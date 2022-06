Alberto Matano e Riccardo finalmente sposi, Mara Venier celebra tra gli ospiti commossi

Alberto Matano ha pronunciato il fatidico Sì: il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta ha sposato il compagno Riccardo Mannino nel pomeriggio di sabato 11 giugno 2022. Come promesso (e richiesto), la cerimonia tenutasi nello splendido resort di Antonello Colonna, alle porte di Roma, è stata super riservata ma gli invitati e l’officiante, Mara Venier, non hanno saputo trattenere l’emozione, condividendo sui social qualche momento dell’evento. Una giornata commovente, una tappa importante nella vita di Matano, che ha finalmente coronato il sogno d’amore con il compagno di una vita.

Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi, una cerimonia intima

Alberto Matano non è mai stato un tipo da pagine di gossip e grandi clamori, ragion per cui non potevamo aspettarci nient’altro che una cerimonia intima, riservata agli invitati tra amici, parenti e colleghi. Gli sposi hanno chiesto espressamente di non condividere immagini della cerimonia sui social, ma si sa che oggigiorno è davvero dura convincere qualcuno a non cliccare su “carica” foto o video.

Questo sabato 11 giugno 2022 è stato memorabile, la tappa importante di un amore lungo e profondo, tenuto nascosto fino a non molto tempo fa. Poi è stato lo stesso conduttore a voler uscire allo scoperto, sebbene il nome di Riccardo Mannino, avvocato cassazionista, circolasse già sul web.

A officiare la cerimonia è stata Mara Venier, grande amica di Matano e in un certo senso anche “Cupido” della coppia. E sulle note di Abbracciame, cantata dall’amico e cantautore Andrea Sannino, l’ex mezzobusto del TG1 e il compagno hanno pronunciato il fatidico Sì, dopo le parole di zia Mara, intrise di commozione e rotte dalle lacrime. Un video messo in circolazione (e poi subito eliminato) da uno degli invitati ha rivelato qualche dettaglio in più delle nozze. A portare le fedi, ad esempio, sono state le piccole nipotine di Matano e Mannino e poi c’è stato il lungo abbraccio con Mara Venier, in un momento di vera emozione.

Mara Venier emozionata su Instagram dopo le nozze

Oltre ad aver officiato la cerimonia, a Mara Venier dobbiamo anche una breve cronaca live (su Instagram) delle nozze tra Alberto Matano e il fidanzato Riccardo Mannino. Nel rispetto della coppia non ha condiviso immagini della cerimonia (anche perché impegnata a pronunciare la formula di rito), ma non è riuscita a trattenere la gioia mostrando la splendida location scelta dagli sposi.

Gli invitati si sono radunati nel grande giardino del resort di Antonello Colonna, a Labico, e durante l’attesa l’amata zia Mara ci ha anche dato modo di sbirciare il suo look. Qualche posa con Fabio Canino, poi il sound check del cantante Andrea Sannino e nel mezzo il suo bel tailleur azzurro, come il cielo che ha fatto da sfondo l’evento. Mai luminoso quanto il sorriso della conduttrice, al settimo cielo per queste nozze.

Ma durante la cerimonia che zia Mara ha pronunciato le parole più dolci per la coppia, raccontando di quando era stata proprio lei a parlare con loro di possibili nozze: “Mi sono seduta con loro – ha detto -, li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data”. E poi, alla fine di tutto, si è lasciata andare a un grido di gioia, come in ogni cerimonia che si rispetti: “Un matrimonio bellissimo, emozionante, commovente. Evviva gli sposi!“.

