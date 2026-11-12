Addio a Toni Capuozzo, l’ultima battaglia contro la malattia e quel bambino salvato in guerra

È morto Toni Capuozzo, storico inviato di guerra e volto Mediaset. Pochi giorni prima aveva annunciato la malattia. Una vita tra reportage, coraggio e gesti di grande umanità

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Ansa Toni Capuozzo

È morto Toni Capuozzo, uno dei volti più riconoscibili del giornalismo televisivo italiano. Inviato di guerra, scrittore e storico protagonista dell’informazione Mediaset, aveva raccontato soltanto pochi giorni fa di avere un tumore, annunciando la volontà di affrontare la malattia.

Com’è morto Toni Capuozzo

Soltanto pochi giorni prima della morte, Toni Capuozzo aveva deciso di rompere il riserbo sulle proprie condizioni di salute. Il giornalista aveva rivelato di avere un tumore, spiegando di voler “provare ad affrontarlo”. Parole essenziali, pronunciate senza enfasi, che raccontavano la determinazione con cui intendeva misurarsi con una nuova, difficile prova.

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Antonio Capuozzo, per tutti Toni, aveva trascorso l’infanzia in Friuli Venezia Giulia, una terra alla quale rimase profondamente legato per tutta la vita. Dopo la maturità classica si era trasferito a Trento, dove aveva conseguito la laurea in Sociologia e maturato un forte interesse per la politica.

Prima l’adesione al Partito comunista italiano, poi l’esperienza in Lotta Continua. Proprio sul quotidiano della formazione extraparlamentare, nel 1979, aveva mosso i primi passi nel giornalismo, occupandosi delle vicende politiche dell’America Latina. Erano seguite le collaborazioni con Reporter e Panorama, prima dell’approdo alla televisione.

L’incontro con Mediaset, all’inizio degli anni Novanta, aveva segnato una svolta decisiva. Capuozzo era diventato uno dei principali inviati del gruppo, lavorando per il Tg5, il Tg4 e Studio Aperto. Un giornalista abituato a partire, osservare, ascoltare e raccontare. Apparteneva a quella generazione di cronisti convinti che per comprendere una notizia fosse necessario raggiungere i luoghi in cui accadeva, anche quando questo significava mettere a rischio la propria vita.

La carriera di Toni Capuozzo e il bambino salvato a Sarajevo

Dal 1992 Toni Capuozzo aveva seguito alcuni dei conflitti più sanguinosi degli ultimi decenni. La guerra nell’ex Jugoslavia, la Somalia, l’Afghanistan, il Medio Oriente e l’Iraq erano diventati i luoghi del suo lavoro quotidiano. Non soltanto scenari geopolitici, ma territori abitati da persone comuni, famiglie travolte dalla violenza e bambini costretti a crescere tra le macerie.

Tra gli episodi che più avevano segnato la sua vita c’era quello del piccolo Kemal, un bambino di appena otto mesi salvato durante l’assedio di Sarajevo. Come aveva raccontato il diretto interessato a Verissimo, il piccolo era rimasto mutilato e aveva perso la madre in seguito a un attacco.

Capuozzo era riuscito a portarlo via dalla città nascondendolo sotto il proprio giubbotto antiproiettile. Lo aveva poi condotto in Italia, accogliendolo nella propria famiglia e prendendosi cura di lui per cinque anni. Soltanto al termine del conflitto Kemal era tornato a Sarajevo.

Nel 2004, durante la guerra in Iraq, Capuozzo aveva vissuto un altro momento particolarmente drammatico. Nei pressi di Najaf, la troupe del Tg5 della quale faceva parte era stata sequestrata da miliziani mahdisti, mentre il Paese era attraversato da violenti scontri.

Accanto al lavoro sul campo, aveva costruito una lunga carriera televisiva. Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, dal 2000 al 2017 era stato autore e conduttore di Terra!, programma di approfondimento trasmesso prima su Canale 5 e successivamente su Rete4.

Con i suoi servizi aveva continuato a raccontare le conseguenze delle guerre anche quando i riflettori dell’informazione internazionale si erano ormai spostati altrove. Un’attenzione particolare era sempre stata riservata alle vittime civili, ai profughi e alle persone che cercavano di ricostruire la propria esistenza dopo la fine dei combattimenti.

La vita privata di Toni Capuozzo

Toni Capuozzo è stato sposato con Monica, dalla quale ha avuto due figli, Marta e Pietro. Un matrimonio terminato con una separazione, ma senza compromettere il rapporto tra i due. In una delle sue ultime interviste, il giornalista aveva confessato di non essere stato particolarmente portato per la vita matrimoniale, ricordando anche le nozze celebrate a Las Vegas. “Ho un ottimo rapporto con la mia ex moglie”, aveva raccontato, ammettendo di essere stato un padre “poco presente, ma intenso”.