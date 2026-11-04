Francesca Chillemi spiazza Gerry Scotti su Can Yaman: “Fuori da Viola come il mare 3? Vedremo”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Francesca Chillemi

A La Ruota della Fortuna, tra una manche e l’altra, c’è spazio anche per qualche anticipazione televisiva. Ospite della puntata del 4 novembre è Francesca Chillemi, arrivata nello studio di Gerry Scotti per presentare la terza stagione di Viola come il mare, in partenza proprio questa sera su Canale 5. Il conduttore ne approfitta per farle una domanda sull’assenza di Can Yaman e l’attrice, anziché chiarire i dubbi, finisce per alimentarne di nuovi.

Nel frattempo la partita scorre più sfortunata che mai, tra Passamano e Bancarotta che mettono in ginocchio le due concorrenti donne. A spuntarla è Salvatore da Corciano, ma non senza fatica.

Francesca Chillemi, la risposta su Can Yaman accende la curiosità

Jeans baggy, camicia nera in raso e un sorriso contagioso. Francesca Chillemi entra nello studio di Gerry Scotti con un look casual chic che le sta d’incanto e viene accolta calorosamente da Samira Lui, con la quale si scambia un affettuoso saluto.

L’occasione è il ritorno di Viola come il mare 3, la fiction che la vede protagonista nei panni della giornalista Viola Vitale. Ma la vera curiosità riguarda l’assenza di Can Yaman, che nelle prime due stagioni ha interpretato l’ispettore Francesco Demir.

Gerry Scotti affronta subito l’argomento, dando quasi per scontata l’uscita di scena dell’attore turco. “Non c’è più”, osserva il conduttore. Lei, però, replica con un enigmatico “Vedremo“. E le antenne si drizzano subito. La risposta infatti stuzzica la curiosità e mette in dubbio le stesse dichiarazioni dell’attore turco, anche se il suo sostituto nella fiction è già stato annunciato. Si tratta dell’argentino Rodrigo Guirao Díaz, che interpreterà l’ispettore Massimo Paternò.

Chillemi ne parla con entusiasmo, spiegando che il suo ingresso “porta un’evoluzione per il mio personaggio”. Quanto alla sorte di Demir, invece, preferisce non aggiungere altro. Per scoprire come verrà raccontata la sua assenza bisognerà seguire le nuove puntate.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo in puntata

A sfidarsi nella puntata del 4 novembre sono Martina, Francesca, campionessa in carica, e Salvatore. La partita procede tra colpi di fortuna e qualche imprevisto: Martina accumula diversi Passamano, mentre sia lei che Francesca finiscono più volte sulla bancarotta.

Tra una manche e l’altra, Gerry Scotti trova anche il tempo di raccontare qualche curiosità cinematografica. Come quella sull’origine del nome Rambo, che lo scrittore David Morrell avrebbe scelto ispirandosi a una varietà di mele acquistata dalla moglie.

La gara si decide soltanto nell’ultima manche. Martina sembra ormai pronta a superare la campionessa, ma Salvatore ribalta la classifica e conquista la vittoria con 10.700 euro. Alla Ruota delle Meraviglie il nuovo campione indovina due tabelloni su tre e aggiunge altri 10.000 euro al suo bottino, portando a casa 20.700 euro complessivi.

A farsi notare è anche Samira Lui, che per l’occasione sceglie un abito senza spalline in denim scuro, con bottoni sul davanti, abbinato a un paio di eleganti scarpe bordeaux. Un look originale, anche se il modello dell’abito non valorizza particolarmente la sua silhouette.

Prima dei saluti, Gerry Scotti promette “grandi sorprese” per la prossima puntata, che riguarderanno proprio lui e Samira. Di cosa si tratta? Il conduttore preferisce mantenere il mistero e taglia corto con un divertito “Ma non dico niente”.