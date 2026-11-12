Toni Capuozzo, la vita privata riservata e l’identità della moglie mai rivelata

Riservato fino all’ultimo, Toni Capuozzo ha protetto la sua famiglia: l'ex moglie Monica, i figli Marta e Pietro e il legame con Kemal, il "mezzo figlio"

IPA Toni Capuozzo

Per oltre trent’anni Toni Capuozzo ha portato nelle case degli italiani le storie degli altri, dai profughi dei Balcani ai civili afghani. Della propria, invece, ha sempre parlato pochissimo. Il giornalista, morto a 77 anni, ha difeso la sua sfera privata fino all’ultimo, anche quando ha scelto di rendere pubblica la malattia. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario”, aveva scritto lo scorso ottobre su Facebook, prima di confermare di avere un tumore. Presente nel lavoro, discreto in tutto il resto: la vita privata di Toni Capuozzo.

Toni Capuozzo, la vita privata: il matrimonio e la separazione con Monica

Della donna che ha sposato si conosce molto poco: il nome di battesimo. A citarla è stato lui stesso, in una delle rare interviste in cui ha accettato di parlare della famiglia, ospite di Verissimo. “Sono state brave mia moglie di allora, Monica, e mia figlia Marta ad accoglierlo”, ha raccontato ricordando gli anni di Kemal, il bambino salvato a Sarajevo. Di lei non sono mai stati resi noti ulteriori dettagli: Monica è rimasta sempre lontana dalle luci dei riflettori.

Il matrimonio si è concluso con una separazione, senza però trasformarsi in una rottura. “Ho un ottimo rapporto con la mia ex moglie”, aveva spiegato Capuozzo, che con altrettanta sincerità aveva ammesso di non essere mai stato particolarmente portato per la vita coniugale. Tra i ricordi affiorati c’era anche quello di nozze celebrate a Las Vegas.

Sul suo presente sentimentale, negli ultimi anni, non sono mai trapelate notizie, e lui non ha mai alimentato curiosità. Persino quando, nel novembre 2019, era stato operato al cuore, aveva informato i follower soltanto a intervento concluso, con la consueta ironia: “Adesso, a cose fatte, posso dirvelo: questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me”.

I figli Marta e Pietro e il “mezzo figlio” Kemal

Toni Capuozzo era padre di due figli, Marta e Pietro, anche loro sempre tenuti lontani dalle telecamere. Di sé come genitore aveva dato una definizione onesta, parlando di un padre “poco presente, ma intenso”. C’è però una storia familiare che il giornalista non ha mai nascosto, perché è diventata parte della sua biografia professionale. All’inizio degli anni Novanta, mentre filmava il reparto pediatrico di un ospedale di Sarajevo, incontrò Kemal, un bambino di otto mesi che aveva perso la madre e una gamba sotto le bombe. Decise di portarlo in Italia per farlo curare. “Ci siamo detti che bisognava portarlo via”, ha ricordato.

Kemal è vissuto con la famiglia Capuozzo per cinque anni. Marta aveva sei anni più di lui e gli ha fatto da sorella maggiore, mentre Pietro è nato dopo la sua partenza: oggi i due si chiamano “brat”, che nelle lingue slave significa fratello. Il ritorno del piccolo a Sarajevo, dal padre biologico e dalla nonna, è stato per il giornalista “la pagina più dolorosa”. Il legame, però, non si è mai interrotto. “Non c’è bisogno del Dna per voler bene a una persona come se fosse un figlio”, aveva spiegato, aggiungendo che “nulla impedisce a una persona di avere due padri”.

Non a caso, si è sempre definito “genitore di due figli e mezzo”. Una famiglia allargata, costruita lontano dalle telecamere, che ha saputo proteggere fino alla fine, fino al 12 novembre 2026, giorno in cui il giornalista si è spento: aveva annunciato di essere malato di tumore poche settimane prima.