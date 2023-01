Francesca Fagnani, dopo Sanremo cosa cambia a “Belve”

“Che belva si sente?” è diventata ad oggi una domanda iconica al pari di quella ben più storica di Gigi Marzullo che recita: “Si faccia una domanda e si dia una risposta”. Ciò per merito del grande carisma della giornalista Francesca Fagnani il cui talk show Belve è ormai uno dei programmi di punta della Rai.

Complice anche il web, innamorato sia di Belve che della sua conduttrice che è difatti stata scelta da Amadeus per accompagnarlo nella presentazione di una delle serate del Festival di Sanremo, la prossima edizione del programma potrebbe subire una grande svolta.

Francesca Fagnani: svolta per Belve dopo Sanremo

Come annunciato qualche settimana fa, Francesca Fagnani sarà tra le anti-vallette di Sanremo 2023, insieme a Chiara Ferragni. Per ora non sappiamo in quale delle cinque serate del Festival la giornalista e presentatrice di Belve vedremo sul palco dell’Ariston ma sicuramente, dato il carisma che la contraddistingue, ci darà enormi soddisfazioni.

Bella, brava, intelligente e in grado di tenere interviste con personaggi non sempre semplici da gestire: Francesca Fagnani si è dimostrata in questi ultimi anni una vera mattatrice e questa sua caratteristica l’ha alla fine premiata.

Per la Fagnani, e per il suo programma, sta infatti per arrivare una svolta epocale: la prossima stagione di Belve (che sarà l’ottava) passerà in prima serata su Rai 2. La “promozione” del talk show è ovviamente dovuta ai suoi ottimi ascolti ma anche dal gradimento che il programma ha avuto su RaiPlay e suo social.

In prima serata, Francesca terrà ben tre o quattro interviste a puntata e non sappiamo ancora se in studio vedremo sempre e solo lei di fronte all’ospite di turno (per mantenere un allure intimista) o se vi sarà anche del pubblico.

Fonte: IPA

Francesca Fagnani: da Belve a Sanremo 2023

Legata sentimentalmente dal 2013 a Enrico Mentana, Francesca Fagnani in pochissimi anni è diventata la beniamina del pubblico. Dopo tanta gavetta giornalistico/televisiva come ospite ricorrente in diverse trasmissioni di attualità, Francesca (ex Iena) è approdata per la prima volta sul Nove nel 2018 con il programma Belve.

Il format è stato poi acquistato nel 2021 dalla Rai, dove la giornalista aveva già lavorato, e mandato in onda sulla seconda rete nazionale in seconda serata, per poi essere promosso in prima serata proprio in queste ore.

La promozione di Belve, e di conseguenza della sua conduttrice, è avvenuta quasi in concomitanza con la partecipazione di Francesca Fagnani al Festival di Sanremo 2023 dove affiancherà Amadeus in una della cinque serate della kermesse.

Dopo l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo, la Fagnani si è detta entusiasta di questa opportunità: “Vedo l’approdo all’Ariston come un riconoscimento del mio lavoro, per quello che ho fatto in precedenza, le inchieste e le interviste. Sicuramente per l’insieme. Oggi sono al servizio di Sanremo”.

Inoltre, Francesca è personalmente molto legata al Festival “Fa parte della mia vita da sempre” ha ammesso “A casa l’abbiamo sempre guardato. Fa parte della mia vita e della mia formazione televisiva. Gli appuntamenti fissi quando ero piccola erano Fantastico e poi Sanremo. Il Festival era una seconda festa di Natale“.