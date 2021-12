Chi è Stefano Rossi Giordani, il marito della Fracci in Carla

Si chiama Stefano Rossi Giordani ed è un attore italiano dal grande talento che, non ci sono dubbi, ha ancora molto da dare al mondo del cinema e della televisione. Lo ha dimostrato interpretando Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci, in Carla, il film per la tv in cui è protagonista anche Alessandra Mastronardi.

Stefano Rossi Giordani, chi è l’attore che interpreta Beppe Menegatti

Classe 1989, Stefano Rossi Giordani è un giovane attore nato a Rovereto (Trento) il 6 ottobre. La recitazione è la sua grande passione, tanto che ha studiato molto per imparare, migliorarsi e poter lavorare ad alti livelli nel mondo del cinema, del teatro e della televisione.

Nel 2014, così, si è diplomato nella Scuola di Cinema e Teatro Estroteatro, a Trento. Da quel momento è iniziata la sua carriera, che è partita proprio dal teatro. Sul palcoscenico, infatti, Stefano ha iniziato a compiere i primi passi, che l’hanno poi portato a recitare al fianco di grandi attori. Ha infatti partecipato a serie televisive di successo, come L’Ispettore Coliandro, Rocco Schiavone, Un Passo dal Cielo, Il Paradiso delle Signore, L’Allieva 3 e Il mondo sulle spalle, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con Beppe Fiorello.

Giovane, bello e affascinante con i suoi capelli ricci e gli occhi chiari, Stefano Rossi Giordani è anche estremamente riservato. Si è, infatti, tenuto sempre lontano dal gossip e, per questo, la sua vita privata rimane, almeno per adesso, un mistero.

Stefano Rossi Giordani, l’esperienza in Carla

In Carla Stefano ha un ruolo di tutto rispetto. Interpreta, infatti Beppe Menegatti, il marito dell’ètoile milanese che è venuta a mancare nei mesi scorsi. Prepararsi a questa interpretazione non è stato affatto facile: il timore di non essere fedeli ad un personaggio che nella realtà esiste veramente, è infatti stato tanto.

Stefano, però, si è preparato con grande dovizia, studiando anche le interviste, parlando con i conoscenti di Beppe Menegatti e Carla Fracci e leggendo notizie su di loro, per poter dare il meglio di sé sul set. E il risultato è stato ottimo: le prime impressioni di chi ha potuto assistere alle prime proiezioni di Carla al cinema, infatti, sono state tutte positive. Sarà così anche per il pubblico del piccolo schermo?