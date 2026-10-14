Acido azelaico contro rosacea, rossori e macchie: scopri i benefici, i prodotti migliori e come inserirlo nella skincare autunnale senza irritare la pelle.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Boccette in vetro con acido azelaico per il viso

L'acido azelaico entra nella skincare autunnale come attivo utile contro rossori, macchie post-acne e discromie dell'incarnato.

Le formulazioni più diffuse puntano su sieri, creme e gel con concentrazioni diverse, spesso associate a ingredienti lenitivi e idratanti.

L'uso costante può dare miglioramenti graduali in poche settimane, mentre per le macchie più profonde servono tempi più lunghi e attenzione alla tollerabilità.

Rossori persistenti, macchie scure, piccoli brufoli possono rovinare l’uniformità dell’incarnato e possono diventare un problema soprattutto dopo la stagione estiva. Tra gli ingredienti più interessanti da utilizzare a partire dall’autunno troviamo sicuramente l’acido azelaico. Questa sostanza con azione dermatologica è presente in tantissimi prodotti cosmetici per pelle sensibile, impura o soggetta a discromie.

La molecola possiede proprietà antinfiammatorie e cheratolitiche, nonché la capacità di interferire con alcuni processi legati all’iperpigmentazione cutanea. Le creme e i gel a base di acido azelaico tendono a favorire il miglioramento dell’aspetto della pelle soprattutto in caso di rosacea, macchie post-acne e melasma. L’autunno rappresenta un periodo perfetto per introdurre questo attivo dermocosmetico all’interno della propria skincare routine.

All’interno di questo articolo di DiLei analizzeremo a cosa serve l’acido azelaico, quali prodotti scegliere e dopo quanto tempo si iniziano a vedere i risultati.

Prodotti per il viso con acido azelaico: come sceglierli

L’acido azelaico è un acido dicarbossilico con proprietà antinfiammatoriee, cheratolitiche e antimicrobiche, che agisce su diversi meccanismi coinvolti nella creazione di imperfezioni cutanee. In questo modo, la molecola contribuisce a normalizzare il processo di cheratinizzazione dei follicoli e a contrastare la formazione di stati infiammatori e macchie.

Uno degli utilizzi principali dei prodotti a base di acido azelaico è la rosacea papulo-pustolosa, una condizione dermatologica caratterizzata dalla comparsa di papule e pustole sulla pelle del viso. Le formulazioni presenti in commercio possono avere una percentuale variabile di acido azelaico a seconda delle indicazioni, pur rappresentando una cura non definitiva per la rosacea.

L’acido azelaico ha anche la capacità di intervenire sulle macchie scure del viso per la sua capacità di interferire con l’attività della tirosinasi, un enzima che è coinvolto proprio nella produzione della melanina.

Quando si sceglie un prodotto è importante valutare soprattutto la concentrazione dell’attivo e la presenza di altri ingredienti funzionali:

Acido azelaico al 10%: concentrazione presente in diversi cosmetici, generalmente destinati a migliorare l’aspetto di rossori, imperfezioni e discromie.

concentrazione presente in diversi cosmetici, generalmente destinati a migliorare l’aspetto di rossori, imperfezioni e discromie. Acido azelaico al 15-20%: concentrazioni utilizzate in specifiche formulazioni farmacologiche, con evidenze cliniche per alcune condizioni dermatologiche.

concentrazioni utilizzate in specifiche formulazioni farmacologiche, con evidenze cliniche per alcune condizioni dermatologiche. Niacinamide: derivato della vitamina B3, apprezzato per le proprietà lenitive e di supporto alla barriera cutanea.

derivato della vitamina B3, apprezzato per le proprietà lenitive e di supporto alla barriera cutanea. Acido ialuronico e glicerina: ingredienti umettanti che favoriscono l’idratazione e possono contribuire a limitare la sensazione di secchezza.

ingredienti umettanti che favoriscono l’idratazione e possono contribuire a limitare la sensazione di secchezza. Allantoina e Centella asiatica: sostanze utilizzate nei cosmetici per migliorare il comfort della pelle sensibile.

sostanze utilizzate nei cosmetici per migliorare il comfort della pelle sensibile. Acido glicolico e retinoidi: ingredienti che possono affiancare l’acido azelaico in prodotti anti-imperfezioni, ma che richiedono particolare attenzione in presenza di rosacea.

Non bisogna inoltre confondere l’acido azelaico puro con i suoi derivati cosmetici, come il potassium azeloyl diglycinate, che presentano caratteristiche formulative differenti e non dispongono necessariamente delle stesse evidenze cliniche.

I migliori prodotti per il viso a base di acido azelaico

In commercio sono disponibili tantissimi sieri, creme e maschere specifiche a base di acido azelaico, pensate per rispondere alle diverse esigenze di salute della pelle del viso. Alcuni di questi prodotti sfruttano l’acido azelaico per combattere imperfezioni e segni post-acne, mentre altri cercano di agire sull’attenuazione dell’aspetto dei rossori e delle macchie presenti sull’incarnato.

BioNike Aknet Azelikeplus Trattamento Intensivo

BioNike Aknet Azelikeplus è un trattamento in gel pensato soprattutto per la pelle grassa, seborroica e a tendenza acneica. La formulazione associa acido azelaico, acido glicolico, acido succinico e un retinoide cosmetico, con l’obiettivo di contrastare le imperfezioni e migliorare l’aspetto dei segni residui dei brufoli. Può risultare interessante quando macchie post-acne e pori ostruiti si presentano contemporaneamente. La presenza di più attivi richiede però cautela sulla pelle molto sensibile o interessata da rosacea, soprattutto durante le prime applicazioni.

BioNike Aknet Azelikeplus Gel intensivo con acido azelaico, acido glicolico e retinoide

The INKEY List SuperSolutions 10% Azelaic Acid Serum

The INKEY List SuperSolutions 10% Azelaic Acid Serum, noto anche come Redness Relief Solution, è formulato con il 10% di acido azelaico e lo 0,3% di allantoina. L’associazione è pensata per migliorare l’aspetto dei rossori e delle discromie, offrendo contemporaneamente un’azione lenitiva. La consistenza leggera permette di inserirlo facilmente nella routine quotidiana prima della crema idratante. È una proposta interessante per chi desidera concentrarsi soprattutto su rossori e incarnato irregolare, senza utilizzare una formulazione ricca di ulteriori acidi esfolianti.

ANUA Azelaic Acid 10 Hyaluron Redness Soothing Serum

ANUA Azelaic Acid 10 Hyaluron Redness Soothing Serum combina il 10% di acido azelaico con ingredienti idratanti e lenitivi, tra cui derivati dell’acido ialuronico e della Centella asiatica. La formulazione è studiata per migliorare l’aspetto della pelle soggetta a rossori e imperfezioni, contribuendo contemporaneamente a mantenerla idratata. La texture leggera può essere apprezzata da chi presenta una pelle mista o sensibile.

Offerta ANUA Azelaic Acid 10 Hyaluron Serum Siero con acido azelaico 10%, acido ialuronico e ingredienti lenitivi

AZID Trattamento Acido Azelaico 15%

AZID Trattamento Acido Azelaico 15% è un prodotto viso formulato con un’elevata concentrazione di acido azelaico, pensato per migliorare l’aspetto di rossori, imperfezioni e macchie cutanee. Grazie alle proprietà antinfiammatoriee e alla capacità dell’acido azelaico di intervenire sui processi di pigmentazione, può rappresentare un’opzione interessante per chi presenta segni post-acne e incarnato irregolare.

AZID Trattamento Acido Azelaico 15% Trattamento viso con acido azelaico al 15% contro rossori e imperfezioni

La Roche-Posay Effaclar A.Z. Gel-Cream

La Roche-Posay Effaclar A.Z. Gel-Cream è un trattamento multi-attivo pensato per la pelle adulta soggetta a imperfezioni, segni post-acne e prime rughe. La formulazione comprende acido azelaico e ingredienti idratanti, tra cui acido ialuronico, per intervenire contemporaneamente sull’aspetto delle irregolarità cutanee e sul comfort della pelle. La texture gel-crema è adatta a chi preferisce prodotti leggeri. È particolarmente interessante per una routine dedicata alle imperfezioni dell’età adulta, mentre risulta meno utilizzato per la rosacea.

Come e quando usare questi prodotti

L’autunno rappresenta un momento perfetto per provare prodotti dermocosmetici a base di acido azelaico, ma tale sostanza può essere utilizzata durante tutto l’anno. Infatti, non rappresenta un elemento fotosensibilizzante e quindi può essere impiegata anche in estate, purché sia accompagnata da un’adeguata protezione solare.

All’inizio, si può provvedere con un’applicazione a sere alterne, aumentando la frequenza in base alla tollerabilità e alle indicazioni fornite dal produttore o dal proprio dermatologo. Dopo aver deterso la pelle è necessario applicare una piccola quantità sulla pelle asciutta del viso, evitando gli occhi e le mucose. Per completare la routine è possibile applicare anche una crema idratante per preservare la barriera cutanea.

I miglioramenti dell’incarnato e del benessere cutaneo sono visibili già da alcune settimane di utilizzo dell’acido azelaico, mentre per osservare i risultati più evidenti bisogna aspettare alcuni mesi, soprattutto quando le macchie cutanee sono profonde o associate al melasma. Chi soffre di rosacea dovrebbe evitare di associare autonomamente diverse sostanze esfolianti e retinoidi e basarsi specificatamente sulle raccomandazioni fornite dal proprio dermatologo.

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Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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