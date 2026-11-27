Un’alimentazione equilibrata e personalizzata è fondamentale per le donne con tumori ginecologici: dalla prevenzione al supporto durante le cure, fino al recupero e al mantenimento della massa muscolare.

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Le regole per la prevenzione le conosciamo, anche se non sempre le seguiamo. E per chi ha poca memoria basta ricordare, parlando di tumore all’endometrio, i risultati di uno storico studio pubblicato sul British Journal of Cancer e condotto da un gruppo di studiosi italiani. La ricerca, che ha interessato su più di 5.000 donne, ha valutato quale rapporto esiste tra l’adesione al modello mediterraneo e il rischio di sviluppare un tumore dell’endometrio uterino, confermando come per le donne che seguono i dettami dell’alimentazione dei nostri nonni (con molta frutta e verdura, olio extravergine d’oliva, cereali integrali solo per citare alcuni elementi) il rischio scende di oltre il 50%. Non solo: all’aumentare dell’aderenza alla dieta mediterranea aumentava la protezione. Insomma, alla fine, occorre puntare nell’alimentazione su antiossidanti, fibre e grassi polinsaturi, ovviamente nell’ambito di uno stile di vita che preveda non solo il giusto introito calorico e l’attenzione alla qualità degli alimenti, ma anche il controllo del peso e quindi una regolare attività fisica.

Attenzione alla malnutrizione

Quando si parla di donne con tumore delle ovaie e dell’endometrio, se possibile, l’attenzione all’alimentazione diventa ancora più pregnante. Ed appare fondamentale affidarsi a un’equipe di cura che abbia al suo interno anche le competenze nutrizionali per poter offrire ad ogni donna consigli e le indicazioni mirate sia per le sue condizioni sia per l’eventuale impatto della patologia e dei trattamenti sul bilancio energetico dell’organismo, in termini di macronutrienti e di micronutrienti come vitamine e sali minerali.

Anche in questo caso, il consiglio degli specialisti è fondamentale visto che una possibile malnutrizione si può osservare ad esempio in più della metà delle donne con tumore ovarico. Questa condizione può inficiare la stessa efficacia dei trattamenti e condurre a un incremento della frequenza delle complicanze post-operatorie e a un impatto sulla prognosi. Anche in questa situazione affidarsi alla dieta mediterranea è fondamentale: pensate solo che una recente ricerca ha mostrato come grazie a questo approccio alimentare si possono avere minori rischi di tossicità della chemioterapia per l’apparato digerente.

Controllare i muscoli

Tra gli elementi da tenere in considerazione, sui quali ovviamente l’equipe specialistica può concentrare l’attenzione monitorando quanto avviene, c’è la sarcopenia. Di cosa parliamo? Sostanzialmente di una condizione caratterizzata da una perdita della massa muscolare progressiva e generalizzata. La perdita di massa muscolare si accompagna a una riduzione della forza e della prestazione fisica. Il primo segno può essere un’evidente riduzione del volume dei principali gruppi muscolari delle braccia e delle gambe.

La sarcopenia provoca alterazioni anatomiche e funzionali delle fibre muscolari e comporta una certa sensibilità alla fatica e alla stanchezza oltre che difficoltà a compiere comuni azioni quotidiane come salire le scale, portare i sacchetti della spesa, prendere un bambino in braccio, alzarsi agilmente da una poltrona, fare una lunga passeggiata. Purtroppo, questa situazione può innescare un circolo vizioso. Meno ci si muove, più si perde muscolo e più si perde muscolo, meno ci si muove. E quindi, in chiave olistica, bisogna sempre seguire dei percorsi che associano la giusta attività fisica all’alimentazione sana. La diminuzione della massa muscolare e della forza è un processo correlato al fisiologico invecchiamento delle cellule muscolari che a volte si accentua per il tumore e per le conseguenze di alcuni trattamenti per affrontarlo. Ma ci sono situazioni particolari che a ogni età possono accelerare questo processo; il fattore più importante è l’inattività fisica ma ricordate che anche un’alimentazione povera di proteine e sbilanciata, con un apporto eccessivo di carboidrati e grassi, può rappresentare un fattore importante nell’accelerare la perdita di muscolo.

Attenzione alle fragilità

Per la donna, oltre alla situazione legata alla malattia oncologica e all’impatto delle terapie, anche l’età gioca un ruolo importante. Il corpo, infatti, tende a modificarsi con il passare degli anni e ancor di più un’alimentazione corretta in grado di assicurare un adeguato apporto di energia e nutrienti influisce sul percorso di invecchiamento e sul quadro clinico che si crea. In qualche modo, quindi, occorre ricordare che l’organismo invecchia e che il tumore può “accelerare” questo percorso, ponendo obiettivi importanti per chi si occupa di nutrizione. Qualche dato per capire. Dopo i 60-65 anni si verifica la progressiva riduzione della massa magra, in particolare della massa cellulare metabolicamente attiva, e un incremento della massa grassa. Poi dopo i 75-80 anni, aumenta la perdita di massa magra ma si riduce anche quella grassa.

La riduzione della massa magra dipende, soprattutto, dal progressivo disuso dell’apparato muscolare e all’alterazione del metabolismo proteico muscolare, con ridotta sintesi delle proteine del muscolo. In più esistono altri fenomeni fisici che peggiorano la situazione. Anche l’acqua totale corporea diminuisce ed in particolare diminuisce l’acqua intracellulare per calo di massa magra. Poi anche l’appetito tende a regolarsi e la persona diventa sempre meno capace di rispondere ad uno “stress” alimentare. In queste dinamiche, particolare attenzione va prestata al bilancio idrico. Può, infatti, esserci una tendenza alla disidratazione legata soprattutto al calo del volume d’acqua dell’organismo, cui si aggiunge l’aumento dell’eliminazione di liquidi con l’urina.

La disidratazione dell’anziana è peraltro favorita sia dalla minore efficacia del senso della sete e dalla riduzione globale dell’alimentazione: circa il 50% dell’introito giornaliero di acqua avviene infatti insieme al cibo. Occorre inoltre fare attenzione alla riduzione della capacità di masticare e a quanto avviene nello stomaco e nell’intestino: cala la produzione di acido cloridrico, si riduce la capacità di digerire le proteine e cala anche l’assorbimento di alcuni aminoacidi. La produzione di enzimi del pancreas scende così come si modifica il microbiota. Come se non bastasse, per la persona con tumore e magari anche avanti con gli anni si può perdere la motivazione a mangiare, per fattori sociali (indigenza, solitudine, isolamento), psicologici (depressione, spesso associata alla perdita di un ruolo sociale), fisiologici, per il calo di gusto e olfatto. Insomma: ad ogni donna va proposto un percorso, con il team clinico che guida tutti gli aspetti della cura. Alimentazione compresa.

Con il contributo di GSK