Chi è Paolo Santambrogio, il fidanzato di Paola Iezzi

editato in: da

Paolo Santambrogio è il fidanzato di Paola Iezzi e il suo grande amore. Classe 1978, è un fotografo e regista, legato da diverso tempo alla cantante dell’ex duo Paola e Chiara. La sua carriera è iniziata nel 2007 e da allora ha realizzato servizi di moda e cover per i magazine più famosi al mondo, da Vanity Fair a Vogue, passando per Glamour, Cosmopolitan e GQ.

Nel corso degli anni il fidanzato di Paola ha realizzato anche diverse pubblicità, collaborando con brand della moda, come Trussardi, Fendi, Dolce&Gabbana e Marc Jacobs. Specializzato in fotografia di ritratto, ha scattato foto a Rita Ora, Valeria Golino, Luca Argentero, Miriam Leone e molti altri personaggi dello spettacolo.

Alla carriera di fotografo, Paolo Santambrogio ha affiancato quella di regista, realizzando video musicali e cortometraggi. La love story con Paola Iezzi è stata vissuta sempre lontano dalle telecamere. Un amore nato grazie a My Space, la community fondata prima di Facebook. A raccontare la love story è stata proprio la star del duo Paola e Chiara che a Vieni da Me ha confessato l’amore per il fidanzato.

“Mi ha scritto lui e io uscivo da una storia un po’ travagliata – ha spiegato a Caterina Balivo -. Avevo visto un po’ le sue foto, avevo capito che era un fotografo molto bravo e mi piaceva il tipo. Stiamo insieme da quasi 14 anni. Non è tutto rose e fiori, i rapporti sono importanti da gestire. Siamo un po’ mamme noi dei nostri compagni, è anche seduttivo a un certo punto essere ‘mamme’ dei propri compagni”.

Un amore, quello per Paolo Santambrogio, arrivato dopo una relazione finita male. “Ci si funesta la vita a vicenda e non si sa mai per quale ragione – ha raccontato la Iezzi parlando del suo ex -. Io ho creduto molto in quel rapporto, sono felice di averlo fatto però mi sono resa conto che tanta energia andava un po’ dispersa nel nulla. Però ho imparato da quella esperienza”.