: rappresenta il fulcro del libro e il messaggio positivo che desidero trasmettere, cioè che il cancro si può sconfiggere. Ma c’è un’altra parola alla quale sono particolarmente legato: ricostruire. Quando cadiamo e attraversiamo un periodo buio, dobbiamo trovare la forza di rialzarci, senza vergognarci delle nostre fragilità e, soprattutto, senza avere paura di chiedere aiuto. Ricostruire significa rinascere, evolversi e dare alla propria vita una nuova dimensione. È un concetto che riguarda tutti, non soltanto chi affronta una malattia oncologica.

Hai scelto di raccontare pubblicamente questa esperienza a distanza di circa vent’anni. Perché hai aspettato così tanto tempo prima di condividere una parte così importante della tua vita?

La risposta è legata a diversi motivi. Innanzitutto, il mio è stato un percorso particolarmente complicato: ho affrontato diciotto interventi chirurgici, ventuno cicli di chemioterapia e sono rimasto per quattro anni in carrozzina. Anche dopo la conclusione delle cure ho dovuto continuare a sottopormi a controlli periodici, i cosiddetti follow-up, per verificare che la malattia non si ripresentasse.

Generalmente, dopo un percorso oncologico, i controlli proseguono per cinque anni. Nel mio caso, però, trattandosi di un tumore raro alle ossa, il monitoraggio è durato vent’anni. Per questo motivo ho vissuto a lungo con la paura che la malattia potesse tornare. Non mi sentivo ancora completamente fuori pericolo e avevo difficoltà a parlare apertamente di quello che mi era successo.

C’era poi un’altra questione, quella professionale. Ho iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione e dei media come inviato televisivo, un ruolo che mi portava a viaggiare continuamente, prendendo aerei e treni. Temevo che raccontare la mia storia clinica potesse condizionare le opportunità lavorative. Avevo paura che editori e produttori, conoscendo il mio passato, potessero considerarmi meno adatto a determinati programmi o incarichi. Volevo tutelare la mia crescita professionale e, per molto tempo, ho preferito tenere questa parte della mia vita lontana dai riflettori.

Nel lungo percorso che hai affrontato, quali sono state le persone che ti hanno aiutato a ricostruire la tua vita?

Sicuramente la mia famiglia, che mi è sempre stata accanto. Ma vorrei sottolineare quanto siano stati importanti anche i medici. La mia non è stata soltanto una battaglia individuale: è stata una battaglia condivisa con loro e con le persone che mi volevano bene. I medici hanno affrontato quel percorso insieme a me e sono rimasti presenti anche dopo la lunga permanenza in ospedale.

Poi ci sono gli amici che ho conosciuto a Roma, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia rinascita. Quando finalmente sono uscito dall’ospedale, dopo il diploma, ho iniziato a frequentare l’università e a costruire nuove relazioni. Quelle amicizie mi hanno permesso di recuperare una parte della vita che non avevo potuto vivere. Ho potuto sperimentare finalmente l’adolescenza, la spensieratezza, le prime uscite, le serate in discoteca e le prime esperienze sentimentali. Sono stati momenti che per molti ragazzi rappresentano semplicemente la normalità, ma che per me avevano un valore straordinario. Grazie a quelle persone ho potuto vivere una seconda vita.

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La diagnosi è arrivata quando eri giovanissimo: avevi appena quattordici anni e mezzo. Immagino che affrontare una malattia così importante proprio durante l’adolescenza sia stato particolarmente difficile.

È stato un periodo molto particolare. Avrei compiuto quindici anni dopo pochi mesi e mi sono ritrovato improvvisamente a vivere un’adolescenza completamente diversa da quella dei miei coetanei. Ricordo che i miei amici mi raccontavano le loro esperienze: andavano a ballare, uscivano la sera, tornavano a casa dopo mezzanotte, festeggiavano il Capodanno e cominciavano a vivere le prime avventure. Io, invece, trascorrevo le giornate tra le quattro mura di un ospedale. Vivevo quelle esperienze soltanto attraverso i loro racconti e i messaggi che mi mandavano. È difficile spiegare cosa significhi vedere gli altri crescere e fare esperienze mentre tu sei costretto a fermarti. In qualche modo sono cresciuto molto in fretta. Ho dovuto affrontare situazioni e responsabilità che un ragazzo della mia età non dovrebbe conoscere così presto.

Pensi che la malattia ti abbia insegnato qualcosa che porti con te ancora oggi?

Assolutamente sì. La malattia mi ha insegnato ad apprezzare il vero significato della vita, partendo dalle piccole cose. Mi ha costretto a crescere rapidamente, ma mi ha anche insegnato a essere indipendente e a trovare dentro di me le risorse per affrontare le difficoltà. Quando, dopo quattro anni di percorso oncologico, i medici mi hanno comunicato che potevo finalmente lasciare l’ospedale, la prima cosa che ho fatto è stata cercare casa. Volevo andare via dalla Sardegna, allontanarmi dalla mia famiglia e iniziare a costruire una vita autonoma. Avevo bisogno di dimostrare a me stesso che potevo cavarmela da solo. Quell’esperienza mi ha insegnato a non dare nulla per scontato, a svegliarmi la mattina con la voglia di fare tante cose, conoscere persone, visitare posti nuovi e guardare con meraviglia ciò che mi circonda. Oggi cerco di vivere ogni giornata con la maggiore felicità possibile. Quando hai rischiato di perdere tutto, impari a riconoscere il valore di ciò che hai davanti agli occhi.

Torniamo al libro. Che cosa vorresti che il lettore trovasse tra le sue pagine? Qual è il messaggio più importante che desideri trasmettere?

Vorrei che il lettore comprendesse quanto siano importanti le parole. Non sono mai semplici strumenti di comunicazione, soprattutto quando ci troviamo ad affrontare situazioni delicate della nostra vita. Le parole hanno un valore, racchiudono messaggi e sentimenti e non dovrebbero mai essere pronunciate o utilizzate superficialmente. Le parole e le frasi che scegliamo raccontano ciò che siamo, esprimono la nostra anima e sono spesso il risultato delle esperienze che abbiamo vissuto. A volte bastano due, tre o quattro parole per trasmettere qualcosa di profondo.

Attraverso questo libro vorrei aiutare le persone a riconoscere le proprie fragilità, ad accettarle e persino a esserne orgogliose. Non dobbiamo nascondere le nostre debolezze, perché sono anche quelle che ci rendono umani e ci permettono di evolvere.

Il messaggio è che possiamo rialzarci anche quando la vita ci mette davanti a ostacoli enormi. Possiamo trovare nelle parole degli altri, ma anche nelle nostre, una forza capace di aiutarci ad andare avanti.

Il libro è uscito il primo settembre e, a quanto racconti, ha già ottenuto un riscontro importante. Che cosa ti stanno restituendo i lettori?

Ho ricevuto tantissimi messaggi e sono molto felice dell’accoglienza che il libro ha avuto. Siamo già arrivati alla seconda distribuzione e, sinceramente, è stato un successo letterario inaspettato. Nemmeno io e la stessa casa editrice ci aspettavamo una risposta di questa portata, tanto che è stato necessario procedere con una seconda ristampa.

Sono rimasto particolarmente colpito dalle persone che mi hanno scritto direttamente sui social. Ho voluto rispondere personalmente a ciascuno, prima di tutto per ringraziare, ma anche per capire che cosa avessero trovato nel libro e se la mia testimonianza potesse essere davvero utile.

Per me questo aspetto è fondamentale. Non volevo semplicemente raccontare una storia personale, ma creare qualcosa che potesse arrivare agli altri, farli riflettere e magari aiutarli ad affrontare un momento difficile.

Al libro è legato un altro importante progetto: un tour nei reparti oncologici. Ci puoi raccontare come nasce e quali sono i suoi obiettivi?Questo è probabilmente l’aspetto più importante dell’intero progetto. Il libro è un mezzo, un vocabolario di vita che desidero portare direttamente nei luoghi in cui può avere un significato ancora più profondo: i reparti oncologici. Il tour è partito il 22 ottobre dall’ospedale Cardarelli di Napoli, per proseguire a Milano, al Regina Margherita di Torino, nel Centro Italia e successivamente nelle regioni del Sud nel corso del 2027. L’iniziativa sarà realizzata con il coinvolgimento dei direttori sanitari e degli psicologi oncologici. Entrerò nei reparti insieme a loro per incontrare bambini, ragazzi e famiglie che stanno affrontando la malattia.

Vorrei poterli guardare negli occhi e raccontare la mia esperienza, facendo capire loro che in quel letto ci sono stato anch’io. So cosa significa avere paura, affrontare le cure, vivere lontano dalla propria casa e dai propri amici. Ma so anche che è possibile superare quel periodo e tornare a costruire il proprio futuro. Il mio desiderio è trasmettere coraggio, soprattutto ai più giovani. Vorrei che quei ragazzi potessero guardarmi e pensare che, nonostante tutto, esiste una possibilità di diventare grandi, di realizzare i propri sogni e di vivere la vita che immaginano.

Incontrare quei ragazzi e le loro famiglie è anche un modo per restituire qualcosa di ciò che hai ricevuto durante il tuo percorso?

Credo che sia proprio questo il senso più profondo dell’iniziativa. Per tanti anni ho tenuto dentro di me questa storia, anche per paura. Oggi sento che raccontarla può avere un’utilità concreta per qualcun altro. Non voglio presentarmi come qualcuno che ha tutte le risposte, ma come una persona che ha vissuto quella stessa esperienza e che può testimoniare che dopo un periodo terribile può esserci una nuova possibilità. Se anche soltanto un ragazzo, dopo aver ascoltato la mia storia, riuscirà a trovare un po’ più di forza per affrontare la giornata, allora questo progetto avrà raggiunto un risultato importante.

Dopo tutto quello che hai vissuto, se dovessi scegliere una sola parola per descrivere la persona che sei oggi, quale sceglieresti?

Direi sicuramente vittoria. È la parola che conclude il mio libro, ma è anche quella che racchiude il significato del mio percorso. Non intendo soltanto la vittoria sulla malattia, ma anche quella sulle paure, sulle fragilità e su tutto ciò che per tanto tempo mi ha impedito di vivere pienamente. Oggi posso raccontare la mia storia, guardare al futuro e trasformare un’esperienza dolorosa in qualcosa che possa aiutare gli altri. Per me questa è la vittoria più grande: essere riuscito a ricostruire la mia vita e poter dire a chi sta affrontando una battaglia difficile che non deve smettere di credere nel futuro.