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Due parole luminose, accese giovedì sera sulla torre Mediaset di Cologno Monzese: “Ciao Toni”. Così l’azienda ha salutato Toni Capuozzo, lo storico inviato di guerra del Biscione, scomparso il 12 novembre a 77 anni. Un addio breve e affettuoso, come una pacca sulla spalla tra colleghi che hanno condiviso una vita di lavoro.

Se n’è andato in fretta, con la stessa riservatezza che aveva sempre steso attorno alla sua vita privata. Appena venti giorni prima, il 23 ottobre, aveva scelto Facebook per raccontare di avere un tumore con una foto in pigiama accanto ai medici, poche righe e la promessa di affrontarlo a modo suo. Nessuno immaginava che quel post sarebbe diventato il suo arrivederci.

“Ciao Toni” sulla torre Mediaset di Cologno Monzese, come per Silvio Berlusconi

Ma quell’immagine ha qualcosa di familiare. Nel giugno del 2023, alla scomparsa di Silvio Berlusconi, la stessa torre di trasmissione alta 98 metri si era accesa con due messaggi rimasti nella memoria di tanti: “Ciao papà”, firmato dai figli, e “Grazie Silvio”, il pensiero dei dipendenti. La rivediamo illuminata per Toni Capuozzo, segno del posto che il giornalista occupava nel cuore dell’azienda.

Le due dediche sono legate. Era stato proprio Capuozzo a firmare gli speciali dedicati al Cavaliere in ogni anniversario della morte, fino a “Caro Presidente, ti racconto”, presentato lo scorso giugno nel Campus di Cologno.

Lo ha ricordato con grande affetto anche Pier Silvio Berlusconi, che al Tg5 ha parlato di un professionista unico e di un uomo libero, che sapeva ascoltare chiunque, anche chi la pensava all’opposto. E ha svelato che il loro ultimo incontro risaliva a quella serata di giugno. Avevano parlato della morte e dei ricordi da lasciare, avevano scherzato sui suoi viaggi e si erano promessi una buona bottiglia di vino da stappare insieme. Quella bottiglia aspetta ancora.

Commozione anche a Dentro la Notizia, dove Gianluigi Nuzzi ha descritto Toni come un maestro quasi paterno per generazioni di giornalisti Mediaset.

Chi era Toni Capuozzo: da Terra! al piccolo Kemal, fino ai funerali a Udine

Friulano di Palmanova, classe 1948, papà napoletano e mamma triestina, Capuozzo aveva iniziato a scrivere alla fine degli anni Settanta sulle pagine di Lotta Continua. Nei primi anni Novanta l’arrivo a Mediaset e una lunga stagione trascorsa sui fronti più caldi del pianeta: Somalia, Afghanistan, Medio Oriente, ex Jugoslavia. È stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e per diciassette anni il volto di Terra!, il programma ideato e condotto prima su Canale 5 e poi su Rete 4.

La storia più significativa, però, arriva da Sarajevo. Durante l’assedio Toni salvò Kemal, un bimbo di otto mesi ferito e rimasto senza mamma: lo strinse sotto il giubbotto antiproiettile, lo portò in Italia per farlo curare e lo crebbe con la sua famiglia per cinque anni, prima di riaccompagnarlo a casa. Da allora amava dire di avere “due figli e mezzo”.

I funerali di Toni Capuozzo si terranno lunedì 16 novembre alle 14 nella chiesa di San Quirino, a Udine, nella sua terra e tra la sua gente. E chissà se da lassù, con quel suo modo burbero e tenero insieme, starà sorridendo a quella scritta accesa per lui sopra Cologno.