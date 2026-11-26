Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Giornate corte e luce possono influenzare il ritmo sonno-veglia

Le poche ore di luce in inverno possono alterare il ritmo circadiano e contribuire a sonnolenza, difficoltà di concentrazione e affaticamento.

Una dieta equilibrata con carboidrati complessi, proteine e fibre aiuta a evitare di affidarsi spesso a dolci e snack zuccherati.

Pesce grasso, legumi, cereali integrali, frutta secca e verdure apportano nutrienti utili, mentre eventuali integratori vanno valutati con il medico.

La sveglia inizia a suonare quando fuori è ancora buio e il sole tramonta sempre prima. Queste sono le condizioni che il corpo è costretto ad affrontare durante tutto il periodo invernale e nonostante le ore di sonno ci si può sentire comunque stanchi e privi di energie. Infatti, durante la stagione fredda la stanchezza fisica e mentale può essere una costante e si può accompagnare con sintomi come sonnolenza, difficoltà a concentrarsi e maggior desiderio di cibi dolci.

Non si tratta di pigrizia del singolo soggetto ma di una vera e propria influenza che le ore di luce naturale hanno su diversi meccanismi fisiologici e ormonali e che coinvolgono anche il comportamento alimentare. Infatti, in questo periodo la dieta rappresenta un alleato importante. Garantendo al corpo il giusto apporto di vitamine, minerali e macronutrienti si contribuisce al metabolismo energetico e si prova a modulare la sensazione di affaticamento e stanchezza.

In questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo perché le giornate buie ci fanno sentire più stanchi e cosa portare in tavola per affrontare al meglio questo periodo.

Perché quando le giornate si accorciano siamo più stanchi?

La stanchezza che si percepisce durante le brevi e buie giornate invernali è legata soprattutto a una ridotta esposizione alla luce naturale che è uno dei principali segnali ambientali che regolano il nostro orologio biologico interno.

Nel cervello è presente una zona chiamata nucleo sovrachiasmatico che riceve le informazioni luminose a partire dalla retina e contribuisce quindi alla sincronizzazione del ritmo circadiano. Quel ciclo biologico di circa 24 ore che regola tutte le funzioni del corpo umano, come ad esempio secrezione di ormoni, temperatura corporea, vigilanza e attenzione e anche regolazione dell’appetito.

Quando il corpo è esposto a meno ore di luce si modificano tutta una serie di segnali all’interno dell’organismo, come la produzione di melatonina. Infatti, ciò rende più difficile mantenere elevati livelli di vigilanza soprattutto nelle persone che sono più sensibili alle variazioni stagionali. Anche la riduzione delle attività svolte all’aperto e il maggior tempo trascorso in ambienti chiusi possono contribuire alla sensazione di torpore e affaticamento del corpo e della mente.

Meno luce e più fame: perché in inverno desideriamo più dolci?

Quando le giornate diventano più fredde e buie alcune persone iniziano a sperimentare un aumentato desiderio di carboidrati, dolci e cibi spazzatura ricchi di calorie. Tale fenomeno può essere influenzato dalla serotonina, che è un neurotrasmettitore che regola appetito, umore e sonno.

Il triptofano è un aminoacido essenziale che viene introdotto attraverso la dieta e rappresenta un precursore della serotonina. Quando si consumano carboidrati si può influenzare in modo indiretto la disponibilità di questo aminoacido a livello cerebrale, attraverso meccanismi che coinvolgono sia l’insulina sia la competizione tra singoli aminoacidi.

In parole semplici per entrare nel cervello e trasformarsi in serotonina, il triptofano deve usare una “porta” condivisa con altri amminoacidi, creando spesso una sorta di ingorgo. Quando mangi carboidrati, il corpo rilascia insulina, un ormone che sposta gli amminoacidi concorrenti dal sangue verso i muscoli. In questo modo la strada si libera e il triptofano riesce a passare molto più facilmente nel cervello.

Tuttavia, ricorrere frequentemente a merendine, biscotti e bevande zuccherate per contrastare la sonnolenza potrebbe non essere la strategia migliore. Infatti, si ha una maggiore sensazione di affaticamento e una riduzione della vigilanza entro la prima ora dall’assunzione di carboidrati. Questo non significa che sia necessario eliminare i carboidrati. È preferibile inserirli in pasti equilibrati, associandoli a fonti di proteine, fibre e grassi insaturi.

Una zuppa di farro e ceci, ad esempio, rappresenta un’alternativa nutrizionalmente più completa rispetto a uno spuntino costituito esclusivamente da prodotti dolci o carboidrati semplici.

Il ruolo della vitamina D nella stanchezza invernale

La vitamina D rappresenta uno dei micronutrienti più interessanti per quanto riguarda gli aspetti legati alla stagionalità, poiché durante il periodo invernale la sua produzione a livello cutaneo si riduce a causa di una minore esposizione ai raggi ultravioletti.

Ciò può contribuire a una riduzione del benessere muscolare e osseo, ma anche a una maggiore sensazione di affaticamento e debolezza. Infatti, molti studi hanno evidenziato come la supplementazione con vitamina D in soggetti che presentano livelli insufficienti di tale micronutriente lipofilo all’interno dell’organismo possa essere utile per affrontare proprio la condizione di stanchezza diffusa.

Prima di ricorrere agli integratori può essere utile implementare il consumo di fonti alimentari che possono contenere vitamina D come, ad esempio, i pesci grassi (salmone, sgombro e sardine), tuorlo d’uovo e alimenti fortificati.

Tuttavia, l’alimentazione potrebbe non essere sufficiente a correggere carenze significative: attraverso dosaggi ematici e il parere del medico si può provvedere all’utilizzo di supplementazioni e integratori specifici.

Quali nutrienti aiutano a combattere la stanchezza invernale?

L’alimentazione in generale può aiutare ad affrontare le problematiche legate all’energia e alla stanchezza tipiche del periodo autunnale e invernale. Può essere utile integrare alimenti che contengono i giusti nutrienti:

Vitamine del gruppo B

Le vitamine del gruppo B sono fondamentali perché aiutano a stimolare il metabolismo cellulare e a ricavare più energia a partire dagli alimenti che normalmente vengono introdotti con la dieta. Inoltre, alcune di esse intervengono anche nella formazione dei globuli rossi e nel corretto funzionamento del sistema nervoso.

Cereali integrali, legumi, uova, carne e pesce contribuiscono, in maniera diversa, all’apporto di queste vitamine.

Ferro

Il ferro è un minerale fondamentale per la formazione dell’emoglobina ovvero la proteina responsabile del trasporto dell’ossigeno all’interno del sangue. Secondo alcune ricerche sistematiche la correzione della carenza di ferro anche in pazienti non anemici può ridurre di molto la stanchezza percepita dall’organismo.

Carne, legumi e alcuni vegetali rappresentano fonti alimentari di ferro. Abbinare i legumi ad alimenti ricchi di vitamina C, come agrumi e peperoni, può favorire l’assorbimento del ferro non-eme.

Magnesio

Il magnesio è un altro minerale che partecipa a tantissime reazioni enzimatiche e fisiologiche dell’organismo, comprese quelle coinvolte nel metabolismo energetico. Mantenere un giusto livello di magnesio all’interno dell’organismo è fondamentale anche per il corretto funzionamento di muscoli e sistema nervoso e per questo si può optare per alimenti come mandorle, noci, semi oleosi, legumi e verdure a foglia verde.

Cosa mangiare per avere più energia durante l’inverno?

Ecco alcuni alimenti da inserire nella propria alimentazione quotidiana:

Alimenti Nutrienti principali Funzione fisiologica Salmone, sgombro e sardine Vitamina D, omega-3 Funzione muscolare e supporto al sistema nervoso Ceci, lenticchie e fagioli Ferro, magnesio, fibre Metabolismo energetico e sazietà Noci e mandorle Magnesio, grassi insaturi Funzione muscolare e nervosa Arance, kiwi e mandarini Vitamina C Assorbimento del ferro non-eme Uova Vitamina B12, triptofano Funzione nervosa e apporto proteico Cereali integrali Carboidrati complessi, vitamine B Apporto di energia Spinaci e bietole Folati, magnesio Supporto alle funzioni metaboliche

Come si può notare dagli alimenti presenti all’interno della tabella, la maggior parte di essi è compatibile con uno stile di alimentazione di tipo Mediterraneo. Ancora una volta la dieta mediterranea è protagonista della salute e può aiutare ad affrontare la stanchezza, l’apatia e i fenomeni depressivi che possono essere correlati al buio e alle giornate invernali. Anche l’idratazione merita attenzione. Infatti, durante l’inverno si tende spesso a bere meno perché lo stimolo della sete viene percepito con minore intensità.

Fonti bibliografiche:

Rhythms of light: Understanding the role of circadian timing in alertness and cognitive performance – ScienceDirect

Circadian Rhythms: Light and Melatonin Effects – SCRIBD

Efficacy of iron supplementation on fatigue and physical capacity in non-anaemic iron-deficient adults: a systematic review of randomised controlled trials – BMJ Open

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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