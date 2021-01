Chi è Nadia Ferrari, la mamma di Marco Mengoni

editato in: da

Dietro l’enorme successo di Marco Mengoni, ci sono talento e tanta forza di volontà: è grazie al suo immenso coraggio che il cantante è riuscito a farsi strada in un mondo difficile. E forse non ce l’avrebbe mai fatta se non avesse avuto al suo fianco mamma Nadia, una donna speciale.

È stata proprio lei ad avvicinarlo alla musica, facendogli pian piano scoprire quella che è diventata la sua più grande passione. Ma partiamo dall’inizio: Marco è nato a Ronciglione, un piccolo paesino in provincia di Viterbo, frutto dell’amore tra Maurizio Mengoni e Nadia Ferrari – figlia, quest’ultima, di Jolanda, che si è spenta poco tempo fa. Da bambino prestava grande attenzione alle bellissime canzoni che sua madre ascoltava ininterrottamente, come egli stesso ha rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi faceva sentire Mia Martini, Francesco De Gregori. All’inizio quel cantautorato io non lo capivo, anche se personaggi come Gabriella Ferri mi colpirono profondamente”.

In un primo momento, Marco Mengoni non aveva certo una grande passione per la musica: “La verità è che io l’ho sempre temuta e non l’ho mai ascoltata davvero fino ai 14 anni“. Ma in quel periodo qualcosa è cambiato, e il suo fresco talento è subito emerso. Deciso a lasciare l’istituto di design che stava frequentando, si è iscritto ad una scuola di canto e in appena due anni ha avuto inizio la sua carriera solista. In tutto questo, mamma Nadia gli è sempre stata accanto, pronto a sostenerlo nei momenti di difficoltà e a spronarlo a non arrendersi mai.

Negli anni seguenti, è arrivato il successo: dapprima la vittoria a X Factor nel 2009, poi la partecipazione al Festival di Sanremo nei mesi successivi. La signora Nadia, seppur orgogliosa del suo ragazzo, ha affrontato con grande fatica il cambiamento. Quando, ancora giovanissimo, Marco Mengoni aveva annunciato di voler lasciare la casa dei suoi genitori per trasferirsi a Roma, la mamma è scoppiata a piangere. Poi il cantante ha spiccato il volo e si è spostato a Milano, iniziando d’altronde a viaggiare molto per lavoro.

In un’intervista a DiPiù Tv, la Ferrari ha raccontato: “A volte avrei preferito averlo più vicino, alla mia portata. Ma penso che i figli vadano lasciati liberi di fare le proprie esperienze, di crescere e maturare, qualche volta anche di sbagliare”. Di sicuro, Marco non dimentica mai la sua mamma, colei che gli ha lasciato in eredità una grande passione. Sui social c’è sempre un pensiero per lei nel giorno della festa della mamma e in innumerevoli altre occasioni. È un legame, il loro, che supera ogni distanza e ogni difficoltà.