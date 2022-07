“Sanremo 2023”, Amadeus annuncia il suo co-conduttore: “È la storia della musica”

Gianni Morandi brinda alla guarigione: l’odissea dell’incidente

Mai avremmo pensato di vivere un’estate all’insegna del Festival di Sanremo, ma Amadeus quest’anno ha deciso di stupirci. E così, pur ancora lontanissimi dalla prossima edizione, ci sta già svelando – un pezzetto alla volta – il bellissimo mosaico che sta costruendo per la sua quarta conduzione di fila. Ora tocca al co-conduttore, un grande protagonista della tv e della musica italiana che lo accompagnerà per tutte e cinque le serate.

Amadeus, chi è il suo co-conduttore

Come è ormai consuetudine, Amadeus ha scelto il TG1 per annunciare la sua ultima notizia in fatto di Sanremo 2023. In chiusura dell’edizione serale, il conduttore ha deciso di mettere sul tavolo un’altra tessera del complicato puzzle che è il suo Festival. Essendo la sua quarta edizione di fila, sa già di doversela giocare benissimo: e a quanto pare ha in mente di sorprendere il suo pubblico con veri e propri effetti speciali. Stavolta ha voluto rivelare in diretta il nome di colui che lo affiancherà per tutta la durata della kermesse, ritornando quindi ad una co-conduzione fissa che non si vedeva da qualche anno.

“Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante: il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo” – ha spiegato Amadeus – “Proprio così, per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due, io e il grande Gianni Morandi“. Una scelta decisamente interessante: il cantante aveva partecipato proprio lo scorso anno in veste di concorrente, aggiudicandosi un meritatissimo secondo posto (soprattutto dopo aver conquistato tutti noi con un duetto strepitoso assieme a Jovanotti). Uscito trionfale dalla scorsa edizione, ora Morandi fa il suo ingresso nella prossima come co-conduttore.

“Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti ma sono a casa, perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato” – ha rivelato Gianni, in un video trasmesso in diretta durante il TG1 – “Perché sai quanto io ami il Festival di Sanremo. Accetto con entusiasmo”. Bellissime le parole che Amadeus ha voluto spendere per colui che sarà al suo fianco in uno dei momenti più importanti della sua carriera: “Sono molto contento, è una grande gioia. Gianni è amato da tutti, è la storia della televisione e della musica, ma è anche il presente. È amatissimo da intere generazioni, i giovani oggi lo amano come facevano i nostri genitori”.

Sanremo 2023, cosa sappiamo

L’annuncio di Amadeus ha sorpreso tutti: nelle sue prime tre edizioni, infatti, aveva scelto una formula diversa dal solito. Invece di avere uno o due co-conduttori, aveva preferito invitare sul palco ogni sera una diversa rappresentante femminile del mondo della musica, della televisione e dello sport. Stavolta avrà invece accanto a sé per l’intera durata del Festival il grande Gianni Morandi. Ma l’Ariston vedrà passare ancora tantissimi grandi protagonisti dello spettacolo, a partire da Chiara Ferragni: il suo è stato il primo nome rivelato dal presentatore.

L’influencer sarà sul palco di Sanremo per la serata di apertura e per quella di chiusura della kermesse, un grande onore di cui è grata ad Amadeus. E se le critiche sono già piovute sulla Ferragni – nonché sull’organizzazione del Festival -, nulla può fermare il complesso meccanismo ormai in movimento. Dovremo ora attendere un po’ per scoprire quali altri volti celebri calcheranno l’Ariston, ma possiamo già dire che la prossima sarà un’edizione semplicemente spettacolare.