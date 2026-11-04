Rodrigo Guirao Diaz di Viola come il mare è fidanzato, chi è Arianna Aragon

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Arianna Aragon e Rodrigo Guirao Diaz

Rodrigo Guirao Diaz, star di Viola come il mare 3, è fidanzato. L’attore è legato da qualche tempo ad Arianna Aragon. Un legame speciale che l’attore ha raccontato solo di recente, rompendo la sua proverbiale riservatezza.

Rodrigo Guirao Diaz è fidanzato? La vita privata della star di Viola come il mare

Rodrigo Guirao Diaz è il nuovo protagonista di Viola come il mare 3, arrivato nella serie con Francesca Chillemi per prendere il posto di Can Yaman. Nello show veste i panni di Massimo Paternò, chiamato da tutti Max. Un personaggio fondamentale, pronto a far battere il cuore dei telespettatori.

Nella famosissima fiction, Rodrigo Guirao Diaz veste i panni di un uomo bellissimo e sicuro di sè. Il nuovo ispettore raccoglie il testimone di Francesco Demir, il celebre personaggio interpretato dall’attore turco. Nella serie l’attore presta il volto ad un uomo con un passato particolare, figlio di un uomo molto severo e autorevole, arrivato a Palermo per volontà proprio di suo padre, determinato a riportarlo sulla strada giusta.

Nella vita reale, Rodrigo è nato nel 1980 a Vicente López, nella provincia di Buenos Aires, e ha vissuto un’infanzia segnata dalla scomparsa, quando aveva solo undici anni, di suo padre. Cresciuto con i fratelli e la madre, è il cugino di Rocio Guirao Diaz, celebre modella.

La sua carriera è iniziata negli anni Duemila quando ha preso parte a numerose produzioni amatissime dai ragazzi come Rebelde Way, 1/2 falta e Paraíso Rock. Il grande successo però è arrivato con Amas de casa desesperadas, ossia la versione argentina della celebre serie tv Desperate Housewives. L’abbiamo poi visto ne Il mondo di Patty e al cinema in La Cenicienta.

Fra il 2010 e il 2012 ha conquistato l’Italia grazie al ruolo di Andrea in Terra ribelle, nel 2013 ha recitato con Vittoria Puccini in Violetta.

Chi è Arianna Aragon

Ospite di Verissimo, Rodrigo Guirao Diaz aveva confessato a Silvia Toffanin di essere innamorato. 28 anni e una carriera fra televisione, cinema e teatro, Arianna Aragon è famosissima in Argentina. È figlia di Rody Aragón, celebre conduttore televisivo, e di Patricia Santamarina, una produttrice teatrale. Suo nonno inoltre è Alfonso Aragón Bermúdez, che il pubblico conosce come Fofó, protagonista di un trio comico famosissimo in Argentina.

Il primo incontro fra i due risale al 2024. La scintilla sarebbe scattata sul set durante le riprese, a Madrid, della serie tv La encrucijada. Per diverso tempo avrebbero tentato di tenere segreta la storia d’amore, sino alla scelta di rivelare il loro sentimento un anno dopo quel colpo di fulmine, in occasione del primo anniversario.

Qualche mese fa, durante un’intervista rilasciata a La Nación, l’attore argentino aveva svelato di vivere una relazione bellissima, ma a distanza fra Madrid e Buenos Aires. “Cerchiamo di non passare troppe settimane senza vederci; al massimo tre”. Rodrigo aveva anche rivelato la volontà di creare con la fidanzata una famiglia, : “Abbiamo tanti progetti. Io la sosterrò sempre e so che lei farà lo stesso con me”.