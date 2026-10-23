Toni Capuozzo ha un tumore, il messaggio del giornalista sulla malattia tenuta segreta

Il giornalista e storico inviato di guerra ha scelto di rompere il silenzio sulle proprie condizioni di salute con un messaggio pubblicato sui social

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Toni Capuozzo

Toni Capuozzo ha un tumore: a rivelarlo è stato lo stesso giornalista e storico inviato di guerra, che ha scelto di rompere il silenzio sulle proprie condizioni di salute con un messaggio pubblicato sui social. Poche frasi, dirette e senza giri di parole, per raccontare una battaglia personale che fino a questo momento aveva preferito affrontare lontano dai riflettori.

Toni Capuozzo annuncia di avere un tumore: il messaggio sui social

Abituato a raccontare guerre, conflitti e tragedie da ogni parte del mondo, questa volta Toni Capuozzo ha deciso di condividere una vicenda che lo riguarda personalmente. Il giornalista ha annunciato su Facebook di avere un tumore, spiegando di aver scelto fino a oggi di mantenere riservate le proprie condizioni di salute.

“Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore“, ha scritto Capuozzo, affidando ai social una confessione tanto breve quanto significativa, accompagnando poche parole a una fotografia che lo ritrae in ospedale insieme al personale sanitario che lo sta assistendo.

Il giornalista non ha fornito dettagli sulla natura della malattia, né sulle cure che sta affrontando, ma ha voluto rassicurare chi lo segue, mostrando la volontà di affrontare questo momento difficile con il sostegno delle persone che gli sono vicine.

“Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti“, ha aggiunto. Parole che raccontano anche il desiderio di proteggere la propria sfera privata, evitando indiscrezioni e speculazioni sulle sue condizioni di salute. Una scelta coerente con il carattere riservato del giornalista, che ha sempre preferito far parlare il proprio lavoro piuttosto che la vita personale.

Nel messaggio, Capuozzo ha fatto riferimento anche a un episodio doloroso della sua vita recente: “Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”, ha concluso.

Diversi i messaggi di vicinanza arrivati al giornalista, tra cui proprio quello di Luca Zaia: “Voglio mandarti il mio abbraccio più forte e dirti che ti sono vicino, con tutto l’affetto e la stima che ho per te”.

La carriera e la vita privata

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Toni Capuozzo è uno dei giornalisti e inviati di guerra più conosciuti della televisione italiana. Nel corso della sua lunga carriera ha raccontato alcuni dei principali conflitti internazionali, diventando un volto familiare per milioni di telespettatori.

Dopo gli esordi nella carta stampata, ha lavorato per importanti testate giornalistiche prima di approdare alla televisione. Il suo nome è legato soprattutto a Mediaset e al programma Terra!, di cui è stato uno dei principali protagonisti, distinguendosi per uno stile narrativo diretto, capace di unire il racconto dei fatti alle storie delle persone coinvolte.

Dalla guerra nell’ex Jugoslavia ai conflitti in Medio Oriente, passando per l’Afghanistan, Capuozzo ha trascorso buona parte della sua vita professionale nei luoghi più difficili del mondo, documentando le conseguenze della guerra sulla popolazione civile.

Più riservato sulla vita privata, il giornalista è padre di due figlie. Nel corso degli anni ha continuato a dedicarsi alla scrittura, agli incontri pubblici e all’analisi dei principali avvenimenti internazionali. Oggi si trova ad affrontare una sfida diversa da quelle raccontate durante la sua carriera, una malattia della quale ha scelto di parlare pubblicamente soltanto adesso, senza rinunciare alla discrezione che ha sempre contraddistinto la sua vita lontano dalle telecamere.