Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Fette biscottate spuntino pre-allenamento

Lo spuntino pre-allenamento può fornire energia per muscoli e concentrazione, soprattutto prima di sessioni intense o dopo molte ore dall’ultimo pasto.

La scelta e il momento dipendono dal workout: un pasto completo va consumato 2-3 ore prima, mentre snack leggeri si adattano a tempi più brevi.

Banana, yogurt con frutta, porridge e pane con marmellata sono alcune opzioni; carboidrati e proteine hanno ruoli diversi nel supportare l’attività fisica.

Allenarsi a stomaco muto o mangiare qualcosa prima del workout? Questo è il dubbio più comune fra sportivi e chi pratica attività fisica, soprattutto quando gli allenamenti vanno inseriti all’interno della quotidianità tra lavoro e altri impegni. C’è chi preferisce mangiare una banana pochi minuti prima di iniziare l’allenamento, chi sceglie uno yogurt con la frutta secca e chi preferisce mantenersi leggero senza fare alcuno spuntino.

È fondamentale scegliere lo spuntino giusto pre-allenamento, ma è ancora più importante saperlo abbinare al timing corretto. In base all’orario e alla durata dell’allenamento sarà opportuno creare uno spuntino ad hoc che ci permetta di sostenere lo sforzo fisico e i carichi in palestra, senza appesantirci troppo e creare disturbi digestivi.

Con l’aiuto del nutrizionista potremmo capire cosa mangiare prima di allenarci, quanto tempo prima farlo e quali sono gli alimenti e gli abbinamenti più adatti per supportare la pratica sportiva.

Perché è importante mangiare prima dell’allenamento?

Il corpo umano ha sempre bisogno di energia per portare avanti tutte le sue funzioni essenziali, soprattutto quando è impegnato in sport e attività fisica. La contrazione dei muscoli, la concentrazione e lo sforzo fisico possono richiedere all’organismo un certo numero di nutrienti per ottenere l’energia necessaria per completare il workout. Una parte importante dell’energia proviene dai carboidrati, che vengono immagazzinati nel fegato e nei muscoli sotto forma di glicogeno e utilizzati poi al momento del bisogno. Un’altra parte dell’energia invece è ottenuta a partire dai grassi. Ovviamente la tipologia di allenamento che si andrà a effettuare determinerà quali sono i principali combustibili utilizzati dall’organismo per produrre energia.

Allenamenti molto intensi, corse veloci o circuiti HIIT sfruttano principalmente i carboidrati come fonte energetica. Per questo motivo, consumare uno spuntino prima del workout può essere utile, soprattutto se sono trascorse molte ore dall’ultimo pasto principale e si prevede un allenamento particolarmente impegnativo.

Ovviamente non è sempre necessario mangiare immediatamente prima di allenarsi. Infatti, se si è consumato un pasto completo e ben bilanciato nelle ore precedenti, le riserve di energia potrebbero essere sufficienti per supportare lo sforzo in palestra.

Quanto tempo prima dell’allenamento bisogna mangiare?

Capire il momento preciso in cui mangiare lo spuntino è fondamentale perché ciò influenza la digestione e il comfort durante l’esercizio fisico. Generalmente, più ci si avvicina all’orario dell’allenamento, più è opportuno optare per alimenti semplici, facili da digerire e poco voluminosi all’interno dello stomaco.

Quando mangiare Cosa scegliere 2–3 ore prima Un pasto completo con carboidrati, proteine e una quantità moderata di grassi 60–90 minuti prima Uno spuntino leggero, come yogurt e banana oppure pane e marmellata 15–30 minuti prima Una piccola fonte di carboidrati facilmente digeribili, come una banana matura o poca frutta disidratata

I tempi sono orientativi e molto dipende anche dalla tolleranza digestiva che varia da persona a persona. Mangiare troppo vicino a un allenamento intenso, soprattutto scegliendo alimenti ricchi di grassi o fibre, potrebbe favorire pesantezza, nausea e gonfiore addominale.

Cosa mangiare prima di allenarsi: 6 spuntini semplici ed efficaci

Non è necessario acquistare barrette proteiche o formulazioni pre-workout, ma ci si può affidare tranquillamente agli alimenti comuni che troviamo nella nostra dispensa della cucina.

Porridge con fiocchi d’avena

L’avena è un cereale che fornisce carboidrati complessi, beta-glucani e fibre solubili e quindi rappresenta un elemento essenziale per costruire dei pasti bilanciati. La realizzazione di un piccolo porridge con latte o yogurt per supportare l’attività sportiva è utile quando mancano ancora 90-120 minuti all’inizio dello sport. Infatti, consumare questa merenda pre-workout troppo vicino all’allenamento potrebbe provocare problemi digestivi intestinali.

Yogurt greco e frutta

Lo yogurt è una fonte di proteine, mentre la frutta fresca, il miele o i cereali rappresentano un apporto di carboidrati e zuccheri utili per l’allenamento. Si tratta di una combinazione che è particolarmente interessante in caso di allenamento con i pesi ed è facilmente inseribile all’interno del proprio piano alimentare. Questa combo andrebbe consumata circa 60-90 minuti prima dell’allenamento.

Frullato di frutta e latte

Spesso percepito come una soluzione altamente digeribile, quindi da inserire in prossimità dell’allenamento, il frullato con latte e frutta rappresenta, invece, un’importante fonte di carboidrati e proteine. Per questo motivo, pur essendo liquido non è automaticamente più digeribile e quindi va posizionato tra quegli spuntini da sostenere almeno 60-90 minuti prima dell’allenamento.

Banana

La banana prima dell’allenamento è uno degli spuntini più ricorrenti quando si fa sport. Infatti, si tratta di un frutto ricco di carboidrati naturali, come zuccheri e amidi, che si ritrovano all’interno dell’alimento in proporzioni variabili a seconda della maturazione. Oltre ai carboidrati sono disponibili anche potassio e piccole quantità di fibre. Una banana porta circa 25 grammi di carboidrati e si può consumare tra 30 e 60 minuti prima dell’attività sportiva, a seconda della tolleranza personale.

Pane e marmellata

Una o due fette di pane consumate con un velo di marmellata possono essere un ottimo spuntino, soprattutto se si vuole fare il pieno di carboidrati. Infatti, mentre il pane fornisce prevalentemente amido, la marmellata si concentra sugli zuccheri semplici, rendendo questo spuntino pre-workout adatto per allenamenti particolarmente intensi. Si consiglia il consumo tra 60 e 90 minuti prima dell’attività fisica.

Gallette di riso

Le gallette sono povere di grassi e quando vengono abbinate a un cucchiaio di miele possono rappresentare uno spuntino leggero e prevalentemente a base glucidica per supportare l’attività sportiva. Si tratta di una soluzione ideale per quando manca poco all’allenamento (15-30 min) e non si ha ancora avuto la possibilità di mangiare un piccolo snack. La quantità necessaria dipende dallo sforzo da sostenere e da qual è stato il pasto principale precedente.

Sono meglio i carboidrati o le proteine prima del workout?

La risposta dipende molto dal tipo di allenamento, ma essenzialmente i carboidrati sono utili per sostenere la maggior parte delle attività fisiche, mentre le proteine contribuiscono maggiormente alla crescita della massa muscolare. Secondo una posizione scientifica dell’International Society of Sports Nutrition, consumare circa 20–40 grammi di proteine di elevata qualità in un singolo pasto può favorire la sintesi proteica muscolare. Tuttavia, per chi vuole aumentare la massa muscolare, l’apporto proteico complessivo giornaliero rimane prioritario rispetto al momento esatto in cui vengono assunte.

Per questo motivo, uno yogurt con frutta può essere una buona scelta prima dei pesi, mentre una banana o del pane con marmellata possono essere sufficienti per una sessione di corsa, a seconda della durata.

Nutrition and Athletic Performance, March 2016 – Medicine and Science in Sports and Exercise

Kerksick CM, Arent S, Schoenfeld BJ, Stout JR et al. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. – J Int Soc Sports Nutr.

King A, Helms E, Zinn C, Jukic I. The Ergogenic Effects of Acute Carbohydrate Feeding on Resistance Exercise Performance: A Systematic Review and Meta-analysis – Sports Med.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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