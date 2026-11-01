Verissimo, anticipazioni del 1° novembre: Francesca Chillemi e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

IPA Francesca Chillemi ospite di Verissimo

Silvia Toffanin non si ferma e torna nel pomeriggio di Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo. Per chi ama le interviste a suon di emozioni, l’appuntamento del weekend è immancabile e lo è, in particolare questa domenica, anche per i telespettatori affezionati a Francesca Chillemi. L’attrice è presente in studio insieme al collega Rodrigo Guirao, pronta per parlare di sé ma anche della nuova stagione della fiction. Spazio anche ad altri ospiti, incluso Diego Armando Maradona Jr. con il ricordo del padre.

Francesca Chillemi pronta per il ritorno di Viola come il mare

Come anticipato, tra gli ospiti più attesi di questa nuova puntata di Verissimo figurano Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Diaz, protagonisti insieme della terza stagione di Viola come il mare, che debutta su Canale 5 il prossimo mercoledì. I due interpreti raccontano l’intensa sintonia nata sul set, svelando alcuni retroscena sui rispettivi personaggi.

Per l’attrice siciliana e l’attore argentino, l’intervista si allarga anche alla sfera privata. Forte di una carriera ricca di successi, la Chillemi parla dell’immensa gioia per la nascita della sua seconda figlia, nata all’inizio del 2026 dall’amore con Eugenio Grimaldi, dopo una gravidanza difficile. Guirao ripercorre, invece, le emozioni del suo esordio nella fiction italiana, accolto dal grande calore del pubblico.

Gli altri ospiti di Verissimo

Il filo delle emozioni prosegue con l’intervista a Diego Armando Maradona Jr., che traccia un ritratto intimo del padre a sei anni dalla sua scomparsa, tra ricordi d’infanzia e il peso di custodire un’eredità importante. L’incontro approfondisce, inoltre, il percorso legato al processo contro l’équipe medica che seguiva il campione, dando voce a un figlio determinato a fare piena chiarezza sulle ultime ore del padre.

Spazio ancora al mondo dell’intrattenimento e ai volti amati del piccolo schermo, con il ballerino e coreografo Emanuel Lo, compagno di Giorgia e, fino alla scorsa edizione, Professore di danza ad Amici, pronto a tracciare bilancio del suo percorso artistico e personale. Il parterre domenicale si arricchisce con la presenza di Antonella Elia, che di recente ha dovuto affrontare un problema di salute di cui ha parlato sui social, e con le riflessioni di Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente impegnato nella Casa del Grande Fratello VIP.

Al di là del patinato mondo televisivo, Silvia Toffanin offre uno spazio anche alla cronaca e all’attualità. Stavolta tocca ad Antonella Tognazzi e alla figlia acquisita Carolina Orlandi, per la prima volta insieme in televisione per ricordare David Rossi. La vicenda dell’ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, scomparso il 6 marzo 2013 dopo la caduta dal suo ufficio, vive una svolta con la riapertura delle indagini per omicidio da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo

La seconda puntata del fine settimana di Verissimo va in onda domenica 1° novembre a partire dalle 15:45 su Canale 5. La trasmissione può essere seguita anche in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity da smart tv, computer e smartphone.