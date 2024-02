Marco Mengoni e Mahmood, l’indiscrezione: “Tra loro l’intesa cresce sempre più”

Fonte: GettyImages Mahmood e Mengoni a Sanremo

Marco Mengoni e Mahmood sono stati tra i protagonisti assoluti dell’ultimo Festival di Sanremo. Il cantante di Ronciglione si è infatti rivelato un ottimo co-conduttore per Amadeus, mentre il 31enne milanese è stato tra i big più apprezzati con il brano Tuta Gold. Due talenti di assoluto livello, che proprio nella prima puntata della kermesse si sono incrociati sul palco dell’Ariston: un incontro di pochi minuti, certo, ma che ha evidenziato grande complicità tra Marco e Alessandro. Una “sintonia” confermata anche dal giornalista Alberto Dandolo, che parla di “un’intesa tra i due che cresce ogni giorno di più”.

La “sintonia” tra Marco Mengoni e Mahmood

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, la loro intesa non era passata inosservata: Mengoni, in veste di co-conduttore di Amadeus, aveva presentato sul palco Mahmood, in gara con il brano Tuta Gold. Uno sguardo fugace ed una mano poggiata da Marco sulla spalla del collega erano bastati per accendere le speranze dei fan, convinti che la sintonia tra i due cantanti non fosse unicamente professionale. Speranze che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero non essere del tutto infondate.

Sul settimanale Oggi, infatti, il giornalista Alberto Dandolo ha parlato del momento d’oro del cantante di Ronciglione, vincitore nella scorsa edizione del Festival e pronto a partire con un tour già tutto sold out. Un successo professionale che, a detta dell’esperto, non troverebbe però riscontro sul versante sentimentale: “Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origini francesi” si legge nell’articolo. Ad ogni modo, l’interprete di Due vite starebbe facendo affidamento su un amico molto speciale: “A stargli vicino è il collega e amico Mahmood. La loro intesa cresce ogni giorno di più e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica” scrive ancora Dandolo, alimentando i sogni dei fan delle due star.

La vita sentimentale di Mengoni e Mahmood

In più occasioni Marco Mengoni ha raccontato di avere una gran voglia di innamorarsi. Proprio alla vigilia del Festival, il cantante aveva rivelato a Repubblica: “Non riesco più a innamorarmi. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione”. Sul perché non riuscisse più a provare sentimenti forti, aveva ipotizzato: “Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio”.

Più ottimista la visione di Mahmood, che nell’ultima puntata di Verissimo ha speso qualche battuta sul suo status sentimentale: “Da gennaio non ho tempo per l’amore, devo lavorare. Ma sono felice. In passato in amore ho sempre sofferto, e anche quando non soffrivo facevo in modo di soffrire. Adesso però ho meno tormenti: sono in un momento di gioia”. Ma chissà che questa gioia non possa diventare ancora più grande proprio grazie ad una persona speciale…