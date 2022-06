Matrimonio di Alberto Matano, ricevimento in un resort da sogno (con tanti ospiti vip)

Alberto Matano è pronto a pronunciare il fatidico sì: le nozze con il suo fidanzato di lunga data Riccardo Mannino si terranno sabato 11 giugno – e non a luglio come era stato precedentemente ipotizzato da Chi – in una location da sogno. Il conduttore de La vita in diretta ha scelto insieme al compagno un resort da sogno in provincia di Roma per celebrare le nozze tanto attese.

Alberto Matano si sposa: il ricevimento nel resort di lusso

Alberto Matano è a un passo dalle nozze: il matrimonio con Riccardo Mannino, l’avvocato cassazionista romano al quale è legato da molti anni. Sebbene il conduttore sia sempre stato geloso della sua privacy, la notizia del matrimonio col compagno è trapelata sulle pagine dei più noti giornali di gossip, e alla fine anche lo stesso giornalista ha deciso di non nascondersi più, confessando qualche tempo fa di essere pronto a giurare amore eterno al suo fidanzato.

Per festeggiare al meglio il matrimonio, Alberto e Riccardo hanno scelto un resort di lusso a pochi passi da Roma, per la precisione a Labico, dove si trova la location da sogno che farà da cornice al loro giorno più bello. Si tratta del resort dello chef Antonello Colonna, soprannominato nel mondo della ristorazione “l’ottavo re di Roma”.

La struttura, con dodici camere, piscina termale, centro benessere, ristorante e ortogiardino, ha una storia relativamente recente, perché è nata nel 2012. Ma la famiglia dello chef ha una tradizione gastronomica a Labico che risale addirittura 1874: è la cittadina infatti che ha dato le origini alla Trattoria Andrea Colonna, un ristorante a conduzione familiare. Nel 1985 poi Antonello Colonna ha preso le redini dell’azienda famigliare installando nel ristorante quella Porta rossa che è diventata il simbolo del locale.

Sarà proprio la meravigliosa location a ospitare i festeggiamenti della coppia, innamoratissima, che proprio lo scorso weekend è stata avvistata passeggiare per le strade di Roma, per il loro ultimo weekend “da scapoli”, come ha fatto sapere il settimanale Chi.

Le nozze di Alberto Matano, gli invitati vip

“È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione televisiva”, aveva raccontato Alberto Matano in una recente intervista al Fatto Quotidiano.

La data scelta dal conduttore e dal compagno è l’11 giugno, come aveva annunciato il giornale diretto da Alfonso Signorini: “Il conduttore e il compagno Riccardo si giureranno amore eterno a pochi passi da Roma, a Labico per l’esattezza, nel resort della tenuta di Antonello Colonna”, si leggeva sulle pagine del magazine.

Le nozze saranno officiate da Mara Venier, grande amica del giornalista, che gli è sempre stata accanto: un legame così forte che Alberto Matano ha voluto suggellare dando alla conduttrice un ruolo importante per il suo giorno più bello.

Ma non sarà certo l’unica vip nostrana presente alle nozze: si dice che oltre all’amica Mara ci saranno anche gli ospiti Claudio Santamaria e Francesca Barra e il cantante Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro.