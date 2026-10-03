Anticipazioni Verissimo del 3 ottobre, Anna Tatangelo con Andrea e la prima volta di Milo Infante da Silvia Toffanin

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ufficio Stampa Mediaset Silvia Toffanin

Il pomeriggio di Canale 5 torna a riempirsi di storie personali e volti popolari con una nuova puntata di Verissimo, in onda sabato 3 ottobre. Silvia Toffanin apre il primo weekend di ottobre con interviste che spaziano dalla musica alla televisione, passando per reality e fiction.

Tra i nomi più attesi c’è sicuramente quello di Anna Tatangelo, mamma bis, pronta a raccontare un momento molto speciale della sua vita. Ma non mancano ritorni, debutti e qualche inevitabile chiarimento, come quello di Simone Annicchiarico reduce da una squalifica che ha fatto molto rumore al Grande Fratello Vip, e Milo Infante che arriva per la prima volta nel salotto di Canale 5.

Verissimo, le anticipazioni del 3 ottobre

Il volto più familiare della puntata è sicuramente quello di Anna Tatangelo, che arriva a Verissimo insieme al figlio Andrea. Per la cantante si tratta di un’apparizione particolarmente significativa, perché coincide con una fase privata molto intensa. Da pochi mesi è diventata mamma per la seconda volta con la nascita di Beatrice, avuta dal compagno Giacomo Buttaroni, e oggi la sua quotidianità ruota attorno a un equilibrio nuovo, tra una bambina piccola, un figlio ormai adolescente e gli impegni professionali.

Proprio Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio, sarà accanto a lei nello studio di Silvia Toffanin. Un’occasione per vedere Tatangelo in una dimensione più intima e familiare, lontana almeno per un pomeriggio dai riflettori della musica.

Milo Infante e Simone Annicchiarico, due storie molto diverse

Per Milo Infante quella di sabato sarà la prima volta nello studio di Verissimo. Il giornalista arriva da Silvia Toffanin a seguito di una stagione televisiva quanto meno turbolenta, che dopo il chiacchierato addio alla Rai lo ha visto sempre più centrale nell’informazione Mediaset, con Ore 11 e Verità nascoste su Retequattro.

Un volto abituato a cronaca e approfondimento che, questa volta, si mette dall’altra parte dell’intervista e accetta di raccontarsi in una chiave più personale. Sarà quindi interessante scoprire qualcosa in più non soltanto del professionista, ma anche dell’uomo dietro una carriera costruita tra televisione e giornalismo.

Spazio poi a Simone Annicchiarico, che torna davanti alle telecamere dopo il discusso epilogo della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nel salotto del sabato di Canale 5 può raccontarsi con tempi e toni molto diversi rispetto a quelli del reality, tornando su ciò che è accaduto nella Casa e ripercorrendo anche le tappe del proprio percorso televisivo.

Da Temptation Island a Forbidden Fruit, cos’altro vedremo

Nella scaletta trova spazio anche Soraya Sabetta, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island. La sua esperienza nel programma è stata segnata dalla crisi con Cristian Mascolino e da un percorso sentimentale che ha continuato a far parlare anche dopo la fine delle registrazioni. A Verissimo potrà tornare su quanto accaduto e spiegare come sono cambiati i rapporti fuori dal villaggio.

A completare il quadro c’è poi Berk Oktay, tra i protagonisti di Forbidden Fruit. L’attore turco interpreta Çağatay nella serie di Canale 5 ed è ormai uno dei volti riconoscibili per il pubblico delle produzioni provenienti dalla Turchia.

Il programma come al solito, quindi, mette insieme mondi molto diversi tra loro con una scaletta costruita soprattutto sui percorsi personali degli ospiti. E per la padrona di casa sarà solo la prima metà del weekend: il programma torna infatti anche domenica 4 ottobre con una nuova puntata e altre interviste.