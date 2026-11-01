“Nata prematura, non ho nemmeno avuto il tempo di avere paura”, Francesca Chillemi sulla seconda figlia

Sorridente, emozionata e più serena che mai. Domenica 1° novembre Francesca Chillemi si è seduta nel salotto di Silvia Toffanin, a pochi giorni dal debutto della terza stagione di Viola come il mare su Canale 5 (in onda dal 4 novembre), e ha raccontato apertamente la nascita della sua seconda figlia, avuta dal compagno Eugenio Grimaldi. Una storia che l’attrice aveva custodito con grande riservatezza, e che a Verissimo ha condiviso con parole difficili, ma piene di gratitudine per la vita che sta vivendo oggi.

Francesca Chillemi e la nascita prematura della figlia

“La mia bimba ha 14 mesi”, ha raccontato Francesca Chillemi, che è diventata mamma per la seconda volta. “Ha avuto un po’ fretta di nascere, è nata un po’ tanto prematura. Adesso sta bene. È stato un percorso difficile ma bello, molto intenso”.

La piccola è venuta al mondo al sesto mese, e non pesava nemmeno un chilo. “Era una cuccioletta”, ha ricordato con tenerezza. A salvare la situazione, secondo l’attrice, è stato l’istinto materno. “Non stavo male, però ho avuto una sensazione interna che mi ha detto: facciamo una visita in più. Grazie a quella visita è andata bene a entrambe”. Tutto è accaduto così in fretta che, ha confessato, non ha avuto nemmeno il tempo di avere paura.

Nel salotto di Verissimo, ha inoltre svelato una curiosità sul nome della bambina, su richiesta della Toffanin: “Sui giornali hanno scritto tanti nomi, Amelia è un nome legato alla famiglia del mio compagno ma non era mai stato nei totonomi. ”

Una seconda gravidanza vissuta in modo molto diverso dalla prima, anche perché troppo breve. “Avendo anche l’altra bambina da gestire, l’ho vissuta in modo diverso”, ha spiegato. L’altra bambina è Rania, nata nel 2016 dalla precedente relazione con Stefano Rosso. Oggi la gioia più grande è vederle insieme: “La cosa che mi fa impazzire è vedere queste due bambine di due età totalmente diverse con un amore totalmente pazzesco”.

Come l’ha cambiata la maternità

Se la prima gravidanza l’aveva fatta crescere, questa esperienza l’ha trasformata nel profondo. “Questa mi ha proprio cambiata”, ha ammesso. “Mi ha riportata a essere più concentrata sulle cose belle. Sono tornata a essere un po’ più come ero da piccola: più gioiosa, amante delle cose piccole, dello stare bene con tutti”.

Un cambiamento che passa anche dal modo di guardare alla vita, senza nasconderne le fatiche. “La vita è bella, ma anche… brutta non mi piace come parola. È difficile”, ha detto, cercando le parole giuste, come soppesandole.

Accanto a lei, in questo percorso, c’è ormai da tempo Eugenio Grimaldi, l’imprenditore con cui fa coppia dal 2024 e con cui, secondo quanto riportato in estate, avrebbe deciso di rimandare le nozze per aspettare che la piccola possa portare le fedi all’altare. Intanto, per Francesca, è tempo di tornare sul set e davanti al pubblico: la terza stagione di Viola come il mare debutta mercoledì 4 novembre su Canale 5. In studio con lei è stato ospite anche Rodrigo Guirao Díaz, suo collega sul set, con cui ha una grande sintonia.