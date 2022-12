Cosa aspettarsi da Sanremo 2023, non solo attesi ritorni e anti-vallette d’eccezione

Sebbene nel bel mezzo delle festività natalizie, l’Italia attende solo l’inizio di quello che a tutti gli effetti è – ormai da 73 anni – l’evento nazional popolare più amato e seguito del piccolo schermo: il Festival di Sanremo.

Manca, infatti, poco più di un mese alla serata di apertura della kermesse canora che, come di consueto, va in onda per cinque serate su Rai1 e che, come ormai sappiamo, per il quarto anno consecutivo è condotta da Amadeus il quale, oltre a presentarla, ha anche il fondamentale ruolo di direttore artistico.

Sanremo 2023, anti-vallette e non solo: chi affiancherà Amadeus?

C’è grande fermento per il Festival di Sanremo numero 73 che va in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.

Anche quest’anno la kermesse musicale è condotta da Amadeus, che è anche il direttore artistico dell’evento. Proprio Amadeus in questi ultimi quattro anni del Festival di Sanremo ha voluto che al suo fianco si avvicendassero sul palco dell’Ariston diverse (anti) vallette d’eccezione. Nel 2022, ad esempio, sono state Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli le cinque spalle femminili (una per serata) del conduttore.

Da mesi ormai è stato reso noto in pompa magna che una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 è Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale da oltre 28 milioni di follower sarà presente per la prima volta all’Ariston (dove debutta come presentatrice) nella serata di apertura e in quella di chiusura della gara canora. Inoltre, da giorni è stata ufficializzata anche la presenza di Francesca Fagnani, anche se non è ancora stato specificato in quale delle cinque serate vedremo il volto di Belve sul palco.

Spalla maschile fissa di Amadeus per tutta la durata del Festival sarà invece Gianni Morandi stavolta vestirà (al posto di Fiorello) il ruolo di co-conduttore, dopo aver ottenuto un ottimo successo a Sanremo dello scorso anno con il brano Apri tutte le porte (scritto per lui da Jovanotti) che si è classificato terzo.

E, a proposito di Fiorello, sembra proprio che il one man show in questa edizione di Sanremo non darà man forte all’amico di sempre Amadeus. Lo stesso mattatore siciliano ha recentemente dichiarato: “Non ce la faccio ad andare, neanche a livello fisico… Quella settimana mi stancherò molto di più perché vorrò vedere quanto più possibile la puntata del Festival. Ma siccome quel disgraziato di Ama, mio amico, farà molto tardi, mi toccherà faticare”

Fiorello, infatti, sarà impegnato fino a maggio con prossimo la trasmissione Viva Rai 2 della fascia mattutina del secondo canale pubblico. Ma, nonostante le parole di Fiorello sembrino non dare adito a speranze, secondo molti un suo fugace passaggio a sorpresa al Festival non è affatto da escludere.

Sanremo 2023, tra big e grandi ospiti è già aperto il toto-vincitore

Lo scorso 4 dicembre al Tg1 Amadeus in persona ha annunciato chi saranno i 22 big in gara del prossimo Festival di Sanremo e tra i tanti ci sono stati alcuni nomi che hanno fatto parecchio scalpore.

Tra le esibizioni più attese, infatti, spiccano quelle di Paola e Chiara (che tornano in gara dopo diciotto anni dall’ultima volta), Giorgia, I Cugini di Campagna (per la prima volta a Sanremo) e gli Articolo 31, ossia quelle dei cantanti che – siamo certi – con le loro performance ci regaleranno meravigliosi momenti Amarcord in una sorta di revival canoro che va dagli anni ’70 fino ai primi 2000.

Insieme ai Big, gareggeranno a Sanremo 2023 anche i sei nuovi volti della musica italiana usciti da Sanremo Giovani, ovvero gIANMARIA, Will, i Colla Zio, Olly, Shari e Sethu.

Pur essendo decisamente prematuro, complice il FantaSanremo che ha spopolato lo scorso anno, i bookmaker già sono al lavoro per capire quali potrebbero essere i tre cantanti (e i relativi brani) sul podio della prossima edizione di Sanremo. Secondo gli esperti, il toto-vincitore prevede la possibile vittoria di Ultimo (che non prese benissimo il secondo posto del 2019), Giorgia o Marco Mengoni.

Una delle diverse incognite di Sanremo 2023 è quella dei super ospiti in quanto, ad oggi, non ne è stato annunciato nemmeno uno e lo stesso Amadeus ha tenuto a sottolineare che “i super ospiti sono i cantanti in gara: ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara”.

Meno incognita, invece, è la presenza del primo ospite d’onore del palco galleggiante di Sanremo 2023 che quest’anno, nel collegamento della serata d’apertura, ospiterà un cantante che pare sia stato corteggiassimo proprio da Amadeus: Salmo.

Fonte: IPA

Sanremo 2023: la suddivisione delle cinque serate e i momenti più attesi

La scaletta delle cinque serate di Sanremo 2023 come sempre verrà divulgata a ridosso della messa in onda ma non è difficile immaginare in che modo saranno suddivise le cinque lunghissime serate della kermesse.

Molto probabilmente, infatti, il primo giorno, ossia il 7 febbraio prossimo, oltre all’esordio come conduttrice di Chiara Ferragni vedremo le esibizioni dei primi 14 cantanti in gara (11 big e 3 giovani); mentre l’8 febbraio toccherà agli altri 14.

Il 9 febbraio, invece, ci sarà la lunghissima serata in cui tutti i cantanti rimasti in gara saranno chiamati a riproporre i propri brani e venerdì sera assisteremo a quella che è la serata più attesa del Festival in cui gli artisti, accompagnati sul palco da colleghi d’eccezione, si cimenteranno in cover. Infine, sabato 11 febbraio, i cantanti reduci dalle votazioni (che, presumibilmente come sempre, saranno in mano a una giuria di esperti, a quella demoscopica e al pubblico) si ri-esibiranno e finalmente sarà decretato il vincitore dell’edizione 73 del Festival di Sanremo.

Oltre alla serata delle cover, che ogni anno regala enormi soddisfazioni, e per i grandi ritorni di questa edizione di Sanremo, tutti aspettiamo di scoprire quali saranno le ulteriori polemiche (tanto, si sa, quelle non mancano mai!) che quest’anno renderanno ancor più interessante la lunga settimana sanremese mentre le fashioniste più accanite ovviamente non vedono l’ora di commentare i look delle donne del Festival (che son nove in gara) e soprattutto di scoprire quali abiti da favola sfoggerà Chiara Ferragni. Per tutto questo, e molto altro, il conto alla rovescia è iniziato.