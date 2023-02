Naike Rivelli a “Belve” con la tuta da Catwoman

Naike Rivelli a "Belve"

Francesca Fagnani, promossa dalla Rai, sbarca in prima serata con il suo programma Belve. Tra gli ospiti illustri che si racconteranno alla padrona di casa, spicca anche Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti, in attesa di scoprire quali capitoli della sua vita rivelerà nella puntata e quali confessioni farà, si è presentata nello studio con un look decisamente sorprendente. Tuta da Catwoman, alti stivali neri e, in aggiunta, una maglia bianca a contrastare l’outfit total black: così l’attrice conferma il suo spirito libero, trasgressivo e originale allo stesso tempo.

Naike Rivelli a “Belve” è una moderna Catwoman: il sorprendente look

Prende il via questa sera, martedì 21 febbraio, una nuova edizione di Belve, il fortunatissimo e seguitissimo talk show di Francesca Fagnani in onda su Rai2. Questa volta, però, le cose sono decisamente cambiate. Non più abbandonata alla fascia di seconda serata, nella quale è sempre andata in onda, questa volta la conduttrice è stata premiata dalla Rai con una promozione in prima serata. Belve, infatti, andrà in onda questa sera a partire dalle 21.15 e sono numerosissimi gli ospiti che si racconteranno.

Tra questi Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. La sua vita è fatta di tantissimi capitoli, più o meno positivi, dalla misteriosa identità del padre al rapporto con la mamma, dalla quale ha ereditato un fascino ed una bellezza irresistibili. In attesa di scoprire cosa racconterà ai microfoni di Francesca Fagnani, Naike Rivelli ha sorpreso presentandosi in studio con un outfit spettacolare.

Fonte: IPA

L’attrice ha infatti preso le sembianze di Catwoman, presentandosi con una lunga tuta nera, alti stivali e una maglia bianca a spezzare la prepotente presenza del total black. A corredo del suo look, un paio di affascinanti occhiali con la montatura bianca e nera, a richiamare la scelta di stile adottata per Belve. Fascino, eleganza e bellezza sconfinate, proprio come mamma Ornella Muti.

Fonte: IPA

“Belve”, Francesca Fagnani sbarca in prima serata: gli ospiti

Ma Naike Rivelli non sarà la sola a raccontarsi ai microfoni di Francesca Fagnani nella puntata di questa sera. La promozione ha portato la conduttrice a rivisitare il format, adattandolo alla durata classica della prima serata di Rai2. E così non saranno solo due gli ospiti di puntata in puntata, ma la giornalista intervisterà molteplici volti.

Oltre alla figlia di Ornella Muti, nella prima puntata ampio spazio verrà dedicato al racconto di Wanda Nara, che a sorpresa si è presentata negli studi assieme a Mauro Icardi, spiazzando la Fagnani e raccontando finalmente la verità sul matrimonio con il calciatore. Sempre questa sera, clamorosa sarà anche l’intervista di Anna Oxa: la cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2023 con il brano Sali, di certo non si risparmierà di fronte alle pungenti domande della conduttrice e saprà raccontarsi senza filtri. Spazio, infine, al Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Dopo l’esperienza di Sanremo, in cui ha vestito i panni di co-conduttrice per una sera al fianco di Amadeus, Francesca Fagnani torna alla carica con le sue scomode interviste. L’appuntamento è per questa sera con l’atteso ritorno di Belve.