Amadeus positivo al Covid: salta la premiazione con Mara Venier

Fonte: IPA Amadeus

Dopo una lunga stagione televisiva ricca di successi, l’estate è arrivata anche per Amadeus. Ma proprio quando poteva abbassare la guardia, ha scoperto di essere positivo al Covid: il conduttore avrebbe dovuto partecipare al Premio Agnes, un importante evento che ha visto al timone Mara Venier e Alberto Matano. Tuttavia è stato costretto a rinunciarvi, accontentandosi di una premiazione “virtuale”.

Amadeus positivo al Covid, come sta

A dare la notizia è Davide Maggio: a quanto pare, Amadeus è risultato positivo al Covid nelle scorse ore, e per questo motivo avrebbe dovuto rinunciare ai suoi impegni televisivi. Il presentatore sarebbe asintomatico, quindi non dovrebbe esserci alcuna preoccupazione per le sue condizioni di salute. Tuttavia, per alcuni giorni dovrà rimanere a riposo. Per questo motivo non ha partecipato alle registrazioni del Premio Agnes, che si sono svolte sabato 25 giugno con la conduzione di Mara Venier e Alberto Matano (una coppia stupenda, oggi ancora più unita grazie alle nozze del giornalista officiate proprio dalla sua collega).

Tanti i premi consegnati nel corso della cerimonia, che si è tenuta per la prima volta a Roma nella cornice della splendida piazza del Campidoglio. Per i più curiosi, l’evento andrà in onda il prossimo martedì 5 luglio in seconda serata su Rai1. Ma, come anticipato, Amadeus non ci sarà: per ovvi motivi precauzionali, non è potuto salire sul palco per ritirare il Premio per la Televisione, da lui ricevuto per il successo della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Soltanto un grande applauso e gli omaggi dei presenti, che lo hanno salutato calorosamente augurandogli una rapida ripresa.

Amadeus, una stagione ricca di successi

Questi mesi sono stati molto impegnativi per Amadeus: si è da poco conclusa l’ultima edizione de I Soliti Ignoti, il game show che aveva ereditato alcuni anni fa da Fabrizio Frizzi, e che è ormai diventato l’appuntamento fisso preserale di tantissime famiglie italiane. Un successo, quello del programma, che ha portato i vertici Rai a proporre anche alcune puntate speciali trasmesse in prima serata, con la partecipazione di molti nomi famosi dello spettacolo. Ma non è certo finita qui: Amadeus ha guidato in maniera eccellente il Festival di Sanremo 2022, la sua terza edizione consecutiva.

Il suo lavoro è stato così tanto apprezzato che, solo qualche settimana fa, il conduttore è stato confermato al timone della kermesse musicale per altri due anni. Ed è per questo che Amadeus si è già rimesso al lavoro, pronto a portare in scena un altro spettacolo ricco di emozioni e splendide canzoni. Decisamente in anticipo rispetto al solito, la scorsa settimana ha annunciato la prima co-conduttrice che sarà al suo fianco durante la serata d’apertura e quella di chiusura del Festival: si tratta di Chiara Ferragni, un nome che ha già suscitato grande scalpore (e qualche inevitabile polemica).

L’ultimo appuntamento prima delle meritate vacanze estive è stato l’importante incontro con Papa Francesco, nel corso dell’evento intitolato The Beauty of Family – Festival delle Famiglie. Per l’occasione, lui e sua moglie Giovanna Civitillo hanno condotto quella che è stata una bellissima serata all’insegna della solidarietà, della spiritualità e anche dell’intrattenimento, con la partecipazione de Il Volo.