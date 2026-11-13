Funerali Toni Capuozzo, l’addio e il messaggio della famiglia: “Grazie per l’affetto”

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IPA Toni Capuozzo

La malattia, la battaglia contro il cancro e un addio che ha sconvolto tutti: Toni Capuozzo è morto a 77 anni. Il giornalista e conduttore aveva raccontato appena un mese fa di essere in cura per un tumore. La famiglia in queste ore ha svelato quando si terranno i funerali di Toni Capuozzo, pubblicando anche un lungo messaggio.

Quando saranno i funerali di Toni Capuozzo

Le esequie del reporter e giornalista Mediaset si terranno lunedì 16 novembre nel Duomo di Udine alle 14:30. Ad annunciarlo è stata la famiglia di Toni Capuozzo che ha postato sulla pagina Facebook del conduttore un messaggio.

“Desideriamo ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza dimostrati – si legge -. Comunichiamo che i funerali di Toni si terranno lunedì 16 novembre alle 14:30, presso il Duomo di Udine. La camera ardente sarà allestita sabato 14 e domenica 15 novembre presso la Casa Funeraria Mansutti, in via Calvario 101, Udine”.

Sulla stessa pagina, appena un mese fa, Toni Capuozzo aveva annunciato di essere in cura all’ospedale per un cancro. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore – aveva scritto -. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”.

Sono tante le persone che, in queste ore, continuano a inviare messaggi per ricordare Toni Capuozzo. Amici e colleghi che si sono stretti intorno alla famiglia del conduttore e giornalista. Poco dopo l’annuncio della sua morte, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, era apparso in un video andato in onda durante l’edizione del TG delle 20, esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa di Capuozzo.

Il dolore per la morte di Toni Capuozzo

“Se n’è andato il nostro Toni – aveva spiegato, visibilmente commosso -, una persona a cui volevamo tutti bene, un professionista unico che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano. Io sono veramente toccato perché Toni ha dato tanto alla nostra Azienda e tanto a me. Era una persona molto intelligente e soprattutto era una persona che mi ha sempre stupito per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti, anche chi aveva opinioni molto differenti dalle sue. Quindi davvero un uomo anche di grande umanità. A cui va tutto il mio bene e anche una profonda gratitudine”.

Originario di Palmanova, in provincia di Udine, Toni Capuozzo era nato il 7 dicembre 1948 ed era cresciuto in Friuli per poi trasferirsi a Trento laureandosi in Sociologia. Proprio durante gli anni universitari aveva iniziato a maturare la passione per la politica e una grande vocazione giornalistica.

Nel 1979 aveva esordito nel giornalismo, seguendo le crisi politiche in Sud America, in seguito era approdato nella redazione di Report e di Panorama. Nei primi anni Novanta era stato assunto a Mediaset, diventando un volto televisivo molto amato.

Dal 1992, Toni Capuozzo era diventato un inviato di guerra, raccontando alcuni fra i conflitti più difficili e drammatici, dalla Somalia all’Afghanistan, sino al Medio Oriente e l’ex Jugoslavia. Proprio durante l’assedio di Sarajevo, Toni Capuozzo aveva salvato il piccolo Kemal, un bambino di otto mesi rimasto orfano che aveva nascosto sotto il suo giubbotto antiproiettile. Il piccolo era poi arrivato in Italia dove era stato accolto nella famiglia del giornalista per cinque anni, sino alla fine della guerra.